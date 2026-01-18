Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не айти и не офис: самая оплачиваемая профессия 2026 года внезапно вырвалась в лидеры рынка труда

Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2026 году
Экономика

Профессии рабочих специальностей в России продолжают стремительно дорожать, а спрос на квалифицированные кадры растёт быстрее предложения. По итогам 2025 года аналитики зафиксировали заметный скачок зарплат в промышленности, строительстве и добывающем секторе. Лидером рейтинга стала профессия, напрямую связанная с высокими рисками и сложными условиями труда.

Бурильщик
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бурильщик

Бурильщики вышли в лидеры по уровню доходов

Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2025 году оказался бурильщик. По данным аналитиков, среднее предложение по зарплате для специалистов этого профиля достигло 179 237 рублей в месяц. За год доходы в этой категории выросли сразу на 42 процента, что стало одним из самых заметных показателей в сегменте рабочих специальностей.

Эксперты подчёркивают, что бурильщики задействованы в стратегически важных отраслях — прежде всего в добыче нефти, газа и полезных ископаемых. Работа часто связана с вахтовым графиком, сложными климатическими условиями и повышенными требованиями к технике безопасности. Всё это напрямую отражается на уровне оплаты труда.

От чего зависит размер зарплаты рабочих специалистов

Аналитики отмечают, что итоговая сумма дохода может существенно отличаться от средней. В вакансиях работодатели, как правило, указывают зарплатные вилки, которые зависят сразу от нескольких факторов:

  1. опыта работы и уровня квалификации;
  2. специфики оборудования или объекта;
  3. региона и условий труда;
  4. графика занятости, включая вахтовый формат.

При формировании рейтинга учитывались предложения для специалистов с опытом работы от одного до трёх лет. Это позволило получить более объективную картину именно по "рыночным" зарплатам, а не по единичным высокооплачиваемым позициям.

Операторы станков и токари — в числе самых востребованных

Второе место в рейтинге заняли операторы станков. В 2025 году средние зарплатные предложения для них выросли на 59 процентов и достигли 172 654 рублей в месяц. Эти специалисты работают на современном производственном оборудовании, отвечают за настройку параметров обработки, запуск и контроль технологических процессов, а также за качество выпускаемых деталей.

Практически на том же уровне оказались токари. Работодатели в среднем готовы платить им 172 249 рублей в месяц, что на 17 процентов больше, чем годом ранее. Профессия остаётся одной из ключевых для машиностроения и металлообработки, где точность и опыт напрямую влияют на конечный результат производства.

Сортировщики и фасадчики замыкают пятёрку лидеров

Четвёртое место заняли сортировщики, которым в 2025 году предлагали в среднем 161 877 рублей в месяц. За год зарплатные предложения в этой категории выросли на 53 процента. Сортировщики отвечают за первичный контроль качества сырья и полуфабрикатов, работают с конвейерными и автоматизированными линиями и напрямую влияют на стабильность выпуска продукции.

Замыкает пятёрку самых высокооплачиваемых рабочих профессий фасадчик. Средний уровень дохода в этой сфере составил 156 134 рубля в месяц, что на 19 процентов выше прошлогодних значений. Эти специалисты занимаются монтажом и ремонтом фасадов, установкой облицовочных материалов, утеплителей и крепёжных систем, а также выполняют высотные работы, требующие строгого соблюдения норм безопасности.

Почему рабочие профессии дорожают быстрее рынка

Эксперты связывают рост зарплат с дефицитом квалифицированных кадров и усложнением самих производственных процессов. Современные предприятия всё чаще нуждаются в специалистах, которые умеют работать с высокотехнологичным оборудованием и готовы нести ответственность за сложные и потенциально опасные задачи.

"Рынку требуются специалисты, работа которых предполагает опыт, соблюдение строгих стандартов безопасности и высокую точность — в промышленности, строительстве и добывающих отраслях", — отмечается в комментарии директора категории "Рабочие и линейные профессии" сервиса "Авито Работа" Андрея Кучеренкова.

По его словам, наиболее заметный рост числа вакансий за год был зафиксирован у фасадчиков, плиточников и автомаляров. Это подтверждает общий тренд: работодатели готовы платить больше за практические навыки, ответственность и умение работать в сложных условиях.

Сравнение доходов рабочих и офисных профессий

Если сопоставить данные по рабочим специальностям с зарплатами в офисном сегменте, разрыв в ряде случаев оказывается не в пользу "белых воротничков". Многие инженерные и производственные профессии сегодня обеспечивают доход выше среднего по рынку, особенно при готовности к вахтовой занятости и переездам.

При этом рабочие специальности всё чаще рассматриваются как долгосрочная карьерная стратегия, а не временный этап. Повышение квалификации, освоение смежных навыков и работа на сложных объектах позволяют специалистам стабильно наращивать доход.

Советы тем, кто рассматривает рабочую профессию

При выборе высокооплачиваемой рабочей специальности стоит учитывать несколько шагов:

  1. оценить физические и психологические требования профессии;
  2. изучить условия труда и график работы;
  3. обратить внимание на возможности обучения и повышения квалификации;
  4. заранее узнать о требованиях к технике безопасности и допускам.

Такой подход помогает избежать разочарований и выбрать направление, которое будет востребовано не только сегодня, но и в перспективе нескольких лет.

Популярные вопросы о высокооплачиваемых профессиях в России

Какая рабочая профессия сейчас самая прибыльная?

По итогам 2025 года лидером по уровню зарплат стала профессия бурильщика.

Насколько важен опыт для высокой зарплаты?

Даже базовый опыт от одного года существенно повышает доход, однако максимальные предложения получают специалисты с подтверждённой квалификацией.

Что лучше: офисная работа или рабочая специальность?

Выбор зависит от приоритетов. Рабочие профессии часто предлагают более высокий доход, но требуют готовности к сложным условиям труда.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
