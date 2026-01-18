Снег во дворе — повод платить за коммуналку меньше: простой путь к перерасчёту с помощью лопаты

Уборка снега жильцами снижает плату за коммунальные услуги — эксперт ЖКХ Бондарь

Зимние снегопады всё чаще заставляют жителей самостоятельно браться за лопаты, особенно во дворах многоквартирных домов. При этом возникает закономерный вопрос — обязаны ли люди платить за услуги, которые фактически выполняют сами. Общественники считают, что в таких случаях возможен перерасчёт коммунальных платежей.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Уборка снега лопатой

Можно ли требовать перерасчёт за уборку снега

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жители, которые самостоятельно очищают придомовую территорию от снега, вправе рассчитывать на перерасчёт платы за жилищно-коммунальные услуги. Уборка дворов входит в перечень обязательств управляющих компаний, а значит, при невыполнении этих работ услуга считается оказанной не в полном объёме, приводит слова эксперта Общественная служба новостей.

Бондарь подчеркнул, что речь идёт именно о территориях, закреплённых за домом: дворах, тротуарах и подъездных путях, обслуживание которых оплачивается жильцами через квитанции ЖКХ. Если управляющая компания не организовала своевременную очистку, у собственников появляется основание для обращения за перерасчётом, что особенно актуально в период массовых снегопадов в Москве.

Сдай сугроб — получи перерасчёт

Эксперт в шутливой, но показательной форме предложил запустить в сфере ЖКХ акцию "сдай сугроб — получи перерасчёт". Идея заключается в том, чтобы фиксировать факты самостоятельной уборки снега — с помощью фото, видео или коллективных обращений — и затем предъявлять их управляющей компании.

При этом общественник отметил, что самовольная уборка должна проводиться с соблюдением правил благоустройства. В противном случае у жильцов могут возникнуть проблемы не с коммунальщиками, а с надзорными органами.

За что можно получить штраф

Дмитрий Бондарь отдельно обратил внимание на распространённую ошибку: сбрасывание снега на проезжую часть или пешеходные переходы. Такие действия квалифицируются как создание помех движению транспорта и могут повлечь за собой административный штраф.

Это касается как дворов многоквартирных домов, так и прилегающих территорий. Снег должен складироваться в разрешённых местах, чтобы не создавать угрозу безопасности и не нарушать правила дорожного движения, на фоне участившихся случаев падения наледи и снежных масс.

Самоорганизация жильцов — вынужденная мера

Зимой случаи, когда жители берут на себя функции коммунальных служб, становятся всё более частыми. Ранее сообщалось, что мультипликатор Юрий Норштейн лично занялся уборкой снега возле своего дома в Москве. Подобные ситуации, по словам экспертов, наглядно показывают проблемы с качеством обслуживания в сфере ЖКХ.

Одновременно в столице фиксируются и опасные инциденты, связанные с несвоевременной очисткой крыш и дворов. Так, стало известно о падении ледяной глыбы с высоты 20-го этажа на женщину с детской коляской, что вновь привлекло внимание к ответственности управляющих организаций.

Как добиться перерасчёта ЖКУ

Убедитесь, что уборка снега входит в перечень услуг вашей управляющей компании. Зафиксируйте факт самостоятельной уборки — сделайте фото или видео до и после. Подайте письменное обращение в УК с требованием перерасчёта платы за содержание жилья. При отказе обратитесь в жилищную инспекцию или через портал госуслуг.

Популярные вопросы

За какую территорию можно требовать перерасчёт?

Только за придомовую территорию, которая официально закреплена за многоквартирным домом.

Обязан ли перерасчёт быть автоматическим?

Нет, как правило, он проводится только после обращения жильцов и проверки обстоятельств.

Что делать, если управляющая компания отказывает?

В таком случае можно подать жалобу в жилищную инспекцию или обратиться в суд.