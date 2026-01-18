Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристический налог в России с 1 января 2026 года введут семь городов
Камера с приманкой зафиксировала дельфинов и синюю акулу у Азорских островов
В Великобритании выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет по музейным находкам
Аденовирус не усиливает сезонный рост заболеваемости — инфекционист Чуланов
Исследователь Адриан Шайн заявил об отсутствии доказательств существования Несси
ГИС ЖКХ получила роль платформы для взыскания долгов — ТАСС
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса

Снег во дворе — повод платить за коммуналку меньше: простой путь к перерасчёту с помощью лопаты

Уборка снега жильцами снижает плату за коммунальные услуги — эксперт ЖКХ Бондарь
Экономика

Зимние снегопады всё чаще заставляют жителей самостоятельно браться за лопаты, особенно во дворах многоквартирных домов. При этом возникает закономерный вопрос — обязаны ли люди платить за услуги, которые фактически выполняют сами. Общественники считают, что в таких случаях возможен перерасчёт коммунальных платежей.

Уборка снега лопатой
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Уборка снега лопатой

Можно ли требовать перерасчёт за уборку снега

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жители, которые самостоятельно очищают придомовую территорию от снега, вправе рассчитывать на перерасчёт платы за жилищно-коммунальные услуги. Уборка дворов входит в перечень обязательств управляющих компаний, а значит, при невыполнении этих работ услуга считается оказанной не в полном объёме, приводит слова эксперта Общественная служба новостей.

Бондарь подчеркнул, что речь идёт именно о территориях, закреплённых за домом: дворах, тротуарах и подъездных путях, обслуживание которых оплачивается жильцами через квитанции ЖКХ. Если управляющая компания не организовала своевременную очистку, у собственников появляется основание для обращения за перерасчётом, что особенно актуально в период массовых снегопадов в Москве.

Сдай сугроб — получи перерасчёт

Эксперт в шутливой, но показательной форме предложил запустить в сфере ЖКХ акцию "сдай сугроб — получи перерасчёт". Идея заключается в том, чтобы фиксировать факты самостоятельной уборки снега — с помощью фото, видео или коллективных обращений — и затем предъявлять их управляющей компании.

При этом общественник отметил, что самовольная уборка должна проводиться с соблюдением правил благоустройства. В противном случае у жильцов могут возникнуть проблемы не с коммунальщиками, а с надзорными органами.

За что можно получить штраф

Дмитрий Бондарь отдельно обратил внимание на распространённую ошибку: сбрасывание снега на проезжую часть или пешеходные переходы. Такие действия квалифицируются как создание помех движению транспорта и могут повлечь за собой административный штраф.

Это касается как дворов многоквартирных домов, так и прилегающих территорий. Снег должен складироваться в разрешённых местах, чтобы не создавать угрозу безопасности и не нарушать правила дорожного движения, на фоне участившихся случаев падения наледи и снежных масс.

Самоорганизация жильцов — вынужденная мера

Зимой случаи, когда жители берут на себя функции коммунальных служб, становятся всё более частыми. Ранее сообщалось, что мультипликатор Юрий Норштейн лично занялся уборкой снега возле своего дома в Москве. Подобные ситуации, по словам экспертов, наглядно показывают проблемы с качеством обслуживания в сфере ЖКХ.

Одновременно в столице фиксируются и опасные инциденты, связанные с несвоевременной очисткой крыш и дворов. Так, стало известно о падении ледяной глыбы с высоты 20-го этажа на женщину с детской коляской, что вновь привлекло внимание к ответственности управляющих организаций.

Как добиться перерасчёта ЖКУ

  1. Убедитесь, что уборка снега входит в перечень услуг вашей управляющей компании.
  2. Зафиксируйте факт самостоятельной уборки — сделайте фото или видео до и после.
  3. Подайте письменное обращение в УК с требованием перерасчёта платы за содержание жилья.
  4. При отказе обратитесь в жилищную инспекцию или через портал госуслуг.

Популярные вопросы

За какую территорию можно требовать перерасчёт?

Только за придомовую территорию, которая официально закреплена за многоквартирным домом.

Обязан ли перерасчёт быть автоматическим?

Нет, как правило, он проводится только после обращения жильцов и проверки обстоятельств.

Что делать, если управляющая компания отказывает?

В таком случае можно подать жалобу в жилищную инспекцию или обратиться в суд.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кожаный кейп вошёл в список модных моделей 2026 года
Красота и стиль
Кожаный кейп вошёл в список модных моделей 2026 года
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Популярное
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места

Скрытая сушилка для посуды становится главным кухонным открытием сезона: неожиданное решение, которое освобождает столешницу и меняет привычный порядок.

Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень
Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени
Тропинка, которой позавидуют соседи: растения, создающие идеальный бордюр без лишних усилий
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году Сергей Милешкин Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров
Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля
Ковёр годами остаётся чистым и ярким: бюджетный раствор, который возвращает цвет и поднимает ворс
Ковёр годами остаётся чистым и ярким: бюджетный раствор, который возвращает цвет и поднимает ворс
Последние материалы
В Великобритании выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет по музейным находкам
Подбор ароматов по стилю и характеру стал ключевым трендом 2026 года — Vogue
Уборка снега жильцами снижает плату за коммунальные услуги — эксперт ЖКХ Бондарь
Аденовирус не усиливает сезонный рост заболеваемости — инфекционист Чуланов
Исследователь Адриан Шайн заявил об отсутствии доказательств существования Несси
ГИС ЖКХ получила роль платформы для взыскания долгов — ТАСС
Телефон является одним из главных источников бактерий и вирусов
Подготовка к бегу снижает риск перегрузки организма — врач Семенова
Садоводы повышают сладость клубники с помощью древесной золы
Манную крупу добавляют в выпечку вместо пшеничной муки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.