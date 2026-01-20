Мороз бьёт по кошелькам сильнее инфляции: рестораны рискуют потерять половину выручки уже в январе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Январские морозы способны ударить по бизнесу не хуже экономических шоков. Когда температура опускается ниже привычных значений, меняется поведение потребителей, а издержки предпринимателей растут сразу по нескольким направлениям. В этот раз последствия могут оказаться особенно заметными для сферы услуг.

Ресторан
Фото: https://unsplash.com by Natalia Makarenko is licensed under Free
Ресторан

По оценкам специалистов, наиболее уязвимыми становятся заведения, зависящие от постоянного потока клиентов и бесперебойных поставок. Речь идёт не только о снижении посещаемости, но и о росте затрат, который не всегда удаётся компенсировать за счёт цен.

О влиянии аномально холодного января на бизнес рассказала кандидат экономических наук Инна Литвиненко. Об этом сообщает издание "Постньюс".

Потери ресторанного рынка

По словам экономиста, рестораны в январе могут потерять от 25 до 50% выручки. Холодная погода напрямую влияет на число посетителей: люди реже выходят из дома, сокращают спонтанные траты и предпочитают экономить на досуге.

Дополнительную нагрузку создаёт рост издержек. "Нагрузка увеличивается на владельцев бизнеса. В холода дорожает логистика, а это доставка продуктов, полуфабрикатов и сырья для производства", — сказала кандидат экономических наук Инна Литвиненко. В итоге даже при сохранении части спроса маржинальность заведений заметно снижается.

Удар по другим сферам услуг

Ресторанным бизнесом последствия холодного января не ограничиваются. По оценке Литвиненко, минусовые показатели ожидают и другие отрасли, ориентированные на офлайн-посещение и комфорт клиентов.

Рекордные морозы, по её словам, скажутся на работе кинотеатров, торговых центров, салонов красоты и барбершопов. Снижение трафика в таких местах означает прямые убытки, которые сложно компенсировать в краткосрочной перспективе.

Контекст и уже заметные последствия

Ситуация усугубляется тем, что рынок общепита и развлечений уже находится под давлением. Ранее сообщалось, что Москва столкнулась с рекордной волной закрытий ресторанов и баров.

В 2026 году в столице прекратили работу уже 45 заведений. На этом фоне холодный январь становится дополнительным фактором риска, который может ускорить негативные процессы в отрасли и повлиять на решения владельцев бизнеса.

