Блеск промышленного металла обманчив: медь уже сказала всё о своей цене и росте

Экономист Никита Шатохин усомнился в идее быстрого обогащения россиян за счёт вложений в медь. Поводом для дискуссии стал совет криптоинвестора, заработавшего состояние на биткоине более десяти лет назад. Однако, по словам эксперта, аналогии между цифровыми активами и сырьевыми рынками здесь неуместны.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Металл медь

Почему медь нельзя сравнивать с биткоином

Рынок меди принципиально отличается от криптовалют, особенно от ситуации с биткоином образца 2013 года. Тогда цифровая валюта находилась на ранней стадии развития, а её цена формировалась в условиях ограниченного спроса и слабой регуляции. Сегодня медь — это базовый промышленный металл с многолетней историей торговли, устойчивыми цепочками поставок и понятной логикой ценообразования.

"Медь не биткоин 2013 года. Это зрелый товарный рынок, где все долгосрочные ожидания уже во многом заложены в цену. Надеяться на кратный рост — большое заблуждение", — подчеркнул экономист и маркетолог Никита Шатохин.

По его словам, стоимость меди уже отражает прогнозы по развитию промышленности, энергетики и технологий. Резкий и многократный рост, сопоставимый с криптовалютным бумом, в таких условиях маловероятен.

Физическая медь как инвестиция: скрытые сложности

Отдельные сомнения у эксперта вызывает сама идея инвестиций в физический металл. В отличие от ценных бумаг или цифровых активов, медь требует реального хранения, транспортировки и защиты. Эти расходы ложатся на инвестора и существенно снижают потенциальную доходность.

Кроме того, ликвидность физической меди остаётся ограниченной. Продать металл быстро и по выгодной цене непросто, особенно для частного лица. В большинстве случаев сделки происходят через посредников, что также отражается на конечной стоимости, сообщает "Постньюс".

"Важно понимать: это обычный сырьевой рынок с циклами и рисками, а не история про лёгкое приумножение вложений", — отметил Шатохин.

Экономист подчеркнул, что товарные рынки подвержены колебаниям, связанным с глобальной экономикой, спросом со стороны промышленности и геополитическими факторами. Для неподготовленного инвестора такие колебания могут обернуться убытками.

Аргументы сторонников медного сценария

Рекомендации скупать медь впрок активно продвигает инвестор, который стал долларовым миллионером благодаря вложениям в биткоин в 2013 году. Он утверждает, что к 2040 году мир столкнётся с дефицитом меди. Причинами называются бурное развитие искусственного интеллекта, рост производства электромобилей, расширение сетей возобновляемой энергетики и модернизация инфраструктуры.

Действительно, медь играет ключевую роль в электротехнике, строительстве и энергетике. Электромобили, зарядные станции, дата-центры и солнечные электростанции требуют значительных объёмов этого металла. Однако, как подчёркивает Шатохин, эти факторы давно учитываются крупными игроками рынка.

Почему прогнозы дефицита не гарантируют прибыли

Даже если спрос на медь будет расти, это не означает автоматического скачка цен. Горнодобывающие компании расширяют производство, открывают новые месторождения и инвестируют в переработку. Кроме того, активно развивается переработка вторичного сырья, что снижает давление на рынок.

Экономист отмечает, что сырьевые рынки редко развиваются по сценарию "всё или ничего". Рост цен, как правило, растянут во времени и сопровождается коррекциями. Для частного инвестора это означает необходимость долгосрочного горизонта и готовности к просадкам.

Популярные вопросы о вложениях в медь

Может ли медь принести быструю прибыль?

Эксперты считают, что кратный рост цен маловероятен из-за зрелости рынка.

Что лучше: физическая медь или финансовые инструменты?

Для частных инвесторов чаще подходят биржевые инструменты, так как они более ликвидны.

Стоит ли ориентироваться на прогнозы дефицита?

Прогнозы важны, но они уже частично учтены в текущих ценах и не гарантируют доход.

На фоне этих дискуссий интерес к альтернативным активам остаётся высоким. Ранее курс биткоина приближался к отметке 7,7 млн рублей, что вновь усилило аппетит инвесторов к риску. Однако, как подчёркивает Шатохин, каждый рынок требует собственного подхода и трезвой оценки возможностей.