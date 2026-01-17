Цены сорвались с цепи уже в январе: налоговое решение превратило начало года в испытание для россиян

Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года

Начало 2026 года оказалось для россиян неожиданно дорогим. Уже в первые дни января рост цен оказался заметнее, чем в аналогичные периоды прошлых лет, затронув как повседневные товары, так и услуги. Экономисты связывают ускорение инфляции с решениями, принятыми на уровне налоговой политики.

Инфляция ускорилась с первых дней года

Статистика Росстата за январь показала резкий скачок потребительских цен. За первые 12 дней месяца инфляция составила 1,26%, что стало нетипично высоким значением для начала года. Обычно январь характеризуется более умеренной динамикой: в большинстве предыдущих лет рост цен за весь месяц укладывался в пределы 0,6-1%, а иногда был ещё ниже.

Эксперты отмечают, что столь быстрый рост стоимости товаров и услуг сложно объяснить исключительно сезонными факторами. После новогодних праздников цены традиционно корректируются, однако нынешняя динамика оказалась слишком резкой даже с учётом этого обстоятельства. В результате инфляционное давление стало ощутимым уже в первые рабочие недели года.

Роль налоговой реформы в росте цен

Ключевым фактором подорожания аналитики называют изменение налоговых условий. С 1 января 2026 года базовая ставка налога на добавленную стоимость была увеличена с 20% до 22%. Решение о повышении НДС было объявлено правительством ещё осенью и изначально позиционировалось как вынужденная мера для укрепления доходной части бюджета.

Рост налоговой нагрузки был связан с необходимостью финансирования оборонных расходов и дополнительных мер безопасности. Формально повышение ставки выглядит незначительным, однако для бизнеса даже два процентных пункта означают серьёзное увеличение издержек, особенно в секторах с высокой оборачиваемостью и низкой маржинальностью.

Как бизнес переложил издержки на потребителей

Реакция компаний оказалась практически мгновенной. Уже в первые дни января новые налоговые условия были заложены в конечную стоимость товаров и услуг. Это коснулось розничной торговли, сферы услуг, логистики и отдельных сегментов промышленности.

Экономисты обращают внимание, что бизнес в подобных ситуациях редко растягивает процесс адаптации. Повышение НДС напрямую влияет на цену реализации, поэтому производители и продавцы стараются компенсировать дополнительные расходы как можно быстрее, чтобы не работать в убыток. В итоге основная нагрузка легла на конечного потребителя.

Сравнение с предыдущими повышениями НДС

Интересно, что текущая ситуация выглядит более напряжённой, чем в 2019 году, когда ставка НДС также была увеличена на 2 процентных пункта. Тогда, по данным статистики, за первые две недели января рост цен составил около 0,7%, то есть почти вдвое меньше, чем в 2026 году.

Эксперты объясняют разницу совокупностью факторов. Помимо самого налога, на экономику сейчас влияют более высокие издержки на логистику, импортозамещение, колебания валютного курса и общая неопределённость. В таких условиях даже привычные фискальные меры дают более сильный инфляционный эффект.

Оценки инфляции и прогнозы на год

Министерство экономического развития уже зафиксировало ускорение годовой инфляции. По состоянию на середину января показатель достиг 6,27%, тогда как в конце декабря он находился на уровне 5,98%. Это говорит о том, что ценовое давление усиливается быстрее, чем ожидалось ранее.

Официальный прогноз властей по инфляции на 2026 год пока остаётся на уровне около 4%. Однако представители банковского сектора и независимые аналитики настроены менее оптимистично. По их оценкам, итоговый показатель может составить 5,1% и выше, особенно если рост цен сохранит нынешний темп в первом квартале.

Последствия для потребителей и экономики

Для домохозяйств ускорение инфляции означает снижение покупательной способности, особенно на фоне роста цен на базовые товары и услуги. В первую очередь подорожание ощущается в продуктовых категориях, сфере ЖКХ, транспорте и сервисах повседневного спроса.

С точки зрения экономики в целом повышение НДС увеличивает доходы бюджета, но одновременно снижает потребительскую активность. При затяжном росте цен возможен спад спроса, что в перспективе способно замедлить экономическую динамику и повлиять на инвестиционные планы бизнеса, сообщает argumenti.ru.

Советы: как адаптироваться к росту цен

Пересматривать семейный бюджет с учётом подорожания базовых категорий. Сравнивать цены и активнее использовать акции и программы лояльности. По возможности откладывать крупные покупки до стабилизации цен. Рассматривать альтернативные товары и услуги без потери качества.

Такая стратегия не избавит от инфляции полностью, но поможет смягчить её влияние на личные финансы.

Популярные вопросы о росте цен в 2026 году

Почему цены выросли именно в январе?

Основная причина — вступление в силу новой ставки НДС с 1 января, из-за чего бизнес сразу пересмотрел ценники.

Можно ли ожидать замедления инфляции весной?

Частично — да, если эффект от налоговой реформы будет исчерпан и не появятся новые факторы давления. Однако многое зависит от общей экономической ситуации.

Какие товары подорожали сильнее всего?

Наиболее заметный рост цен наблюдается в сегментах с высокой долей налогов и издержек: продукты питания, услуги и логистика.