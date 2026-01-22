Безлимит больше не бесплатный: старые тарифы мобильных операторов дорожают

Рынок мобильной связи в России снова меняет правила игры для давних клиентов. Операторы начали вводить дополнительные платежи за безлимитный интернет на тарифах, которые долгое время считались неизменными. Нововведения затрагивают миллионы абонентов и уже вызывают активное обсуждение.

Фото: https://unsplash.com by Paul Hanaoka is licensed under Free Человек в метро с телефоном

Какие изменения вводят операторы

Крупнейшие мобильные операторы начали пересматривать условия обслуживания по архивным тарифным планам. Речь идёт о тарифах, которые больше не доступны для подключения, но продолжают использоваться действующими абонентами.

По информации Forbes, "Мегафон" с третьей декады января вводит ежемесячную плату за безлимитный интернет в размере 25 или 99 рублей в зависимости от конкретного тарифа. "ВымпелКом", работающий под брендом "Билайн", с 1 января установил ежедневную доплату — 4,5 рубля. Оператор "Т2 Мобайл" уведомил часть клиентов о росте стоимости мобильной связи в среднем на 19,5%.

Почему операторы пересматривают условия

В компаниях подчёркивают, что изменения связаны не с желанием отказаться от безлимита, а с экономической ситуацией. Рост затрат на развитие сетей, инфляционное давление и изменение налоговой нагрузки вынуждают операторов корректировать цены даже по старым тарифам.

В "ВымпелКоме" пояснили, что корректировка условий касается исключительно архивных предложений, к которым новые абоненты подключиться не могут. Аналогичную позицию озвучили представители МТС, "Мегафона" и "Т2 Мобайл", отметив, что инвестиции в инфраструктуру и поддержание качества связи требуют дополнительных ресурсов.

Что это значит для абонентов

Для пользователей архивных тарифов изменения означают рост ежемесячных расходов, пусть и не всегда значительный. Однако для тех, кто активно пользуется мобильным интернетом — стримингом, навигацией, мессенджерами и облачными сервисами, — даже небольшая доплата становится заметной в годовом выражении.

В то же время операторы не отменяют саму опцию безлимита, а лишь меняют условия её предоставления. Это позволяет сохранить привычный объём трафика без ограничений по скорости и количеству гигабайт.

Сравнение: архивные тарифы и актуальные предложения

Архивные тарифы долгое время выигрывали за счёт фиксированной цены и включённого безлимитного интернета. Однако они редко обновлялись и не учитывали новые сервисы и технологии.

Современные тарифные планы чаще включают пакеты гигабайтов, бонусы для стриминговых платформ и гибкие настройки, но при этом могут оказаться дороже при активном использовании интернета. В результате часть абонентов предпочитает доплатить за безлимит, а не менять тариф. Об этом сообщает Стерлеград.

Советы абонентам архивных тарифов

Проверьте уведомления от оператора и уточните размер доплаты. Сравните текущий тариф с актуальными предложениями на сайте компании. Оцените реальный объём потребляемого трафика за месяц. При необходимости рассмотрите смену тарифа или оператора.

Популярные вопросы

Обязательна ли доплата для всех абонентов?

Доплата вводится только для части клиентов с архивными тарифами и зависит от условий конкретного плана.

Можно ли отказаться от безлимита и не платить?

В некоторых случаях оператор предлагает отключить опцию, но это нужно уточнять индивидуально.

Что выгоднее — сохранить архивный тариф или перейти на новый?

Это зависит от объёма интернет-трафика и набора услуг: активным пользователям часто выгоднее сохранить безлимит даже с доплатой.