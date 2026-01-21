Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами

Льготная ипотека со временем перестала быть мерой поддержки и начала использоваться как способ заработка, что напрямую повлияло на рынок жилья, отметил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. О причинах ужесточения ипотечных программ он рассказал в эфире Pravda.Ru.
Нилов пояснил, что в определенный момент государственные ипотечные программы утратили первоначальный смысл. По его словам, отсутствие разумных ограничений привело к тому, что льготные кредиты стали рассматриваться не как помощь нуждающимся, а как инструмент инвестиции.
"Когда запустили, не было разумных ограничений, многие начали использовать льготные кредиты как инвестпроекты. Вложенные тогда деньги, как некий инвестпроект, привели к тому, что просто раздули ипотечный пузырь, и стоимость жилья заметно выросла", — отметил он.
Депутат также обратил внимание на то, что подобная практика изменила саму логику рынка недвижимости. Вместо решения жилищного вопроса льготная ипотека начала работать на финансовые интересы отдельных участников, что в итоге ударило по тем, кому жилье было действительно необходимо.
"Покупали на стадии котлована, продавали позже, тем самым накачивали деньгами в банковский сектор, строительный сектор, а все это происходило за счет государства", — подчеркнул Нилов.
Полная запись разговора с Ярославом Ниловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.
