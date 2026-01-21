Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира
Ответ России на поставки Запада: почему Искандер-И — кошмар для обороны ВСУ
Чистые бумаги — грязный итог: работодатели нашли схему увольнений без компенсаций
Сезонность не гарантирует успешную смену работы — карьерный консультант
Генетический анализ всего генома новорождённых позволит выявлять риски болезней
Отек и синяки после ринопластики держатся до двух недель — хирург Тигран Алексанян
Суккуленты сохраняют свечение до двух часов после зарядки — биолог Шутинг Лю
Имя, стёртое с камня: новая расшифровка показала, кто на самом деле управлял Кобой
Под океаном что-то не сошлось: эти аномалии поставили под сомнение базовые теории

Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами

Экономика

Льготная ипотека со временем перестала быть мерой поддержки и начала использоваться как способ заработка, что напрямую повлияло на рынок жилья, отметил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. О причинах ужесточения ипотечных программ он рассказал в эфире Pravda.Ru.

новостройка
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
новостройка

Нилов пояснил, что в определенный момент государственные ипотечные программы утратили первоначальный смысл. По его словам, отсутствие разумных ограничений привело к тому, что льготные кредиты стали рассматриваться не как помощь нуждающимся, а как инструмент инвестиции.

"Когда запустили, не было разумных ограничений, многие начали использовать льготные кредиты как инвестпроекты. Вложенные тогда деньги, как некий инвестпроект, привели к тому, что просто раздули ипотечный пузырь, и стоимость жилья заметно выросла", — отметил он.

Депутат также обратил внимание на то, что подобная практика изменила саму логику рынка недвижимости. Вместо решения жилищного вопроса льготная ипотека начала работать на финансовые интересы отдельных участников, что в итоге ударило по тем, кому жилье было действительно необходимо.

"Покупали на стадии котлована, продавали позже, тем самым накачивали деньгами в банковский сектор, строительный сектор, а все это происходило за счет государства", — подчеркнул Нилов.

Полная запись разговора с Ярославом Ниловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Лаки и плёночные пропитки удерживают воду внутри древесины
Недвижимость
Лаки и плёночные пропитки удерживают воду внутри древесины
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Садоводство, цветоводство
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Однолетние лианы за сезон вырастают до 4–5 метров
Садоводство, цветоводство
Однолетние лианы за сезон вырастают до 4–5 метров
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение Александр Рощин
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Мы нанесли им потери: охранник Мадуро раскрыл детали ночной атаки американского спецназа
Мы нанесли им потери: охранник Мадуро раскрыл детали ночной атаки американского спецназа
Последние материалы
Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира
Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами
Захват Гренландии запустит необратимый процесс: один шаг Трампа ударит по НАТО и ЕС
Повороты таза уменьшают скованность в поясничном отделе
Ответ России на поставки Запада: почему Искандер-И — кошмар для обороны ВСУ
Кислород — ключ зажигания мышц: условия тренировок заводят организм по-разному
Bloomberg: Россия фактически компенсировала потери от заморозки активов на Западе
Олуши сломали представления о моногамии: птицы изменяют без последствий для потомства
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.