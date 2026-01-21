Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит

Мировой нефтяной рынок в 2026 году может столкнуться с парадоксальной ситуацией: спрос продолжит расти, но избыток предложения окажется ещё более заметным. Такой баланс формируется на фоне замедления потребления топлива в развитых экономиках и опережающего роста добычи.

Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Установка

Согласно прогнозу агентства, глобальный спрос на нефть в 2026 году увеличится на 0,932 млн баррелей в сутки. В абсолютных значениях потребление "черного золота" достигнет 104,981 млн б/с. Для сравнения, в 2025 году мировой спрос МЭА оценивало на уровне 104,048 млн б/с, что указывает на умеренную, но устойчивую динамику роста.

Баланс спроса и предложения

При этом предложение нефти, по расчетам МЭА, будет расти быстрее потребления. В 2026 году оно может достигнуть 108,7 млн б/с, что на 2,5 млн б/с превышает показатель 2025 года. В результате профицит на глобальном нефтяном рынке оценивается в 3,7 млн баррелей в сутки.

Ранее, в годовом прогнозе, опубликованном в ноябре, агентство ожидало профицит на уровне 3,8 млн б/с. Таким образом, текущая оценка лишь незначительно скорректирована, что подтверждает устойчивость ожиданий по избыточному предложению на рынке.

Роль стран ОЭСР и развивающихся экономик

Основной вклад в рост спроса, по оценке МЭА, обеспечат страны вне Организации экономического сотрудничества и развития. В этих экономиках потребление увеличится на 0,930 млн б/с, тогда как страны ОЭСР добавят лишь около 3 тысяч б/с. В итоге спрос в странах ОЭСР составит 45,75 млн б/с, а вне организации — 59,23 млн б/с.

Показательно, что в 2025 году государства ОЭСР сократили потребление нефти на 59 тысяч б/с, тогда как в странах вне организации спрос вырос на 0,906 млн б/с. Этот разрыв подчеркивает смещение центра роста нефтяного рынка в развивающиеся регионы. Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Запасы и факторы роста

Ключевым драйвером увеличения спроса МЭА называет нефтехимию, тогда как потребление моторных топлив, включая бензин, замедляется. Поддержку рынку оказывает и снижение цен на сырую нефть на фоне стабилизации экономической ситуации после торговых и тарифных шоков.

Одновременно агентство фиксирует рост коммерческих запасов нефти в мире. В основном он связан с увеличением промышленного производства и активным пополнением стратегических резервов Китаем, который только в декабре нарастил запасы на 41 млн баррелей. В целом за прошлый год мировые коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов увеличились на 470 млн баррелей, что эквивалентно 1,3 млн б/с.