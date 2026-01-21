Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит

Мировой нефтяной рынок в 2026 году может столкнуться с парадоксальной ситуацией: спрос продолжит расти, но избыток предложения окажется ещё более заметным. Такой баланс формируется на фоне замедления потребления топлива в развитых экономиках и опережающего роста добычи.
Согласно прогнозу агентства, глобальный спрос на нефть в 2026 году увеличится на 0,932 млн баррелей в сутки. В абсолютных значениях потребление "черного золота" достигнет 104,981 млн б/с. Для сравнения, в 2025 году мировой спрос МЭА оценивало на уровне 104,048 млн б/с, что указывает на умеренную, но устойчивую динамику роста.
При этом предложение нефти, по расчетам МЭА, будет расти быстрее потребления. В 2026 году оно может достигнуть 108,7 млн б/с, что на 2,5 млн б/с превышает показатель 2025 года. В результате профицит на глобальном нефтяном рынке оценивается в 3,7 млн баррелей в сутки.
Ранее, в годовом прогнозе, опубликованном в ноябре, агентство ожидало профицит на уровне 3,8 млн б/с. Таким образом, текущая оценка лишь незначительно скорректирована, что подтверждает устойчивость ожиданий по избыточному предложению на рынке.
Основной вклад в рост спроса, по оценке МЭА, обеспечат страны вне Организации экономического сотрудничества и развития. В этих экономиках потребление увеличится на 0,930 млн б/с, тогда как страны ОЭСР добавят лишь около 3 тысяч б/с. В итоге спрос в странах ОЭСР составит 45,75 млн б/с, а вне организации — 59,23 млн б/с.
Показательно, что в 2025 году государства ОЭСР сократили потребление нефти на 59 тысяч б/с, тогда как в странах вне организации спрос вырос на 0,906 млн б/с. Этот разрыв подчеркивает смещение центра роста нефтяного рынка в развивающиеся регионы. Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
Ключевым драйвером увеличения спроса МЭА называет нефтехимию, тогда как потребление моторных топлив, включая бензин, замедляется. Поддержку рынку оказывает и снижение цен на сырую нефть на фоне стабилизации экономической ситуации после торговых и тарифных шоков.
Одновременно агентство фиксирует рост коммерческих запасов нефти в мире. В основном он связан с увеличением промышленного производства и активным пополнением стратегических резервов Китаем, который только в декабре нарастил запасы на 41 млн баррелей. В целом за прошлый год мировые коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов увеличились на 470 млн баррелей, что эквивалентно 1,3 млн б/с.
