Цифры встали гроздьями: российская статистика по винограду из Китая разрослась

Поставки свежего винограда из Китая в Россию в прошлом году показали резкий рост и обновили исторический максимум. Объёмы импорта увеличились сразу в несколько раз, укрепив позиции России среди ключевых покупателей китайской продукции. Динамика заметно выделяется на фоне предыдущих лет торговли. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По итогам 2025 года Китай отправил в Россию 47,7 тысячи тонн свежего винограда. Это втрое превышает показатель 2024 года и стало самым высоким результатом за всё время двусторонней торговли в этой категории. Одновременно выросла и стоимость экспорта — она увеличилась в 3,2 раза и превысила 81 миллион долларов, что также стало рекордом.
Рост поставок пришёлся на большую часть года, несмотря на сезонные колебания спроса и логистики.
В декабре объёмы экспорта снизились по сравнению с ноябрём на 29% — до 6,6 тысячи тонн против 9,3 тысячи месяцем ранее. Однако в годовом выражении декабрьские поставки оказались значительно выше: рост составил 1,75 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Такая динамика отражает сезонность рынка свежих фруктов и колебания спроса в зимние месяцы.
На фоне увеличения импорта Россия поднялась с 10-го на 6-е место в списке крупнейших покупателей китайского винограда. Впереди остаются страны Юго-Восточной Азии, где потребление свежих фруктов стабильно высоко.
В пятёрку лидеров вошли Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Киргизия и Филиппины, каждая из которых закупила от 83 до 180 тысяч тонн продукции за год.
В целом Китай в 2025 году экспортировал 801,3 тысячи тонн свежего винограда. Это примерно на треть больше, чем годом ранее. При этом общий доход от поставок вырос умереннее — на 11,5%, достигнув 1,03 миллиарда долларов.
Рост объёмов объясняется расширением географии экспорта, стабильным спросом и развитием логистических цепочек для свежих фруктов, включая виноград, цитрусовые и другие плоды.
Рынки Юго-Восточной Азии традиционно лидируют по объёму закупок благодаря географической близости и высокой культуре потребления фруктов. Россия, в свою очередь, демонстрирует более быстрые темпы роста, хотя пока уступает по абсолютным показателям. Это делает российское направление одним из наиболее перспективных для китайских экспортеров.
Он чаще поставляется в межсезонье и может отличаться сортами и уровнем сладости.
Цена зависит от сезона, сорта и логистики, но рост импорта обычно сдерживает резкие подорожания.
Некоторые сорта с высоким содержанием сахара не рекомендуются людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ.
