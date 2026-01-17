Пенсия тает ещё до выхода на неё: три стратегии в 2026 году, которые спасают доход после 60

Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом

Пенсия в России всё чаще воспринимается не как гарантированная поддержка, а как личный проект, за который человек отвечает сам. Средней страховой выплаты хватает лишь на базовые расходы, а привычный уровень жизни после выхода на пенсию сохранить удаётся немногим. Именно поэтому финансисты всё настойчивее говорят о необходимости заранее формировать собственный капитал.

Пенсия больше не равна финансовой безопасности

Средний размер страховой пенсии в стране сегодня составляет около 24 тысяч рублей. После оплаты коммунальных услуг и обязательных трат у большинства пенсионеров остаётся не более 10-15 тысяч рублей в месяц. Этих средств недостаточно ни для активной жизни, ни для помощи семье, ни для путешествий или лечения.

Ситуацию осложняют демографические изменения и заморозка накопительной части пенсии, действующая с 2014 года. В результате коэффициент замещения — соотношение пенсии к прежнему заработку — снизился почти вдвое. Эксперты сходятся во мнении: рассчитывать только на государственные выплаты уже нельзя.

"Когда цели бизнеса понятны, появляется ответственность за результат. То же самое и с личными финансами: достойная старость начинается не в 60 лет, а в момент, когда человек осознанно начинает формировать капитал", — отмечает основатель финансового сообщества "БАЗАР" Владислав Никонов.

Три опоры личной пенсионной стратегии

Финансовые консультанты выделяют несколько ключевых направлений, на которых сегодня строится устойчивая модель накоплений.

Инвестиционный портфель

Речь идёт о регулярных вложениях в разные инструменты — акции, облигации, фонды. Главный принцип здесь не размер стартовой суммы, а системность. Даже 10-20% от дохода при дисциплинированном подходе со временем превращаются в ощутимый капитал.

Инвестиции требуют понимания рисков и горизонта. Чем раньше человек начинает, тем больше у него возможностей сгладить колебания рынка и воспользоваться эффектом сложного процента.

Долгосрочные накопления с поддержкой государства

В 2026 году одним из самых обсуждаемых инструментов остаётся программа долгосрочных сбережений. Она сочетает элементы негосударственного пенсионного обеспечения и прямое участие государства.

Программа предусматривает ежегодное софинансирование взносов, налоговые вычеты и повышенную защиту средств. По данным профильных порталов, средняя доходность ПДС за время работы программы превысила показатели классических вкладов.

"Программа долгосрочных сбережений превращает пассивное откладывание денег в управляемый процесс формирования будущей пенсии, где к усилиям гражданина подключаются ресурсы государства и финансового рынка", — подчёркивает директор по продажам НПФ "Социум" Андрей Демидов.

Недвижимость как защитный актив

Недвижимость по-прежнему воспринимается россиянами как надёжный способ сохранить капитал. Квартира или дом — это физический актив, который можно использовать для жизни, сдачи в аренду или передачи по наследству.

"Недвижимость сохраняет реальную ценность и в долгосрочной перспективе часто выступает защитой от инфляции, особенно если объект выбран с учётом спроса и локации", — отмечает финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Универсального решения здесь нет, и доходность сильно зависит от региона и состояния рынка, сообщает tagilcity.ru

Как выстроить накопления шаг за шагом

Формирование пенсионного капитала — это не разовое решение, а система. Попытки откладывать "то, что осталось", редко дают результат. Эксперты рекомендуют начинать с чёткого плана.

Шаг 1. Определить цель

Первый вопрос, который стоит задать себе: какой ежемесячный доход будет нужен на пенсии. При расчётах важно учитывать, что часть расходов снизится, а часть — например на здоровье — вырастет. Разницу между желаемым доходом и прогнозируемой государственной пенсией и предстоит покрыть накоплениями.

Шаг 2. Провести финансовый аудит

Необходимо честно проанализировать доходы, расходы, кредиты и обязательства. Часто именно здесь обнаруживаются резервы — необязательные подписки, импульсные покупки или дорогие кредиты, от которых можно избавиться.

Шаг 3. Выбрать стартовую стратегию

Если накоплений нет, эксперты советуют сначала создать финансовую подушку безопасности на 3-6 месяцев жизни, а затем переходить к регулярным взносам. Если свободные средства уже есть, можно сразу рассматривать инвестиционные инструменты или покупку активов под доход.

"Я бы начинал с 10-20% от дохода и увеличивал взнос по мере роста заработка. План стоит пересматривать хотя бы раз в год", — рекомендует Владислав Никонов.

Даже после 40-45 лет начинать не поздно, но требования к дисциплине и контролю расходов становятся выше.

Активная альтернатива пассивным накоплениям

Формирование пенсионного дохода всё чаще выходит за рамки пассивных стратегий. Возможность продолжать работать, осваивать новые профессии или форматы занятости становится для многих не менее важной, чем инвестиции.

В итоге финансисты сходятся в одном: достойная пенсия в 2026 году — это результат сочетания инструментов, дисциплины и долгосрочного планирования. И чем раньше человек начинает этот путь, тем больше у него пространства для манёвра и спокойствия в будущем.