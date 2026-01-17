Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Китай нажал на паузу: российская электроэнергия внезапно оказалась слишком дорогой

Повышение экспортных цен остановило поставки энергии в Китай — Вести Подмосковья
Экономика

С начала 2026 года энергетическое сотрудничество России и Китая в одном из направлений оказалось на паузе. Поставки российской электроэнергии в КНР приостановлены, и причиной стало не политическое решение, а экономический расчёт.

ЛЭП
Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЛЭП

Цена оказалась решающим фактором

Китайская народная республика отказалась от закупок российской электроэнергии из-за повышения экспортных цен. Как пишет "Коммерсант", новая стоимость поставок превысила внутренние тарифы в Китае, что сделало импорт экономически невыгодным. В результате потребность в российском электричестве была пересмотрена.

Китайская сторона не столкнулась с дефицитом мощности из-за этого решения. Недостающие объёмы могут быть компенсированы за счёт собственных энергетических ресурсов. Таким образом, отказ от импорта не стал критичным для национальной энергосистемы КНР.

Контракт сохраняется, но объёмы снижались

Поставки электроэнергии в Китай осуществляла компания "Интер РАО". Между сторонами действует долгосрочный контракт, рассчитанный до 2037 года. Несмотря на приостановку экспорта, само соглашение продолжает оставаться в силе.

Снижение объёмов поставок началось ещё в августе 2023 года. Это было связано с дефицитом мощности уже на российской стороне и приоритетом внутреннего энергопотребления. Постепенное сокращение экспорта в итоге привело к полной остановке поставок в 2026 году.

Возможность возобновления и значение для КНР

Отказ Китая от российской электроэнергии не означает окончательного разрыва сотрудничества. Стороны продолжают поддерживать контакт и обсуждают возможность возобновления экспорта. Поставки могут быть восстановлены в любой момент при изменении экономических условий.

При этом отмечается, что российская электроэнергия занимала крайне незначительную долю в общем энергопотреблении Китая. Её значение носило скорее географический характер. Речь шла об обеспечении отдельных приграничных районов, где импорт из России был дешевле альтернативных вариантов — "Вести Подмосковья".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
