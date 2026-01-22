Оклад больше не главное: в школах готовят новую схему оплаты труда

Система оплаты труда учителей в России может заметно измениться уже в ближайшие годы. Речь идёт о пересмотре привычной модели с фиксированными окладами и усилении роли гарантированной части зарплаты. Новый подход сейчас проходит обкатку в регионах и готовится к масштабированию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Учитель и школьники на уроке

Что предлагают изменить в оплате труда педагогов

Согласно плану деятельности Минпросвещения на 2025-2030 годы, в 2027 году в России могут внедрить новую модель расчёта заработной платы учителей. Ключевое отличие — перераспределение структуры дохода. Предполагается, что большая часть зарплаты станет стабильной и предсказуемой.

Проект предусматривает, что 70 % дохода педагога будет составлять гарантированный оклад. Оставшиеся 30 % отведут под стимулирующие выплаты и компенсации, которые будут зависеть от условий работы и дополнительных факторов. Такой подход должен снизить зависимость доходов от разрозненных надбавок и региональных особенностей.

Где уже тестируют новую систему

На сегодняшний день пилотный проект запущен в трёх субъектах страны — Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях. Именно там сейчас проверяют, как новая схема влияет на реальные доходы педагогов и мотивацию к работе.

По итогам 2026 года планируется детальный анализ зарплат учителей в этих регионах. Если результаты покажут положительную динамику, методику могут распространить и на другие субъекты России.

Зачем нужна новая модель

Действующая система оплаты труда педагогов часто критикуется за непрозрачность и сильную зависимость от стимулирующих выплат. В разных регионах учителя при одинаковой нагрузке могут получать существенно разные суммы, что вызывает недовольство и отток кадров.

Новая модель призвана сделать доход более понятным и устойчивым. Гарантированный оклад должен обеспечить базовую финансовую стабильность, а стимулирующая часть — сохранить возможность поощрения за качество и объём работы.

Контекст реформ в сфере образования

Изменения в оплате труда обсуждаются на фоне более широкой модернизации школьной системы. Ранее в Минпросвещения заявляли, что оценки за поведение планируется использовать не только как дисциплинарный инструмент, но и для поддержки учеников, нуждающихся в помощи, а также для индивидуальной профилактической работы с подростками из группы риска.

Таким образом, реформа затрагивает сразу несколько направлений — от условий труда учителей до механизмов воспитательной работы в школах.

Сравнение: старая и новая система оплаты

При действующей модели значительная часть дохода учителя формируется за счёт надбавок и стимулирующих выплат, которые могут меняться от месяца к месяцу. Это снижает предсказуемость доходов и усложняет финансовое планирование.

В новой системе акцент смещается на стабильный оклад, что делает зарплату более понятной и снижает разрыв между регионами при одинаковых условиях работы. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Популярные вопросы

Когда изменения могут вступить в силу?

Массовое внедрение обсуждается на 2027 год при успешных результатах пилотного проекта.

Затронет ли новая система всех учителей?

Планируется, что при расширении проекта изменения коснутся педагогов в разных регионах.

Что лучше для учителя — фиксированный оклад или надбавки?

Стабильный оклад обеспечивает предсказуемость дохода, а надбавки остаются инструментом дополнительного поощрения.