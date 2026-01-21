Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами

Льготная ипотека со временем перестала быть мерой поддержки и начала использоваться как способ заработка, что напрямую повлияло на рынок жилья, отметил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. О причинах ужесточения ипотечных программ он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ новостройка

Нилов пояснил, что в определенный момент государственные ипотечные программы утратили первоначальный смысл. По его словам, отсутствие разумных ограничений привело к тому, что льготные кредиты стали рассматриваться не как помощь нуждающимся, а как инструмент инвестиции.

"Когда запустили, не было разумных ограничений, многие начали использовать льготные кредиты как инвестпроекты. Вложенные тогда деньги, как некий инвестпроект, привели к тому, что просто раздули ипотечный пузырь, и стоимость жилья заметно выросла", — отметил он.

Депутат также обратил внимание на то, что подобная практика изменила саму логику рынка недвижимости. Вместо решения жилищного вопроса льготная ипотека начала работать на финансовые интересы отдельных участников, что в итоге ударило по тем, кому жилье было действительно необходимо.

"Покупали на стадии котлована, продавали позже, тем самым накачивали деньгами в банковский сектор, строительный сектор, а все это происходило за счет государства", — подчеркнул Нилов.

