Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников

Проблема кадрового дефицита в Удмуртии в 2025 году перестала быть локальной и затронула большинство сфер экономики. Работодатели всё чаще говорят о том, что поиск сотрудников требует больше времени и ресурсов, а закрытие вакансий становится нестабильным процессом. Ситуация отражает общее напряжение на региональном рынке труда и усиливает конкуренцию за специалистов.

Фото: https://ru.freepik.com by pressfoto is licensed under Free Люди в костюмах идут по переходу

По данным исследования, 17% компаний в республике признались, что испытывали острую нехватку персонала. Ещё 28% работодателей отметили дефицит сотрудников сразу в нескольких направлениях деятельности, а 42% столкнулись с трудностями при поиске специалистов конкретного профиля. Лишь 10% организаций сообщили, что кадровые проблемы почти не повлияли на их работу, и только 2% заявили, что вовсе не ощущали нехватки работников.

Такая структура ответов показывает, что даже при формально закрытых штатах многие компании испытывают сложности с качественным подбором персонала. Особенно остро это ощущается в условиях роста нагрузки на действующих сотрудников и необходимости быстро адаптироваться к изменениям на рынке. Об этом сообщает издание udm-info.ru.

Отрасли с самым высоким дефицитом

Наиболее напряжённая ситуация зафиксирована в гостиничном бизнесе, ресторанах и сфере общепита. Здесь 32% компаний сообщили о критической нехватке работников, что напрямую отражается на уровне сервиса и устойчивости бизнеса. Существенные кадровые сложности также наблюдаются в логистике, где о дефиците персонала заявили 27% работодателей.

В розничной торговле, лёгкой промышленности, а также в строительстве и сегменте недвижимости нехватку сотрудников отметили по 22% организаций. В добыче и переработке полезных ресурсов этот показатель составил 21%, а в сфере услуг для бизнеса и населения — 18%. Даже в финансово-технологическом секторе 16% работодателей сообщили о проблемах с укомплектованностью штата.

Где ситуация выглядит стабильнее

На фоне общего дефицита относительно устойчиво выглядит сфера информационных технологий и системной интеграции. "Самой стабильной оказалась область информационных технологий и системной интеграции: лишь 5% работодателей заявили о серьезном дефиците, в то время как 44% испытывали сложности только при подборе отдельных кадров", — отметили в hh. ru.

При этом уровень заработных предложений пока не становится решающим фактором для снятия напряжения. Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года медианная предлагаемая зарплата в вакансиях Удмуртии составила 71 тысячу рублей, тогда как медианные ожидания соискателей находились на уровне 67 тысяч рублей. Разница в показателях не компенсирует структурный дефицит специалистов.