Безлимит больше не бесплатный: старые тарифы мобильных операторов дорожают

Рынок мобильной связи в России снова меняет правила игры для давних клиентов. Операторы начали вводить дополнительные платежи за безлимитный интернет на тарифах, которые долгое время считались неизменными. Нововведения затрагивают миллионы абонентов и уже вызывают активное обсуждение.
Крупнейшие мобильные операторы начали пересматривать условия обслуживания по архивным тарифным планам. Речь идёт о тарифах, которые больше не доступны для подключения, но продолжают использоваться действующими абонентами.
По информации Forbes, "Мегафон" с третьей декады января вводит ежемесячную плату за безлимитный интернет в размере 25 или 99 рублей в зависимости от конкретного тарифа. "ВымпелКом", работающий под брендом "Билайн", с 1 января установил ежедневную доплату — 4,5 рубля. Оператор "Т2 Мобайл" уведомил часть клиентов о росте стоимости мобильной связи в среднем на 19,5%.
В компаниях подчёркивают, что изменения связаны не с желанием отказаться от безлимита, а с экономической ситуацией. Рост затрат на развитие сетей, инфляционное давление и изменение налоговой нагрузки вынуждают операторов корректировать цены даже по старым тарифам.
В "ВымпелКоме" пояснили, что корректировка условий касается исключительно архивных предложений, к которым новые абоненты подключиться не могут. Аналогичную позицию озвучили представители МТС, "Мегафона" и "Т2 Мобайл", отметив, что инвестиции в инфраструктуру и поддержание качества связи требуют дополнительных ресурсов.
Для пользователей архивных тарифов изменения означают рост ежемесячных расходов, пусть и не всегда значительный. Однако для тех, кто активно пользуется мобильным интернетом — стримингом, навигацией, мессенджерами и облачными сервисами, — даже небольшая доплата становится заметной в годовом выражении.
В то же время операторы не отменяют саму опцию безлимита, а лишь меняют условия её предоставления. Это позволяет сохранить привычный объём трафика без ограничений по скорости и количеству гигабайт.
Архивные тарифы долгое время выигрывали за счёт фиксированной цены и включённого безлимитного интернета. Однако они редко обновлялись и не учитывали новые сервисы и технологии.
Современные тарифные планы чаще включают пакеты гигабайтов, бонусы для стриминговых платформ и гибкие настройки, но при этом могут оказаться дороже при активном использовании интернета. В результате часть абонентов предпочитает доплатить за безлимит, а не менять тариф. Об этом сообщает Стерлеград.
Доплата вводится только для части клиентов с архивными тарифами и зависит от условий конкретного плана.
В некоторых случаях оператор предлагает отключить опцию, но это нужно уточнять индивидуально.
Это зависит от объёма интернет-трафика и набора услуг: активным пользователям часто выгоднее сохранить безлимит даже с доплатой.
