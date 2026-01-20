За кулисами золотой лихорадки: кто на самом деле подогревает цены на металл

Золото стремительно дорожает, потому что мировая нестабильность подталкивает инвесторов искать защитные активы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансист, инвестбанкир и основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган.

Фото: https://pixabay.com by reverent is licensed under Free Слитки золота

Ранее биржа Comex, входящая в состав Нью-Йоркской товарной биржи, зафиксировала новый рекорд: стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года превысила отметку 4700 долларов за тройскую унцию.

По словам Когана, стремительный рост цен на золото вызван повышенной турбулентностью на мировых рынках и усилением геополитической напряженности. Инвесторы стремятся защитить свои капиталы и переводят средства в наиболее надежные активы, среди которых золото занимает ключевое место. Коган отметил, что главным катализатором роста сейчас выступают политические решения и непредсказуемые шаги администрации президента США Дональда Трампа.

"У золота сегодня есть надежный союзник — Дональд Трамп. Политическая турбулентность, которую он создает своими инициативами, тарифами, пошлинами и изменениями правил, становится мощным стимулом для роста цен на металл. Инвесторы уходят из рисковых инструментов, предпочитая более стабильные активы, и золото в этой ситуации выступает главным защитным механизмом", — пояснил он.

Финансист добавил, что значительную роль в росте стоимости драгоценного металла играют действия центральных банков. Крупнейшие регуляторы, включая Центробанк Китая, продолжают наращивать золотые резервы, поскольку альтернатив для безопасного размещения капитала становится все меньше.

"Китай имеет колоссальный торговый профицит и вынужден искать, куда размещать свои резервы — в частности, в золото. То же самое делают и другие центробанки. При этом долг США уже превысил 38,5 триллиона долларов и, судя по темпам роста, вскоре может превысить 40 триллионов. Такие показатели подталкивают мировых инвесторов к скупке золота как наиболее устойчивого актива", — отметил финансист.

Он подчеркнул, что говорить о скором завершении этого тренда преждевременно. По словам Когана, США, сталкиваясь с внутренними экономическими трудностями, будут стремиться усиливать внешнюю напряженность, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем.