Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эволюция на пределе возможного: рыбы прошли через то, что не должно было их пощадить
Громкое заявление из Варшавы: что на самом деле стоит за словами о кризисе с Индией
Попытка удержать фронт: почему маневр Киева на сумском направлении обернулся провалом
Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира
Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами
Ответ России на поставки Запада: почему Искандер-И — кошмар для обороны ВСУ
Чистые бумаги — грязный итог: работодатели нашли схему увольнений без компенсаций
Сезонность не гарантирует успешную смену работы — карьерный консультант
Генетический анализ всего генома новорождённых позволит выявлять риски болезней

Бензин тянет кошелёк на дно: как заправки Кузбасса переписали ценники в 2025 году

Экономика

Резкий рост цен на топливо в Кузбассе стал заметен не сразу, но по итогам года динамика оказалась показательной: большинство популярных видов горючего ощутимо подорожали, несмотря на ожидания стабилизации рынка.

АЗС
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
АЗС

Как менялись цены на бензин

В течение 2025 года стоимость бензина в регионе росла волнообразно, но в итоге превысила январские значения по всем основным маркам. Бензин АИ-92 в начале года стоил 53,09 рубля за литр, а к декабрю цена выросла до 58,62 рубля. Таким образом, рост составил более пяти рублей за литр.

Аналогичная динамика зафиксирована и по другим маркам. АИ-95 подорожал с 57,55 до 63,16 рубля, а АИ-98 — с 77,48 до 83,92 рубля за литр. По данным статистиков, повышение цен происходило неравномерно, однако итоговые значения оказались значительно выше начальных.

Дизель и газ: разная траектория

Дизельное топливо также не избежало подорожания. В январе 2025 года литр дизеля стоил 71,77 рубля, а к концу года цена достигла 75,73 рубля. Общий рост составил 3,96 рубля, что заметно отразилось на расходах перевозчиков и владельцев коммерческого транспорта.

На этом фоне выделяется газовое моторное топливо, которое, в отличие от других видов, подешевело. Если в начале года его стоимость составляла 30,76 рубля за литр, то к декабрю цена снизилась до 27,48 рубля. Такое расхождение в динамике подчёркивает неоднородность топливного рынка региона.

Что показывают данные статистики

Информация Кемеровостата демонстрирует, что рост цен затронул прежде всего наиболее востребованные виды топлива. При этом снижение стоимости газового топлива стало редким исключением на фоне общей тенденции удорожания.

Опубликованные цифры позволяют проследить годовую картину без оценочных суждений, фиксируя фактические изменения. Именно эти данные легли в основу анализа и отражают реальные ценовые сдвиги на топливном рынке Кузбасса в 2025 году — сообщает издание "Сiбдепо".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Садоводство, цветоводство
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Лаки и плёночные пропитки удерживают воду внутри древесины
Недвижимость
Лаки и плёночные пропитки удерживают воду внутри древесины
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада Любовь Степушова УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Последние материалы
Громкое заявление из Варшавы: что на самом деле стоит за словами о кризисе с Индией
Кукловод живёт в теле собаки: рефлекс на почёсывание может выдать скрытую проблему
Ярко, красиво и опасно: зимой глаза могут получить ожог за считанные минуты
Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада
Бензин тянет кошелёк на дно: как заправки Кузбасса переписали ценники в 2025 году
Попытка удержать фронт: почему маневр Киева на сумском направлении обернулся провалом
Рассыпчатый плов без магии: принципы, которые не дадут блюду стать кашей
Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира
Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами
Захват Гренландии запустит необратимый процесс: один шаг Трампа ударит по НАТО и ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.