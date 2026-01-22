Наличные — враг экономики: почему рост оборота купюр говорит о проблемах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Рост объемов наличных денег в обращении не является следствием ошибок государства, а отражает сопротивление тех, кто не желает выходить из тени. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Российские рубли
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские рубли

Ранее газета Известия со ссылкой на прогноз Центробанка сообщила, что в долгосрочной перспективе оборот наличных в России может резко вырасти, несмотря на усилия властей по обелению национальной экономики.

По словам Беляева, обеспокоенность по поводу возможного роста оборота наличных во многом связана с противодействием тех, кто теряет доходы от ухода в тень. Он отметил, что процесс обеления экономики неизбежно вызывает сопротивление у участников нелегальных схем, привыкших скрывать прибыль от государства.

"Те, кого касается мероприятие правительства по обелению экономики, не хотят развития этого процесса, потому что теряют свои незаконные доходы, утаиваемые от государства — прежде всего налоговые. Когда человек рассчитывается безналичным путем, движение средств фиксируется банком, и сразу становится видно объем деятельности и прибыль", — пояснил он.

По его словам, именно поэтому многие стремятся уйти в расчеты наличными, которые не поддаются контролю и позволяют скрывать реальные обороты бизнеса. Эксперт подчеркнул, что подобные схемы существуют в строительстве, сфере услуг, ремонте, торговле и других отраслях, где трудно отследить денежные потоки.

"У нас приблизительно 20% экономики находится в тени, и это недопустимо высокая цифра. В развитых странах этот показатель обычно не превышает 5–10%. Когда предприниматели переходят на наличные расчеты, они фактически уходят из легального поля и создают почву для коррупции", — отметил финансовый аналитик.

Беляев подчеркнул, что власти последовательно борются с серым сектором, а усиление контроля над безналичными операциями и внедрение цифрового рубля — шаги в этом направлении. По его мнению, сопротивление со стороны недобросовестных игроков рынка лишь подтверждает, что меры государства эффективны.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
