Банки сворачивают выгодные вклады: что делать клиентам прямо сейчас

Банковские ставки в России продолжают снижаться на фоне укрепления рубля и замедления инфляции. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российский рубль

Ранее финансовый маркетплейс "Финуслуги" сообщил, что средняя ставка по вкладам на срок в три месяца в 20 крупнейших российских банках снизилась до 14,86% — минимального уровня с июля 2024 года.

По словам Колташова, в основе текущего снижения ставок лежит постепенная нормализация денежно-кредитной политики. Центральный банк реагирует на устойчивое замедление инфляции, а укрепление рубля способствует снижению издержек бизнеса и стабилизации цен. Колташов подчеркнул, что такая динамика формирует предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки.

"Российская экономика замедляется, при этом укрепляется рубль и снижается инфляция. Во второй половине 2025 года Центральный банк снижал ставку волнообразно — летом интенсивно, потом медленнее. Поэтому вполне обосновано ожидать, что регулятор продолжит постепенное снижение ставки по мере стабилизации инфляции. Все это говорит о восстановлении устойчивости финансовой системы", — пояснил он.

Экономист подчеркнул, что снижение процентных ставок не делает депозиты менее привлекательными для граждан. По его словам, банковские вклады по-прежнему остаются надежным инструментом сбережения и приносят ощутимый доход. Кроме того, текущие экономические тенденции создают благоприятные условия и для развития смежных отраслей, включая строительный сектор.

"Снижение ставок — это повод не откладывать, а пользоваться возможностью заработать. Пока проценты по вкладам остаются значительными, разумно размещать средства в банках. Укрепление рубля снижает издержки на импортное оборудование и материалы, что делает строительство доступнее и поддерживает отрасль. Благодаря этому рынок недвижимости постепенно стабилизируется: темпы роста цен умеренные, а инвестиции в жилье становятся более предсказуемыми и безопасными", — отметил Колташов.

Он добавил, что банки уже учитывают возможное дальнейшее снижение ключевой ставки и постепенно корректируют условия по депозитам. По словам экономиста, предложения с меньшей доходностью, появляющиеся в начале года, фактически являются сигналом для клиентов: пора использовать оставшиеся выгодные условия, пока ставки окончательно не ушли вниз.