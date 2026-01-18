Снег во дворе — повод платить за коммуналку меньше: простой путь к перерасчёту с помощью лопаты

Зимние снегопады всё чаще заставляют жителей самостоятельно браться за лопаты, особенно во дворах многоквартирных домов. При этом возникает закономерный вопрос — обязаны ли люди платить за услуги, которые фактически выполняют сами. Общественники считают, что в таких случаях возможен перерасчёт коммунальных платежей.
Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жители, которые самостоятельно очищают придомовую территорию от снега, вправе рассчитывать на перерасчёт платы за жилищно-коммунальные услуги. Уборка дворов входит в перечень обязательств управляющих компаний, а значит, при невыполнении этих работ услуга считается оказанной не в полном объёме, приводит слова эксперта Общественная служба новостей.
Бондарь подчеркнул, что речь идёт именно о территориях, закреплённых за домом: дворах, тротуарах и подъездных путях, обслуживание которых оплачивается жильцами через квитанции ЖКХ. Если управляющая компания не организовала своевременную очистку, у собственников появляется основание для обращения за перерасчётом, что особенно актуально в период массовых снегопадов в Москве.
Эксперт в шутливой, но показательной форме предложил запустить в сфере ЖКХ акцию "сдай сугроб — получи перерасчёт". Идея заключается в том, чтобы фиксировать факты самостоятельной уборки снега — с помощью фото, видео или коллективных обращений — и затем предъявлять их управляющей компании.
При этом общественник отметил, что самовольная уборка должна проводиться с соблюдением правил благоустройства. В противном случае у жильцов могут возникнуть проблемы не с коммунальщиками, а с надзорными органами.
Дмитрий Бондарь отдельно обратил внимание на распространённую ошибку: сбрасывание снега на проезжую часть или пешеходные переходы. Такие действия квалифицируются как создание помех движению транспорта и могут повлечь за собой административный штраф.
Это касается как дворов многоквартирных домов, так и прилегающих территорий. Снег должен складироваться в разрешённых местах, чтобы не создавать угрозу безопасности и не нарушать правила дорожного движения, на фоне участившихся случаев падения наледи и снежных масс.
Зимой случаи, когда жители берут на себя функции коммунальных служб, становятся всё более частыми. Ранее сообщалось, что мультипликатор Юрий Норштейн лично занялся уборкой снега возле своего дома в Москве. Подобные ситуации, по словам экспертов, наглядно показывают проблемы с качеством обслуживания в сфере ЖКХ.
Одновременно в столице фиксируются и опасные инциденты, связанные с несвоевременной очисткой крыш и дворов. Так, стало известно о падении ледяной глыбы с высоты 20-го этажа на женщину с детской коляской, что вновь привлекло внимание к ответственности управляющих организаций.
