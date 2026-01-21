Бензин тянет кошелёк на дно: как заправки Кузбасса переписали ценники в 2025 году

Резкий рост цен на топливо в Кузбассе стал заметен не сразу, но по итогам года динамика оказалась показательной: большинство популярных видов горючего ощутимо подорожали, несмотря на ожидания стабилизации рынка.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ АЗС

Как менялись цены на бензин

В течение 2025 года стоимость бензина в регионе росла волнообразно, но в итоге превысила январские значения по всем основным маркам. Бензин АИ-92 в начале года стоил 53,09 рубля за литр, а к декабрю цена выросла до 58,62 рубля. Таким образом, рост составил более пяти рублей за литр.

Аналогичная динамика зафиксирована и по другим маркам. АИ-95 подорожал с 57,55 до 63,16 рубля, а АИ-98 — с 77,48 до 83,92 рубля за литр. По данным статистиков, повышение цен происходило неравномерно, однако итоговые значения оказались значительно выше начальных.

Дизель и газ: разная траектория

Дизельное топливо также не избежало подорожания. В январе 2025 года литр дизеля стоил 71,77 рубля, а к концу года цена достигла 75,73 рубля. Общий рост составил 3,96 рубля, что заметно отразилось на расходах перевозчиков и владельцев коммерческого транспорта.

На этом фоне выделяется газовое моторное топливо, которое, в отличие от других видов, подешевело. Если в начале года его стоимость составляла 30,76 рубля за литр, то к декабрю цена снизилась до 27,48 рубля. Такое расхождение в динамике подчёркивает неоднородность топливного рынка региона.

Что показывают данные статистики

Информация Кемеровостата демонстрирует, что рост цен затронул прежде всего наиболее востребованные виды топлива. При этом снижение стоимости газового топлива стало редким исключением на фоне общей тенденции удорожания.

Опубликованные цифры позволяют проследить годовую картину без оценочных суждений, фиксируя фактические изменения. Именно эти данные легли в основу анализа и отражают реальные ценовые сдвиги на топливном рынке Кузбасса в 2025 году — сообщает издание "Сiбдепо".