Минус 13% за год: Ростовская область теряет молочное производство

Экономика

Полки магазинов редко пустеют внезапно, но статистика аграрного производства всё чаще заставляет задуматься о будущем продовольственного рынка. В Ростовской области зафиксировано заметное сокращение выпуска молока, и это уже выходит за рамки сезонных колебаний.

Мужчина пьет молоко
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина пьет молоко

Снижение объемов производства

По итогам 2025 года объём производства молока в Ростовской области сократился на 13%. Такие данные привёл заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов. По информации, опубликованной "РБК Ростов", за год на Дону было произведено 128 тысяч тонн молока, что на 18,9 тысячи тонн меньше, чем годом ранее. В относительном выражении падение составило 12,9%.

Снижение показателей стало одним из наиболее заметных за последние годы. Эксперты указывают, что речь идёт не о разовой просадке, а о системной тенденции, связанной с состоянием животноводческого сектора. Для региона, традиционно считавшегося аграрным, такие цифры выглядят особенно чувствительно.

Ситуация в других регионах

Ростовская область оказалась не единственной, где зафиксировано падение производства молока. Лидером по снижению стал Красноярский край, где было произведено 377 тысяч тонн молока. Несмотря на более высокий абсолютный показатель, регион показал сокращение на 5,6%.

На третьем месте по объёму снижения оказалась Московская область. Там производство уменьшилось на 18,9 тысячи тонн, что соответствует падению на 2,7%. Таким образом, тенденция затронула сразу несколько крупных субъектов, хотя глубина спада в Ростовской области оказалась одной из самых значительных.

Проблемы в животноводстве в целом

Сокращение выпуска молока сопровождается спадом и по другим направлениям животноводства. Согласно данным Ростовстата, в ноябре 2025 года в регионе было произведено 80,1 миллиона штук яиц. Это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. За тот же месяц выпуск молока составил около десяти тысяч тонн, что на 7,2% ниже прошлогоднего уровня.

Если рассматривать более длительный период, с января по октябрь 2025 года, на производственных площадках Ростовской области было произведено 313 тысяч тонн скота и птицы на убой. Этот показатель снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Производство молока за десять месяцев упало до 852,6 тысячи тонн, что на 10,5% меньше прошлогоднего значения.

Последствия для рынка

Снижение производства отражается не только в отчётах статистических ведомств, но и на ценниках в магазинах. Ранее rostovgazeta. ru сообщала о резком росте цен на основные продукты питания после новогодних праздников. В числе подорожавших товаров оказалось и сливочное масло, стоимость которого приблизилась к 1,8 тысячи рублей за килограмм.

Эксперты связывают рост цен в том числе с сокращением предложения на рынке. Хотя прямых заявлений о дефиците пока не звучит, совокупность факторов — падение производства, рост издержек и инфляционное давление — формирует для потребителей всё более ощутимые риски. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
