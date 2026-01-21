Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генетический анализ всего генома новорождённых позволит выявлять риски болезней
Отек и синяки после ринопластики держатся до двух недель — хирург Тигран Алексанян
Суккуленты сохраняют свечение до двух часов после зарядки — биолог Шутинг Лю
Имя, стёртое с камня: новая расшифровка показала, кто на самом деле управлял Кобой
Под океаном что-то не сошлось: эти аномалии поставили под сомнение базовые теории
Космос оказался не пустым: от Солнца тянется межзвёздный канал длиной в сотни лет
МПК допустил заявки россиян в лыжах и сноуборде - глава ПКР Рожков
Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего
Память как зеркало здоровья: первые сбои появляются раньше серьезных симптомов

Идеальный сезон — мираж: рынок труда ломает планы даже сильным профи без запаса прочности карьеры

Сезонность не гарантирует успешную смену работы — карьерный консультант
Экономика

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров убежден: к смене работы и возможному увольнению нужно быть готовым всегда, а не подстраиваться под "удачные" месяцы на рынке труда. Ожидание подходящего сезона может сыграть против сотрудника, если решение об уходе придется принимать внезапно.

Мужчина размышляет по работе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мужчина размышляет по работе

Почему не стоит ждать правильного момента

В интернете часто можно встретить советы увольняться в определенные периоды — например, в конце зимы, когда компании возвращаются к активному найму после праздников, или осенью, когда работодатели стараются закрыть вакансии до конца года. Логика кажется понятной: меньше конкуренции и больше предложений. Однако, как подчеркивает Валинуров, рассчитывать на полное управление этим процессом не стоит.

"Вы можете планировать для себя — доработаю год, в январе отдохну, в феврале начну искать работу. Но в октябре или ноябре работодатель может сказать: "Мы сокращаемся”. И все. Черные лебеди на рынке труда взлетают регулярно, и вы не можете прогнозировать, когда вас попросят уволиться и по какой причине", — отмечает карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

По его словам, идея о том, что человек сам выбирает идеальный момент для ухода, часто не выдерживает столкновения с реальностью. Компании могут менять стратегию, сокращать бюджеты или целые подразделения, и сотрудник оказывается перед фактом.

Сезонность на рынке труда: миф или реальность

Эксперт признает, что определенная сезонность в найме действительно существует. Традиционно считается, что больше всего вакансий появляется в феврале-марте и октябре-ноябре, тогда как летом и в период новогодних праздников рынок выглядит более спокойным. Причина проста: в отпуска и каникулы работодатели и соискатели менее активны.

Однако сезонный всплеск не означает, что найти работу становится легче. Напротив, следуя распространенному стереотипу, в "удачные" месяцы на рынок одновременно выходят тысячи кандидатов. В результате конкуренция резко возрастает, и даже сильному специалисту приходится тратить больше времени и сил, чтобы выделиться среди других претендентов.

Постоянная готовность как стратегия

Валинуров настаивает: гораздо эффективнее не ждать конкретного месяца, а постоянно держать себя в форме как соискателя. Это означает регулярную работу над своим профессиональным образом и понимание ситуации в отрасли.

Речь идет не только об обновлении резюме, но и о более глубокой подготовке. Специалисту важно отслеживать, какие навыки востребованы, какие компании расширяются, а какие, наоборот, оптимизируют штаты. Полезно заранее определять для себя список потенциально интересных работодателей и следить за их новостями.

"Нужно всегда мониторить рынок труда, регулярно обновлять резюме, проходить собеседования, определять для себя компании, которые вам интересны для будущего перехода. Более того, важно выстраивать с ними коммуникации заранее, чтобы в нужный момент вы были не просто резюме "с рынка”", — подчеркивает консультант.

Роль профессии и уровня позиции

По словам эксперта, многое зависит от того, кем именно работает человек и в какой сфере. Для массовых профессий сезонность практически не имеет значения. Например, продавцы-консультанты, кассиры или курьеры востребованы постоянно, и вакансии в этих сегментах открыты ежедневно.

Иная ситуация у специалистов высокого уровня и топ-менеджеров. Предложений с крупными зарплатами заметно меньше, и они появляются нерегулярно. Однако и в этом случае ожидание "правильного сезона" не гарантирует успеха. Гораздо важнее репутация, сеть профессиональных контактов и актуальные компетенции.

Почему нельзя откладывать подготовку на потом

Отдельное внимание Валинуров уделяет распространенной ошибке — решению сначала уволиться, а уже потом начинать поиск новой работы. Многие рассчитывают взять паузу на отдых, а затем спокойно включиться в процесс. На практике все часто происходит иначе.

"Поиск работы — это сама по себе работа, причем зачастую более сложная, чем текущая. Если вы не занимались этим несколько лет, для вас это будет шоком. Нужно заново осваивать навыки: составление резюме, поиск контактов, переписку с работодателями, прохождение собеседований", — говорит эксперт.

В результате вместо отдыха человек сталкивается со стрессом и неопределенностью. Особенно тяжело тем, кто не готовился заранее и не понимает, почему отклики остаются без ответа.

Чем опасен длительный перерыв в работе

Консультант отмечает, что длительное отсутствие занятости снижает привлекательность кандидата в глазах работодателей. Чем больше времени человек не работает, тем чаще возникают вопросы о сохранности его навыков, профессиональных связей и мотивации.

Такая ситуация может коснуться не только начинающих специалистов, но и опытных профессионалов с высокой зарплатой. Рынок труда быстро меняется, и без постоянного контакта с ним легко потерять актуальность.

Подготовка к будущему работодателю заранее

Валинуров сравнивает карьерное планирование с известной поговоркой "готовь сани летом". По его мнению, готовиться к следующему месту работы нужно еще тогда, когда человек стабильно трудоустроен. Это снижает риски и дает больше свободы выбора.

Постоянная готовность к изменениям позволяет воспринимать увольнение не как катастрофу, а как один из возможных сценариев развития карьеры. В таком случае переход на новое место становится осознанным шагом, а не вынужденной мерой.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
Садоводство, цветоводство
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука и техника
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Популярное
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду

Необычные однолетние лианы помогают быстро создать зелёные ширмы и яркие акценты в саду. Рассказываем, какие растения выбрать и как их вырастить.

Однолетние лианы за сезон вырастают до 4–5 метров
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Мы нанесли им потери: охранник Мадуро раскрыл детали ночной атаки американского спецназа
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение Александр Рощин Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин
Мороз высосал АКБ до нуля: неожиданный способ оживить машину, даже если вокруг ни одной розетки
Клумба, от которой не отводят взгляд: рядом с этими однолетниками меркнут даже розы
Забудете, что сажали ради красоты: эти игрушечные арбузы пойдут прямиком в маринад
Забудете, что сажали ради красоты: эти игрушечные арбузы пойдут прямиком в маринад
Последние материалы
Сезонность не гарантирует успешную смену работы — карьерный консультант
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Генетический анализ всего генома новорождённых позволит выявлять риски болезней
Толщина гренок 1,5–2 см даёт хруст и мягкую серединку
Клей ПВА повышает пластичность и снижает усадку цемента
Не вся капуста дружит с рассолом: с этими сортами горечь не задерживается
Эту запеканку дети съедят без уговоров: два продукта превратят творог в нежный десерт
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Коридор в хрущевке обычно имеет ширину 100–120 см
Отек и синяки после ринопластики держатся до двух недель — хирург Тигран Алексанян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.