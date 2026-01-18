Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Торговля дала трещину: Китай и Россия впервые за пять лет сбились с прежнего курса роста

Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Экономика

Снижение зафиксировано сразу по нескольким ключевым направлениям и стало заметным сигналом для рынков обеих стран. При этом отдельные месяцы продемонстрировали восстановление динамики, что говорит о более сложной и неоднородной картине.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Итоги 2025 года: что показала статистика

По официальным данным китайской таможни, общий объём товарооборота между Китаем и Россией в 2025 году составил 1,63 трлн юаней. В годовом выражении это на 6,5% меньше показателя предыдущего года. Таким образом, был прерван пятилетний период непрерывного роста, который завершился рекордом в 2024 году — тогда объём торговли достиг 1,74 трлн юаней.

В пересчёте на доллары США совокупный объём взаимной торговли снизился на 6,9% и составил около 234 млрд долларов. Экономисты отмечают, что на динамику повлияли не только объёмы поставок, но и ценовая конъюнктура на сырьевых рынках, а также изменения в торговой политике.

Экспорт и импорт: разнонаправленные тенденции

В течение 2025 года экспорт китайских товаров в Россию сократился на 9,9%. Одновременно импорт российских товаров в Китай снизился на 3,4%. Эти показатели отражают охлаждение спроса сразу с обеих сторон, однако причины снижения оказались различными.

С китайской стороны значительное влияние оказало падение интереса российского рынка к отдельным категориям продукции, прежде всего в автомобильном сегменте. Со стороны России ключевым фактором стала корректировка цен на энергоносители, прежде всего нефть.

Нефтяной фактор и его влияние на товарооборот

Одной из главных причин сокращения торговых показателей стало удешевление сырой нефти на мировых рынках. За первые 11 месяцев 2025 года стоимость импорта российской нефти в Китай снизилась на 19,6% и составила 328,5 млрд юаней.

Даже при сохранении физических объёмов поставок падение цен напрямую отразилось на денежном выражении торговли. Для Китая это означало сокращение затрат на импорт, а для России — снижение экспортной выручки, что автоматически повлияло на общий баланс товарооборота.

Автомобильный рынок: эффект пошлин

Дополнительным фактором спада стало резкое сокращение поставок китайских автомобилей в Россию. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, экспорт машин в этом направлении упал на 46%.

Ключевой причиной стали повышенные таможенные пошлины на китайские автомобили, введённые российской стороной. Эти меры были направлены на защиту внутреннего рынка и стимулирование локального производства, однако в краткосрочной перспективе они существенно сократили объёмы импорта из Китая.

Декабрьский разворот: признаки стабилизации

Несмотря на общий спад по итогам года, декабрь 2025 года продемонстрировал более оптимистичную картину. В этом месяце экспорт Китая в Россию вырос на 2,2%, а импорт российских товаров увеличился сразу на 17,1%.

Этот рост стал первым положительным сигналом после восьмимесячного периода снижения. Эксперты связывают его с адаптацией бизнеса к новым условиям, корректировкой логистических цепочек и восстановлением спроса на отдельные категории товаров.

Политический и экономический диалог

Для стабилизации и дальнейшего развития торгово-экономических связей Москва и Пекин активизировали двусторонний диалог. В сентябре президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом.

В ходе переговоров стороны подписали более 20 соглашений, охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство и высокие технологии. Эти договорённости призваны создать основу для долгосрочного роста товарооборота, даже в условиях нестабильной мировой экономики.

Газовые проекты как стратегический актив

Отдельное внимание было уделено энергетическому сотрудничеству. В частности, получил одобрение проект газопровода "Сила Сибири — 2", который должен пройти через территорию Монголии.

Реализация этого проекта позволит увеличить поставки российского газа в Китай на 50 млрд кубометров в год. Для России это означает расширение экспортных возможностей, а для Китая — укрепление энергетической безопасности и диверсификацию источников поставок.

Плюсы и минусы текущей динамики

Снижение товарооборота имеет как негативные, так и нейтральные стороны. С одной стороны, падение объёмов указывает на уязвимость торговли к внешним шокам и ценовым колебаниям. С другой — оно стимулирует поиск новых форм сотрудничества и более сбалансированной структуры обмена.

К положительным моментам можно отнести активизацию инвестиционных проектов и расширение сотрудничества в высокотехнологичных сферах. К минусам — зависимость от сырьевых цен и чувствительность к торговым ограничениям.

Популярные вопросы о торговле Китая и России

Почему торговля между странами сократилась именно в 2025 году?

Основные причины — падение мировых цен на нефть, снижение экспорта китайских автомобилей и изменение таможенной политики.

Можно ли считать спад долгосрочным трендом?

Пока рано делать такие выводы. Декабрьский рост и новые соглашения говорят о возможном восстановлении.

Какие отрасли могут стать драйверами роста в будущем?

Энергетика, высокие технологии, сельское хозяйство и совместные инфраструктурные проекты рассматриваются как ключевые направления.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
