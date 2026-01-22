Оклад больше не главное: в школах готовят новую схему оплаты труда

Система оплаты труда учителей в России может заметно измениться уже в ближайшие годы. Речь идёт о пересмотре привычной модели с фиксированными окладами и усилении роли гарантированной части зарплаты. Новый подход сейчас проходит обкатку в регионах и готовится к масштабированию.
Согласно плану деятельности Минпросвещения на 2025-2030 годы, в 2027 году в России могут внедрить новую модель расчёта заработной платы учителей. Ключевое отличие — перераспределение структуры дохода. Предполагается, что большая часть зарплаты станет стабильной и предсказуемой.
Проект предусматривает, что 70 % дохода педагога будет составлять гарантированный оклад. Оставшиеся 30 % отведут под стимулирующие выплаты и компенсации, которые будут зависеть от условий работы и дополнительных факторов. Такой подход должен снизить зависимость доходов от разрозненных надбавок и региональных особенностей.
На сегодняшний день пилотный проект запущен в трёх субъектах страны — Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях. Именно там сейчас проверяют, как новая схема влияет на реальные доходы педагогов и мотивацию к работе.
По итогам 2026 года планируется детальный анализ зарплат учителей в этих регионах. Если результаты покажут положительную динамику, методику могут распространить и на другие субъекты России.
Действующая система оплаты труда педагогов часто критикуется за непрозрачность и сильную зависимость от стимулирующих выплат. В разных регионах учителя при одинаковой нагрузке могут получать существенно разные суммы, что вызывает недовольство и отток кадров.
Новая модель призвана сделать доход более понятным и устойчивым. Гарантированный оклад должен обеспечить базовую финансовую стабильность, а стимулирующая часть — сохранить возможность поощрения за качество и объём работы.
Изменения в оплате труда обсуждаются на фоне более широкой модернизации школьной системы. Ранее в Минпросвещения заявляли, что оценки за поведение планируется использовать не только как дисциплинарный инструмент, но и для поддержки учеников, нуждающихся в помощи, а также для индивидуальной профилактической работы с подростками из группы риска.
Таким образом, реформа затрагивает сразу несколько направлений — от условий труда учителей до механизмов воспитательной работы в школах.
При действующей модели значительная часть дохода учителя формируется за счёт надбавок и стимулирующих выплат, которые могут меняться от месяца к месяцу. Это снижает предсказуемость доходов и усложняет финансовое планирование.
В новой системе акцент смещается на стабильный оклад, что делает зарплату более понятной и снижает разрыв между регионами при одинаковых условиях работы. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Массовое внедрение обсуждается на 2027 год при успешных результатах пилотного проекта.
Планируется, что при расширении проекта изменения коснутся педагогов в разных регионах.
Стабильный оклад обеспечивает предсказуемость дохода, а надбавки остаются инструментом дополнительного поощрения.
