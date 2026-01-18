Онлайн вместо повестки: долги за ЖКХ начнут оформлять и взыскивать через одну систему

В России готовятся изменить порядок работы с долгами за жилищно-коммунальные услуги, переведя ключевые процессы в цифровой формат. Речь идёт об уведомлении граждан и запуске механизмов взыскания задолженности через государственные онлайн-сервисы. Новая система должна упростить процедуры и сделать их прозрачнее. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно утверждённому правительством плану мероприятий по реализации национальной модели ведения бизнеса, к 2028 году в стране планируется закрепить за ГИС ЖКХ статус основной цифровой платформы для работы с задолженностями по коммунальным платежам. Для этого к февралю 2028 года предполагается принять отдельный федеральный закон.
Документ предусматривает, что именно через государственную информационную систему ЖКХ граждан будут уведомлять о текущих и просроченных долгах. Помимо этого, платформа станет инструментом для подготовки документов, необходимых для взыскания задолженности — как в судебном, так и во внесудебном порядке. Это означает, что значительная часть процессов, которые раньше требовали личного обращения или бумажной переписки, будет перенесена в онлайн.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Эксперимент по онлайн-информированию и взысканию долгов за ЖКХ стартовал в России в 2025 году. Участие в нём добровольное — как для граждан, так и для организаций жилищно-коммунального хозяйства.
На данный момент проект реализуется в 17 регионах страны, перечень которых утверждён Министерством строительства и ЖКХ. В рамках эксперимента отрабатываются механизмы цифрового взаимодействия между гражданами, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и судами, что особенно актуально на фоне обсуждения предельного индекса ЖКХ.
В правительственных материалах подчёркивается, что основная цель инициативы — повысить информированность граждан о наличии задолженности по коммунальным услугам. Часто долги накапливаются незаметно из-за смены управляющей компании, ошибок в платёжных документах или отсутствия актуальной информации.
Ещё одна задача — снижение нагрузки на мировых судей. При переходе на электронный документооборот суды смогут получать заявления о взыскании напрямую из ГИС ЖКХ со всеми необходимыми данными. Это позволит отказаться от бумажных запросов и ускорить рассмотрение дел, включая споры, связанные с долгами и тарифами на электроэнергию.
Информация о задолженности и этапах её взыскания будет направляться гражданам через личный кабинет на портале госуслуг. Такой подход должен сделать процесс более прозрачным и понятным: человек сможет в одном месте увидеть сумму долга, сроки оплаты и статус разбирательства.
Цифровой формат также упрощает взаимодействие для управляющих компаний и поставщиков ресурсов — им не придётся дублировать данные в разных системах или направлять уведомления вручную.
Классическая схема взыскания долгов строится на бумажных уведомлениях, почтовых отправлениях и личных обращениях в суд. Это занимает время и часто приводит к задержкам. Онлайн-модель, напротив, предполагает автоматизированную передачу данных, электронные уведомления и единое цифровое пространство для всех участников процесса. В результате процедуры становятся быстрее, а вероятность ошибок снижается.
Полноценный запуск планируется после принятия федерального закона — ориентировочно к 2028 году.
Эксперимент проводится на добровольной основе, а окончательный формат обязательности определит будущий закон.
Да, цифровые платформы предполагают возможность получения информации и подачи обращений без личного визита.
Скрытая сушилка для посуды становится главным кухонным открытием сезона: неожиданное решение, которое освобождает столешницу и меняет привычный порядок.