Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Повышение экспортных цен остановило поставки энергии в Китай — Вести Подмосковья
Рубль приблизился к 76 за доллар на фоне интервенций — аналитик Пырьева
Разработку беспилотного трактора ДГТУ показали президенту России
Алкоголь повышает риск переохлаждения при купании в проруби — нарколог Холдин
Ограничений в 1,5 тонны на Крымском мосту не вводится — транспортные ведомства
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"

Премии есть, вовлечённости нет: почему сотрудники работают по бумаге, а не на результат

Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экономика

Когда финансовые бонусы и формальные показатели эффективности перестают работать, компании сталкиваются с куда более глубокой проблемой — отсутствием у сотрудников внутренней ответственности за итог работы. Даже при чётко выстроенной системе KPI и регулярных премиях люди могут выполнять задачи формально, не связывая свои действия с конечным результатом бизнеса. Почему так происходит и что на самом деле формирует устойчивую мотивацию, рассказал инвестор и основатель "Школы трекеров" Евгений Калинин.

Командная работа и чтение мыслей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Командная работа и чтение мыслей

Почему стимулы не равны мотивации

Во многих компаниях мотивацию по-прежнему отождествляют со стимулами. Зарплата, бонусы, планы и показатели эффективности действительно способны подтолкнуть человека к выполнению конкретных задач. Однако, по словам эксперта, такая система работает за счёт внешнего давления и страха потерь — дохода, статуса или лояльности руководства.

В результате сотрудники концентрируются не на развитии продукта или достижении стратегических целей, а на том, чтобы "закрыть" нужные цифры в отчётах. Ответственность за результат при этом размывается: главное — соблюсти формальные требования, а не разобраться, принесло ли это реальную пользу бизнесу. Инициатива в таких условиях постепенно исчезает, поскольку любые действия вне регламента воспринимаются как риск.

Как возникает неправильная мотивация

Система, построенная исключительно на KPI, часто формирует искаженную логику поведения. Человек учится оптимизировать показатели, а не процессы. Он стремится выполнить минимум, достаточный для получения вознаграждения, и избегает решений, за которые придётся отвечать лично.

В такой модели сотрудники не чувствуют себя частью общего дела. Они не понимают, как их вклад отражается на конечном результате, и потому не готовы брать на себя ответственность. Работа превращается в набор изолированных задач, лишённых смысла за пределами конкретного отчётного периода.

Что такое правильная мотивация

Совсем иначе ситуация выглядит в компаниях, где сотрудники понимают, зачем существует бизнес и к чему он движется. Когда цели сформулированы чётко, стратегия прозрачна, а роль каждого участника в общей системе очевидна, появляется внутренняя мотивация.

"Правильная мотивация возникает в другой системе координат. Когда понятны цели бизнеса, прозрачна стратегия и ясно, какой результат нужен от каждой роли, у сотрудников появляется смысл и ответственность за результат, а не просто за задачи. Человек понимает, зачем он делает свою работу и как она влияет на общий итог", — пояснил инвестор Евгений Калинин.

В такой среде сотрудник начинает мыслить не категориями "мне поручили", а "это влияет на общий результат". Ответственность становится не навязанной, а естественной — как следствие понимания своей значимости.

Автономность как ключевой эффект

Одним из главных последствий осмысленной мотивации эксперт называет рост автономности команд. Сотрудники перестают ждать постоянных указаний сверху, самостоятельно принимают решения и быстрее тестируют новые гипотезы. Это снижает нагрузку на управленческий контур и повышает гибкость компании.

Автономность напрямую связана со скоростью. Чем меньше согласований и формальных барьеров, тем быстрее бизнес реагирует на изменения рынка, запускает новые продукты и корректирует стратегию. В условиях высокой конкуренции именно этот фактор часто становится решающим, сообщает ИА RuNews24.ru.

Советы: как повысить ответственность в команде

  1. Чётко сформулируйте цели бизнеса и донесите их до всех уровней компании.
  2. Покажите, как работа каждой роли влияет на общий результат.
  3. Уменьшите количество формальных показателей, оставив только действительно значимые.
  4. Дайте сотрудникам пространство для принятия решений и экспериментов.
  5. Поддерживайте инициативу, даже если не все гипотезы оказываются успешными.

Популярные вопросы о мотивации сотрудников

Почему деньги перестают мотивировать?

Финансовое вознаграждение со временем воспринимается как норма и перестаёт быть источником внутреннего интереса, если за ним не стоит смысл работы.

Можно ли полностью отказаться от KPI?

Полный отказ не всегда оправдан, но показатели должны дополнять стратегию, а не подменять её. KPI — инструмент, а не цель.

Что важнее для ответственности — контроль или доверие?

Долгосрочная ответственность формируется через доверие и понимание целей, а не через жёсткий контроль.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
