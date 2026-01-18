Торговля дала трещину: Китай и Россия впервые за пять лет сбились с прежнего курса роста

Снижение зафиксировано сразу по нескольким ключевым направлениям и стало заметным сигналом для рынков обеих стран. При этом отдельные месяцы продемонстрировали восстановление динамики, что говорит о более сложной и неоднородной картине.
По официальным данным китайской таможни, общий объём товарооборота между Китаем и Россией в 2025 году составил 1,63 трлн юаней. В годовом выражении это на 6,5% меньше показателя предыдущего года. Таким образом, был прерван пятилетний период непрерывного роста, который завершился рекордом в 2024 году — тогда объём торговли достиг 1,74 трлн юаней.
В пересчёте на доллары США совокупный объём взаимной торговли снизился на 6,9% и составил около 234 млрд долларов. Экономисты отмечают, что на динамику повлияли не только объёмы поставок, но и ценовая конъюнктура на сырьевых рынках, а также изменения в торговой политике.
В течение 2025 года экспорт китайских товаров в Россию сократился на 9,9%. Одновременно импорт российских товаров в Китай снизился на 3,4%. Эти показатели отражают охлаждение спроса сразу с обеих сторон, однако причины снижения оказались различными.
С китайской стороны значительное влияние оказало падение интереса российского рынка к отдельным категориям продукции, прежде всего в автомобильном сегменте. Со стороны России ключевым фактором стала корректировка цен на энергоносители, прежде всего нефть.
Одной из главных причин сокращения торговых показателей стало удешевление сырой нефти на мировых рынках. За первые 11 месяцев 2025 года стоимость импорта российской нефти в Китай снизилась на 19,6% и составила 328,5 млрд юаней.
Даже при сохранении физических объёмов поставок падение цен напрямую отразилось на денежном выражении торговли. Для Китая это означало сокращение затрат на импорт, а для России — снижение экспортной выручки, что автоматически повлияло на общий баланс товарооборота.
Дополнительным фактором спада стало резкое сокращение поставок китайских автомобилей в Россию. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, экспорт машин в этом направлении упал на 46%.
Ключевой причиной стали повышенные таможенные пошлины на китайские автомобили, введённые российской стороной. Эти меры были направлены на защиту внутреннего рынка и стимулирование локального производства, однако в краткосрочной перспективе они существенно сократили объёмы импорта из Китая.
Несмотря на общий спад по итогам года, декабрь 2025 года продемонстрировал более оптимистичную картину. В этом месяце экспорт Китая в Россию вырос на 2,2%, а импорт российских товаров увеличился сразу на 17,1%.
Этот рост стал первым положительным сигналом после восьмимесячного периода снижения. Эксперты связывают его с адаптацией бизнеса к новым условиям, корректировкой логистических цепочек и восстановлением спроса на отдельные категории товаров.
Для стабилизации и дальнейшего развития торгово-экономических связей Москва и Пекин активизировали двусторонний диалог. В сентябре президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом.
В ходе переговоров стороны подписали более 20 соглашений, охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство и высокие технологии. Эти договорённости призваны создать основу для долгосрочного роста товарооборота, даже в условиях нестабильной мировой экономики.
Отдельное внимание было уделено энергетическому сотрудничеству. В частности, получил одобрение проект газопровода "Сила Сибири — 2", который должен пройти через территорию Монголии.
Реализация этого проекта позволит увеличить поставки российского газа в Китай на 50 млрд кубометров в год. Для России это означает расширение экспортных возможностей, а для Китая — укрепление энергетической безопасности и диверсификацию источников поставок.
Снижение товарооборота имеет как негативные, так и нейтральные стороны. С одной стороны, падение объёмов указывает на уязвимость торговли к внешним шокам и ценовым колебаниям. С другой — оно стимулирует поиск новых форм сотрудничества и более сбалансированной структуры обмена.
К положительным моментам можно отнести активизацию инвестиционных проектов и расширение сотрудничества в высокотехнологичных сферах. К минусам — зависимость от сырьевых цен и чувствительность к торговым ограничениям.
Почему торговля между странами сократилась именно в 2025 году?
Основные причины — падение мировых цен на нефть, снижение экспорта китайских автомобилей и изменение таможенной политики.
Можно ли считать спад долгосрочным трендом?
Пока рано делать такие выводы. Декабрьский рост и новые соглашения говорят о возможном восстановлении.
Какие отрасли могут стать драйверами роста в будущем?
Энергетика, высокие технологии, сельское хозяйство и совместные инфраструктурные проекты рассматриваются как ключевые направления.
