Маткапитал прибавил в весе: семьи получат больше денег с февраля 2026 года — суммы пересчитали

Материнский капитал в России вновь увеличится уже с 1 февраля 2026 года. Выплата на первого ребёнка заметно подрастёт, а вместе с ней будут проиндексированы десятки других социальных мер поддержки, напрямую влияющих на доходы семей. Решение принято с учётом фактической инфляции и направлено на сохранение реальной покупательной способности пособий.

Материнский капитал на первого ребёнка: новые суммы

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала на первого ребёнка станет выше более чем на 38 тысяч рублей. После индексации сумма сертификата достигнет 729 тысяч рублей, а в точном значении составит 728 921,9 рубля.

Коэффициент индексации установлен на уровне 5,6 процента — именно такой показатель соответствует фактической инфляции за прошедший период. В Министерстве труда и социальной защиты подчёркивают, что такой подход позволяет избежать обесценивания социальных выплат и сохранить их реальную ценность для семей с детьми в условиях роста цен.

"Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей", — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков / говорится в пресс-релизе ведомства.

Как изменится поддержка при рождении второго ребёнка

Индексация затронет и семьи, в которых появляется второй ребёнок, однако итоговый размер поддержки будет зависеть от того, оформлялся ли материнский капитал ранее.

Если семья уже получала сертификат при рождении первенца, то при появлении второго ребёнка ей будет начислена дополнительная сумма — более 234 тысяч рублей с учётом индексации. Эти средства дополняют уже выданный капитал и могут быть направлены на те же цели, что и основная выплата.

В случае если материнский капитал не оформлялся на первого ребёнка, при рождении второго семья сможет получить всю сумму поддержки сразу. С 1 февраля 2026 года она составит около 963 тысяч рублей. Такой механизм позволяет сохранить равные условия для семей, независимо от того, когда именно они обратились за сертификатом.

Масштабная индексация социальных выплат

Материнский капитал — лишь часть более широкой программы повышения социальных выплат. По словам главы Минтруда, в 2026 году индексация коснётся свыше 40 различных пособий, компенсаций и мер государственной поддержки.

В перечень входят выплаты для семей с детьми, отдельные пособия для малообеспеченных граждан, а также другие федеральные меры социальной помощи. Все они будут увеличены на тот же коэффициент, что и материнский капитал.

Отдельное внимание уделено разовой выплате при рождении ребёнка. После индексации её размер приблизится к 28,5 тысячи рублей. Для многих семей эта сумма играет важную роль, помогая частично покрыть первоначальные расходы, связанные с появлением малыша.

Роль маткапитала в ипотеке и демографической политике

Материнский капитал остаётся одним из ключевых инструментов демографической политики государства. На практике большая часть средств направляется на улучшение жилищных условий. Семьи используют сертификат для первоначального взноса по ипотеке, погашения части кредита или строительства собственного жилья.

Вторым по популярности направлением остаётся образование детей. Средства можно направить на оплату детских садов, обучения в колледжах и вузах, а также проживания в общежитии.

Эксперты отмечают, что регулярная индексация маткапитала особенно важна на фоне высоких цен на недвижимость и роста ипотечных ставок. Увеличение суммы сертификата позволяет снизить долговую нагрузку и сделать покупку жилья более доступной, особенно в регионах.

Идея прогрессивной шкалы материнского капитала

На фоне индексации выплат в Государственной думе продолжается обсуждение возможных изменений самой системы материнского капитала. Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым предложили ввести прогрессивную шкалу выплат.

Суть инициативы заключается в значительном увеличении размера поддержки при рождении второго и последующих детей. По мнению авторов предложения, такой подход может стать дополнительным стимулом для многодетных семей и усилить эффект демографической политики.

Пока идея находится на стадии обсуждения и не оформлена в виде законопроекта, однако сама тема активно обсуждается в экспертной среде и среди законодателей.

Сравнение маткапитала на первого и второго ребёнка

В 2026 году размеры материнского капитала будут заметно различаться в зависимости от состава семьи. На первого ребёнка предусмотрена выплата почти в 729 тысяч рублей — сумма, сопоставимая с первоначальным взносом по ипотеке в ряде регионов.

Для семей со вторым ребёнком поддержка выстроена более гибко. При наличии ранее оформленного сертификата доплата превышает 234 тысячи рублей. Если же маткапитал ранее не оформлялся, семья получает почти 963 тысячи рублей сразу. Такой подход учитывает разные жизненные сценарии и снижает риск потери права на поддержку.

Советы по эффективному использованию материнского капитала

Заранее определить приоритетную цель использования средств — жильё, образование или пенсионные накопления. Сравнить ипотечные программы банков, если сертификат планируется направить на покупку жилья. Уточнить наличие региональных мер поддержки, которые могут дополнять федеральный маткапитал. Не затягивать с оформлением сертификата, если семья имеет на него право.

Популярные вопросы о материнском капитале

Когда начнёт действовать новый размер маткапитала?

Индексация вступает в силу с 1 февраля 2026 года.

Нужно ли подавать заявление для увеличения суммы?

Нет, перерасчёт проводится автоматически для всех действующих сертификатов.

Можно ли получить материнский капитал наличными?

Нет, средства можно использовать только по целевым направлениям, установленным законодательством.

Индексируется ли уже использованная часть сертификата?

Индексации подлежит только неиспользованный остаток средств.