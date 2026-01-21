Идеальный сезон — мираж: рынок труда ломает планы даже сильным профи без запаса прочности карьеры

Сезонность не гарантирует успешную смену работы — карьерный консультант

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров убежден: к смене работы и возможному увольнению нужно быть готовым всегда, а не подстраиваться под "удачные" месяцы на рынке труда. Ожидание подходящего сезона может сыграть против сотрудника, если решение об уходе придется принимать внезапно.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мужчина размышляет по работе

Почему не стоит ждать правильного момента

В интернете часто можно встретить советы увольняться в определенные периоды — например, в конце зимы, когда компании возвращаются к активному найму после праздников, или осенью, когда работодатели стараются закрыть вакансии до конца года. Логика кажется понятной: меньше конкуренции и больше предложений. Однако, как подчеркивает Валинуров, рассчитывать на полное управление этим процессом не стоит.

"Вы можете планировать для себя — доработаю год, в январе отдохну, в феврале начну искать работу. Но в октябре или ноябре работодатель может сказать: "Мы сокращаемся”. И все. Черные лебеди на рынке труда взлетают регулярно, и вы не можете прогнозировать, когда вас попросят уволиться и по какой причине", — отмечает карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

По его словам, идея о том, что человек сам выбирает идеальный момент для ухода, часто не выдерживает столкновения с реальностью. Компании могут менять стратегию, сокращать бюджеты или целые подразделения, и сотрудник оказывается перед фактом.

Сезонность на рынке труда: миф или реальность

Эксперт признает, что определенная сезонность в найме действительно существует. Традиционно считается, что больше всего вакансий появляется в феврале-марте и октябре-ноябре, тогда как летом и в период новогодних праздников рынок выглядит более спокойным. Причина проста: в отпуска и каникулы работодатели и соискатели менее активны.

Однако сезонный всплеск не означает, что найти работу становится легче. Напротив, следуя распространенному стереотипу, в "удачные" месяцы на рынок одновременно выходят тысячи кандидатов. В результате конкуренция резко возрастает, и даже сильному специалисту приходится тратить больше времени и сил, чтобы выделиться среди других претендентов.

Постоянная готовность как стратегия

Валинуров настаивает: гораздо эффективнее не ждать конкретного месяца, а постоянно держать себя в форме как соискателя. Это означает регулярную работу над своим профессиональным образом и понимание ситуации в отрасли.

Речь идет не только об обновлении резюме, но и о более глубокой подготовке. Специалисту важно отслеживать, какие навыки востребованы, какие компании расширяются, а какие, наоборот, оптимизируют штаты. Полезно заранее определять для себя список потенциально интересных работодателей и следить за их новостями.

"Нужно всегда мониторить рынок труда, регулярно обновлять резюме, проходить собеседования, определять для себя компании, которые вам интересны для будущего перехода. Более того, важно выстраивать с ними коммуникации заранее, чтобы в нужный момент вы были не просто резюме "с рынка”", — подчеркивает консультант.

Роль профессии и уровня позиции

По словам эксперта, многое зависит от того, кем именно работает человек и в какой сфере. Для массовых профессий сезонность практически не имеет значения. Например, продавцы-консультанты, кассиры или курьеры востребованы постоянно, и вакансии в этих сегментах открыты ежедневно.

Иная ситуация у специалистов высокого уровня и топ-менеджеров. Предложений с крупными зарплатами заметно меньше, и они появляются нерегулярно. Однако и в этом случае ожидание "правильного сезона" не гарантирует успеха. Гораздо важнее репутация, сеть профессиональных контактов и актуальные компетенции.

Почему нельзя откладывать подготовку на потом

Отдельное внимание Валинуров уделяет распространенной ошибке — решению сначала уволиться, а уже потом начинать поиск новой работы. Многие рассчитывают взять паузу на отдых, а затем спокойно включиться в процесс. На практике все часто происходит иначе.

"Поиск работы — это сама по себе работа, причем зачастую более сложная, чем текущая. Если вы не занимались этим несколько лет, для вас это будет шоком. Нужно заново осваивать навыки: составление резюме, поиск контактов, переписку с работодателями, прохождение собеседований", — говорит эксперт.

В результате вместо отдыха человек сталкивается со стрессом и неопределенностью. Особенно тяжело тем, кто не готовился заранее и не понимает, почему отклики остаются без ответа.

Чем опасен длительный перерыв в работе

Консультант отмечает, что длительное отсутствие занятости снижает привлекательность кандидата в глазах работодателей. Чем больше времени человек не работает, тем чаще возникают вопросы о сохранности его навыков, профессиональных связей и мотивации.

Такая ситуация может коснуться не только начинающих специалистов, но и опытных профессионалов с высокой зарплатой. Рынок труда быстро меняется, и без постоянного контакта с ним легко потерять актуальность.

Подготовка к будущему работодателю заранее

Валинуров сравнивает карьерное планирование с известной поговоркой "готовь сани летом". По его мнению, готовиться к следующему месту работы нужно еще тогда, когда человек стабильно трудоустроен. Это снижает риски и дает больше свободы выбора.

Постоянная готовность к изменениям позволяет воспринимать увольнение не как катастрофу, а как один из возможных сценариев развития карьеры. В таком случае переход на новое место становится осознанным шагом, а не вынужденной мерой.