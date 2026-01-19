Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперимент на МКС показал усиление активности вирусов-фагов в космосе
Повышение уровня Адриатического моря угрожает Пирану из-за изменения климата
Стоимость катализатора составляет 10-15% от стоимости авто — автоэксперт Тростин
Стандартные похороны в Ростове стоят от 6,2 тыс. рублей
Зимний ресторан для пернатых: какие правила делают кормушку безопасной для птиц
Что скрывает шерсть вашего питомца: как отличить линьку от опасного заболевания
Легкий способ стать энергичнее: как свежий воздух меняет продуктивность
Ожидание перелома: почему конфликт вокруг Украины стал для Сербии личным
Зелень как лекарство: почему петрушка и укроп должны быть в каждой тарелке

Давос больше не будоражит рынки: визит главы РФПИ показал, какие сигналы деньги больше не слышат

Визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Давос не повлияет на рынки
Экономика

Международные экономические форумы давно перестали быть триггером для резких движений на рынках, даже если в них участвуют высокопоставленные представители. Инвесторы и крупный бизнес все чаще воспринимают такие события как часть привычного фона, а не сигнал к немедленным решениям. Поездка главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Давос, по мнению экспертов, не станет исключением из этого правила.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Рынки адаптировались к форумам и визитам

Экономист считает, что визит руководителя Российского фонда прямых инвестиций в Давос не окажет заметного влияния на финансовые рынки. По его словам, за последние годы компании и инвесторы выработали устойчивость к подобным новостям и научились отличать действительно значимые сигналы от формальных информационных поводов. Международные форумы и деловые поездки стали частью регулярного политико-экономического цикла, который редко приводит к мгновенным изменениям котировок.

Цыганов отмечает, что крупнейшие игроки рынка заранее закладывают в свои стратегии возможные переговоры и дипломатические контакты, поэтому не реагируют на них эмоционально. Даже громкие заявления на полях форумов, как правило, не меняют общий настрой, если за ними не следуют конкретные экономические решения или договоренности.

"Поездка для переговоров является уже достаточно привычным и тривиальным делом, поэтому существенного влияния, скорее всего, не окажет", — говорит экономист и профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Где возможна краткосрочная реакция

При этом эксперт допускает, что определённая реакция может возникнуть на спекулятивных сегментах рынка. Речь идёт прежде всего о валютных колебаниях и долговых инструментах, которые иногда чувствительны к новостному фону. Однако и в этих случаях эффект возможен лишь тогда, когда дипломатические визиты напрямую связаны с экономической повесткой, а не с обсуждением геополитических вопросов, сообщает издание "Постньюс".

Переговоры как часть долгого процесса

В целом Цыганов оценивает текущие переговоры как необходимый элемент международного диалога, даже если они не приносят немедленных результатов. По его мнению, восстановление экономики — это сложный и многоуровневый процесс, который напрямую зависит от политических решений и их долгосрочных последствий. Ожидать быстрых изменений от отдельных встреч или форумов, по словам эксперта, не стоит, но их значение проявляется со временем и в комплексе с другими факторами.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают, где купить
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыши-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Последние материалы
Визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Давос не повлияет на рынки
Китай изменит правила утилизации батарей электромобилей с апреля 2026 года
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Плесень на стенах: уксус и сода снижают повторное появление — aip-suoli
Стоимость катализатора составляет 10-15% от стоимости авто — автоэксперт Тростин
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Упражнения и самомассаж помогают снять усталость ног после каблуков — Fithacker
Миллиардер из Гонконга вложил четверть состояния в золото. И всем советует
Упражнения для пресса с гантелями и мячом повышают тонус мышц — Fithacker
Зимние процедуры против целлюлита снижают отёчность и улучшают состояние кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.