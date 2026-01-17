Премии есть, вовлечённости нет: почему сотрудники работают по бумаге, а не на результат

Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации

Когда финансовые бонусы и формальные показатели эффективности перестают работать, компании сталкиваются с куда более глубокой проблемой — отсутствием у сотрудников внутренней ответственности за итог работы. Даже при чётко выстроенной системе KPI и регулярных премиях люди могут выполнять задачи формально, не связывая свои действия с конечным результатом бизнеса. Почему так происходит и что на самом деле формирует устойчивую мотивацию, рассказал инвестор и основатель "Школы трекеров" Евгений Калинин.

Почему стимулы не равны мотивации

Во многих компаниях мотивацию по-прежнему отождествляют со стимулами. Зарплата, бонусы, планы и показатели эффективности действительно способны подтолкнуть человека к выполнению конкретных задач. Однако, по словам эксперта, такая система работает за счёт внешнего давления и страха потерь — дохода, статуса или лояльности руководства.

В результате сотрудники концентрируются не на развитии продукта или достижении стратегических целей, а на том, чтобы "закрыть" нужные цифры в отчётах. Ответственность за результат при этом размывается: главное — соблюсти формальные требования, а не разобраться, принесло ли это реальную пользу бизнесу. Инициатива в таких условиях постепенно исчезает, поскольку любые действия вне регламента воспринимаются как риск.

Как возникает неправильная мотивация

Система, построенная исключительно на KPI, часто формирует искаженную логику поведения. Человек учится оптимизировать показатели, а не процессы. Он стремится выполнить минимум, достаточный для получения вознаграждения, и избегает решений, за которые придётся отвечать лично.

В такой модели сотрудники не чувствуют себя частью общего дела. Они не понимают, как их вклад отражается на конечном результате, и потому не готовы брать на себя ответственность. Работа превращается в набор изолированных задач, лишённых смысла за пределами конкретного отчётного периода.

Что такое правильная мотивация

Совсем иначе ситуация выглядит в компаниях, где сотрудники понимают, зачем существует бизнес и к чему он движется. Когда цели сформулированы чётко, стратегия прозрачна, а роль каждого участника в общей системе очевидна, появляется внутренняя мотивация.

"Правильная мотивация возникает в другой системе координат. Когда понятны цели бизнеса, прозрачна стратегия и ясно, какой результат нужен от каждой роли, у сотрудников появляется смысл и ответственность за результат, а не просто за задачи. Человек понимает, зачем он делает свою работу и как она влияет на общий итог", — пояснил инвестор Евгений Калинин.

В такой среде сотрудник начинает мыслить не категориями "мне поручили", а "это влияет на общий результат". Ответственность становится не навязанной, а естественной — как следствие понимания своей значимости.

Автономность как ключевой эффект

Одним из главных последствий осмысленной мотивации эксперт называет рост автономности команд. Сотрудники перестают ждать постоянных указаний сверху, самостоятельно принимают решения и быстрее тестируют новые гипотезы. Это снижает нагрузку на управленческий контур и повышает гибкость компании.

Автономность напрямую связана со скоростью. Чем меньше согласований и формальных барьеров, тем быстрее бизнес реагирует на изменения рынка, запускает новые продукты и корректирует стратегию. В условиях высокой конкуренции именно этот фактор часто становится решающим, сообщает ИА RuNews24.ru.

Советы: как повысить ответственность в команде

Чётко сформулируйте цели бизнеса и донесите их до всех уровней компании. Покажите, как работа каждой роли влияет на общий результат. Уменьшите количество формальных показателей, оставив только действительно значимые. Дайте сотрудникам пространство для принятия решений и экспериментов. Поддерживайте инициативу, даже если не все гипотезы оказываются успешными.

Популярные вопросы о мотивации сотрудников

Почему деньги перестают мотивировать?

Финансовое вознаграждение со временем воспринимается как норма и перестаёт быть источником внутреннего интереса, если за ним не стоит смысл работы.

Можно ли полностью отказаться от KPI?

Полный отказ не всегда оправдан, но показатели должны дополнять стратегию, а не подменять её. KPI — инструмент, а не цель.

Что важнее для ответственности — контроль или доверие?

Долгосрочная ответственность формируется через доверие и понимание целей, а не через жёсткий контроль.