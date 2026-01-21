Цифры встали гроздьями: российская статистика по винограду из Китая разрослась

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Поставки свежего винограда из Китая в Россию в прошлом году показали резкий рост и обновили исторический максимум. Объёмы импорта увеличились сразу в несколько раз, укрепив позиции России среди ключевых покупателей китайской продукции. Динамика заметно выделяется на фоне предыдущих лет торговли. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Гроздь свежего винограда в руке
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гроздь свежего винограда в руке

Как изменились объёмы поставок

По итогам 2025 года Китай отправил в Россию 47,7 тысячи тонн свежего винограда. Это втрое превышает показатель 2024 года и стало самым высоким результатом за всё время двусторонней торговли в этой категории. Одновременно выросла и стоимость экспорта — она увеличилась в 3,2 раза и превысила 81 миллион долларов, что также стало рекордом.
Рост поставок пришёлся на большую часть года, несмотря на сезонные колебания спроса и логистики.

Декабрьская динамика и сезонный фактор

В декабре объёмы экспорта снизились по сравнению с ноябрём на 29% — до 6,6 тысячи тонн против 9,3 тысячи месяцем ранее. Однако в годовом выражении декабрьские поставки оказались значительно выше: рост составил 1,75 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Такая динамика отражает сезонность рынка свежих фруктов и колебания спроса в зимние месяцы.

Позиции России среди покупателей

На фоне увеличения импорта Россия поднялась с 10-го на 6-е место в списке крупнейших покупателей китайского винограда. Впереди остаются страны Юго-Восточной Азии, где потребление свежих фруктов стабильно высоко.
В пятёрку лидеров вошли Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Киргизия и Филиппины, каждая из которых закупила от 83 до 180 тысяч тонн продукции за год.

Общие итоги экспорта винограда из Китая

В целом Китай в 2025 году экспортировал 801,3 тысячи тонн свежего винограда. Это примерно на треть больше, чем годом ранее. При этом общий доход от поставок вырос умереннее — на 11,5%, достигнув 1,03 миллиарда долларов.
Рост объёмов объясняется расширением географии экспорта, стабильным спросом и развитием логистических цепочек для свежих фруктов, включая виноград, цитрусовые и другие плоды.

Сравнение: Россия и страны Азии на рынке китайского винограда

Рынки Юго-Восточной Азии традиционно лидируют по объёму закупок благодаря географической близости и высокой культуре потребления фруктов. Россия, в свою очередь, демонстрирует более быстрые темпы роста, хотя пока уступает по абсолютным показателям. Это делает российское направление одним из наиболее перспективных для китайских экспортеров.

Популярные вопросы

Чем отличается импортный виноград от местного?

Он чаще поставляется в межсезонье и может отличаться сортами и уровнем сладости.

Сколько стоит китайский виноград в России?

Цена зависит от сезона, сорта и логистики, но рост импорта обычно сдерживает резкие подорожания.

Всем ли можно употреблять сладкие сорта винограда?

Некоторые сорта с высоким содержанием сахара не рекомендуются людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
