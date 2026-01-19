Похороны в Ростове подорожали: сколько теперь стоит последний путь в 2026 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стандартные похороны в Ростове стоят от 6,2 тыс. рублей
Экономика

Рост стоимости базовых ритуальных услуг в крупных городах всё чаще становится предметом общественного внимания. Для родственников умерших речь идёт не только о формальностях, но и о конкретных суммах, которые приходится закладывать даже на самые скромные похороны.

Вдова
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вдова

В Ростове-на-Дону в 2026 году изменились расценки на гарантированный перечень услуг по погребению, установленный на муниципальном уровне. Новые тарифы касаются как традиционного захоронения в землю, так и кремации, и уже заметно отличаются от цен четырёхлетней давности.

Обновлённые суммы закреплены в официальном документе городской администрации. Речь идёт о минимальном наборе услуг, предусмотренном законом, без дополнительных опций и ритуальных принадлежностей сверх установленного стандарта.

О том, во сколько теперь обойдутся такие похороны, сообщает издание rostovgazeta.ru

Базовые услуги и их стоимость

Гарантированные услуги по погребению в Ростове распространяются на захоронение в могилах размером 2x1x1,5 метра. Оформление необходимых документов осуществляется бесплатно, независимо от выбранного способа погребения.

Стоимость гроба с обивкой, ручками и ножками, а также таблички составляет 3 837 рублей при захоронении в землю и 3 706 рублей при кремации. По сравнению с расценками 2022 года эти услуги подорожали на 373 и 359 рублей соответственно.

Перевозка тела на кладбище

Отдельной статьёй расходов остаётся транспортировка тела на кладбище, и здесь сумма напрямую зависит от его расположения. Самой дешёвой остаётся доставка на Братское кладбище — 1 044 рубля.

Перевозка на Еврейско-Татарское кладбище обойдётся в 1 141 рубль, на Пролетарское — в 1 302 рубля, на Северное — в 1 581,5 рубля, на Александровское — в 1 623,9 рубля. Самой дорогой остаётся доставка на Ростовское кладбище — 2 611,6 рубля, при этом именно здесь отмечен наибольший рост стоимости, почти на 100 рублей.

Кремация и итоговые суммы

Кремация в Ростове возможна только на Северном кладбище, где расположен крематорий. Стоимость перевозки туда составляет те же 1 581,5 рубля. Комплекс услуг по кремации, рытью могилы и захоронению урны оценивается в 3 877,5 рубля, что сразу на 993 рубля дороже прежних расценок.

Стандартное захоронение в гробу без учёта транспортировки стоит 2 420 рублей. В итоге минимальные похороны обойдутся в 6 256 рублей, а вариант с кремацией и захоронением урны — в 7 584 рубля, не считая доставки тела.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
