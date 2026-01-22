Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Школы снова хотят оценивать поведение — почему это может взорвать атмосферу в классах
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик
Оклад больше не главное: в школах готовят новую схему оплаты труда
Четыре года тишины закончились: какапо вступили в самый важный сезон за десятилетия
Мощь, проверенная временем: почему РСЗО Град до сих пор держит фронт в напряжении
Абхазия рискует потерять семьи с детьми: новое правило ломает привычный отдых
Земля нервничает — тело реагирует первым: конец января проверит организм на прочность
Наличные — враг экономики: почему рост оборота купюр говорит о проблемах
Прилетел в Таиланд и исчез без следа: опытный путешественник пропал после письма

Безлимит больше не бесплатный: старые тарифы мобильных операторов дорожают

Экономика

Рынок мобильной связи в России снова меняет правила игры для давних клиентов. Операторы начали вводить дополнительные платежи за безлимитный интернет на тарифах, которые долгое время считались неизменными. Нововведения затрагивают миллионы абонентов и уже вызывают активное обсуждение.

Человек в метро с телефоном
Фото: https://unsplash.com by Paul Hanaoka is licensed under Free
Человек в метро с телефоном

Какие изменения вводят операторы

Крупнейшие мобильные операторы начали пересматривать условия обслуживания по архивным тарифным планам. Речь идёт о тарифах, которые больше не доступны для подключения, но продолжают использоваться действующими абонентами.

По информации Forbes, "Мегафон" с третьей декады января вводит ежемесячную плату за безлимитный интернет в размере 25 или 99 рублей в зависимости от конкретного тарифа. "ВымпелКом", работающий под брендом "Билайн", с 1 января установил ежедневную доплату — 4,5 рубля. Оператор "Т2 Мобайл" уведомил часть клиентов о росте стоимости мобильной связи в среднем на 19,5%.

Почему операторы пересматривают условия

В компаниях подчёркивают, что изменения связаны не с желанием отказаться от безлимита, а с экономической ситуацией. Рост затрат на развитие сетей, инфляционное давление и изменение налоговой нагрузки вынуждают операторов корректировать цены даже по старым тарифам.

В "ВымпелКоме" пояснили, что корректировка условий касается исключительно архивных предложений, к которым новые абоненты подключиться не могут. Аналогичную позицию озвучили представители МТС, "Мегафона" и "Т2 Мобайл", отметив, что инвестиции в инфраструктуру и поддержание качества связи требуют дополнительных ресурсов.

Что это значит для абонентов

Для пользователей архивных тарифов изменения означают рост ежемесячных расходов, пусть и не всегда значительный. Однако для тех, кто активно пользуется мобильным интернетом — стримингом, навигацией, мессенджерами и облачными сервисами, — даже небольшая доплата становится заметной в годовом выражении.

В то же время операторы не отменяют саму опцию безлимита, а лишь меняют условия её предоставления. Это позволяет сохранить привычный объём трафика без ограничений по скорости и количеству гигабайт.

Сравнение: архивные тарифы и актуальные предложения

Архивные тарифы долгое время выигрывали за счёт фиксированной цены и включённого безлимитного интернета. Однако они редко обновлялись и не учитывали новые сервисы и технологии.
Современные тарифные планы чаще включают пакеты гигабайтов, бонусы для стриминговых платформ и гибкие настройки, но при этом могут оказаться дороже при активном использовании интернета. В результате часть абонентов предпочитает доплатить за безлимит, а не менять тариф. Об этом сообщает Стерлеград.

Советы абонентам архивных тарифов

  1. Проверьте уведомления от оператора и уточните размер доплаты.
  2. Сравните текущий тариф с актуальными предложениями на сайте компании.
  3. Оцените реальный объём потребляемого трафика за месяц.
  4. При необходимости рассмотрите смену тарифа или оператора.

Популярные вопросы

Обязательна ли доплата для всех абонентов?

Доплата вводится только для части клиентов с архивными тарифами и зависит от условий конкретного плана.

Можно ли отказаться от безлимита и не платить?

В некоторых случаях оператор предлагает отключить опцию, но это нужно уточнять индивидуально.

Что выгоднее — сохранить архивный тариф или перейти на новый?

Это зависит от объёма интернет-трафика и набора услуг: активным пользователям часто выгоднее сохранить безлимит даже с доплатой.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Садоводство, цветоводство
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука и техника
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Последние материалы
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик
Сэкономите на цементе и не прогадаете: по этой технологии забор переживёт любой ветер
Мода спустилась с подиума в реальность: эти брюки стали главным символом 2026 года
Оклад больше не главное: в школах готовят новую схему оплаты труда
Французы грозят судами всем, кто купить уран в Нигере
Четыре года тишины закончились: какапо вступили в самый важный сезон за десятилетия
Организм кричит тихо: выпадение волос бывает первым звоночком больших проблем
Мощь, проверенная временем: почему РСЗО Град до сих пор держит фронт в напряжении
Абхазия рискует потерять семьи с детьми: новое правило ломает привычный отдых
Земля нервничает — тело реагирует первым: конец января проверит организм на прочность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.