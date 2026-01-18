Онлайн вместо повестки: долги за ЖКХ начнут оформлять и взыскивать через одну систему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В России готовятся изменить порядок работы с долгами за жилищно-коммунальные услуги, переведя ключевые процессы в цифровой формат. Речь идёт об уведомлении граждан и запуске механизмов взыскания задолженности через государственные онлайн-сервисы. Новая система должна упростить процедуры и сделать их прозрачнее. Об этом сообщает ТАСС.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Как будет работать новая схема взыскания долгов

Согласно утверждённому правительством плану мероприятий по реализации национальной модели ведения бизнеса, к 2028 году в стране планируется закрепить за ГИС ЖКХ статус основной цифровой платформы для работы с задолженностями по коммунальным платежам. Для этого к февралю 2028 года предполагается принять отдельный федеральный закон.

Документ предусматривает, что именно через государственную информационную систему ЖКХ граждан будут уведомлять о текущих и просроченных долгах. Помимо этого, платформа станет инструментом для подготовки документов, необходимых для взыскания задолженности — как в судебном, так и во внесудебном порядке. Это означает, что значительная часть процессов, которые раньше требовали личного обращения или бумажной переписки, будет перенесена в онлайн.

Эксперимент уже запущен в регионах

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Эксперимент по онлайн-информированию и взысканию долгов за ЖКХ стартовал в России в 2025 году. Участие в нём добровольное — как для граждан, так и для организаций жилищно-коммунального хозяйства.

На данный момент проект реализуется в 17 регионах страны, перечень которых утверждён Министерством строительства и ЖКХ. В рамках эксперимента отрабатываются механизмы цифрового взаимодействия между гражданами, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и судами, что особенно актуально на фоне обсуждения предельного индекса ЖКХ.

Зачем государству цифровизация взыскания

В правительственных материалах подчёркивается, что основная цель инициативы — повысить информированность граждан о наличии задолженности по коммунальным услугам. Часто долги накапливаются незаметно из-за смены управляющей компании, ошибок в платёжных документах или отсутствия актуальной информации.

Ещё одна задача — снижение нагрузки на мировых судей. При переходе на электронный документооборот суды смогут получать заявления о взыскании напрямую из ГИС ЖКХ со всеми необходимыми данными. Это позволит отказаться от бумажных запросов и ускорить рассмотрение дел, включая споры, связанные с долгами и тарифами на электроэнергию.

Как будут уведомлять должников

Информация о задолженности и этапах её взыскания будет направляться гражданам через личный кабинет на портале госуслуг. Такой подход должен сделать процесс более прозрачным и понятным: человек сможет в одном месте увидеть сумму долга, сроки оплаты и статус разбирательства.

Цифровой формат также упрощает взаимодействие для управляющих компаний и поставщиков ресурсов — им не придётся дублировать данные в разных системах или направлять уведомления вручную.

Сравнение традиционного и онлайн-взыскания долгов за ЖКХ

Классическая схема взыскания долгов строится на бумажных уведомлениях, почтовых отправлениях и личных обращениях в суд. Это занимает время и часто приводит к задержкам. Онлайн-модель, напротив, предполагает автоматизированную передачу данных, электронные уведомления и единое цифровое пространство для всех участников процесса. В результате процедуры становятся быстрее, а вероятность ошибок снижается.

Как избежать проблем с долгами за ЖКХ

  1. Регулярно проверяйте начисления и платежи в личном кабинете на портале госуслуг.
  2. Сохраняйте подтверждения оплаты и сверяйте данные с управляющей компанией.
  3. При обнаружении ошибки сразу обращайтесь за разъяснениями, не откладывая решение.
  4. Используйте субсидии и льготы, если они вам положены, чтобы снизить финансовую нагрузку.

Популярные вопросы о цифровом взыскании долгов за ЖКХ

Когда система заработает в полном объёме?

Полноценный запуск планируется после принятия федерального закона — ориентировочно к 2028 году.

Будет ли участие обязательным для граждан?

Эксперимент проводится на добровольной основе, а окончательный формат обязательности определит будущий закон.

Можно ли оспорить долг через онлайн-сервисы?

Да, цифровые платформы предполагают возможность получения информации и подачи обращений без личного визита.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
