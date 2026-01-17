Китай нажал на паузу: российская электроэнергия внезапно оказалась слишком дорогой

С начала 2026 года энергетическое сотрудничество России и Китая в одном из направлений оказалось на паузе. Поставки российской электроэнергии в КНР приостановлены, и причиной стало не политическое решение, а экономический расчёт.
Китайская народная республика отказалась от закупок российской электроэнергии из-за повышения экспортных цен. Как пишет "Коммерсант", новая стоимость поставок превысила внутренние тарифы в Китае, что сделало импорт экономически невыгодным. В результате потребность в российском электричестве была пересмотрена.
Китайская сторона не столкнулась с дефицитом мощности из-за этого решения. Недостающие объёмы могут быть компенсированы за счёт собственных энергетических ресурсов. Таким образом, отказ от импорта не стал критичным для национальной энергосистемы КНР.
Поставки электроэнергии в Китай осуществляла компания "Интер РАО". Между сторонами действует долгосрочный контракт, рассчитанный до 2037 года. Несмотря на приостановку экспорта, само соглашение продолжает оставаться в силе.
Снижение объёмов поставок началось ещё в августе 2023 года. Это было связано с дефицитом мощности уже на российской стороне и приоритетом внутреннего энергопотребления. Постепенное сокращение экспорта в итоге привело к полной остановке поставок в 2026 году.
Отказ Китая от российской электроэнергии не означает окончательного разрыва сотрудничества. Стороны продолжают поддерживать контакт и обсуждают возможность возобновления экспорта. Поставки могут быть восстановлены в любой момент при изменении экономических условий.
При этом отмечается, что российская электроэнергия занимала крайне незначительную долю в общем энергопотреблении Китая. Её значение носило скорее географический характер. Речь шла об обеспечении отдельных приграничных районов, где импорт из России был дешевле альтернативных вариантов — "Вести Подмосковья".
