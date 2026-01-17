Доллару закрыли дорогу вверх: что удерживает рубль от девальвации в начале года

Рубль приблизился к 76 за доллар на фоне интервенций — аналитик Пырьева

В начале года валютный рынок демонстрирует нетипичное спокойствие: вместо ослабления рубль сохраняет устойчивость и даже получает импульсы к укреплению. Такой сценарий формируется на фоне масштабных операций финансовых властей и временного снижения внешнего спроса на валюту.

Валютные продажи как фактор поддержки

Ключевым фактором для курса стали рекордные объемы продаж валюты в рамках бюджетного правила. В январе ожидается недобор дополнительных нефтегазовых доходов в размере 231,9 млрд рублей, при этом декабрьские поступления превысили прогноз на 39,8 млрд рублей, следует из сообщения Минфина.

Таким образом, совокупный объем средств от продажи иностранной валюты и золота составит 192,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 16 января по 5 февраля 2026 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,8 млрд рублей, — информировали в министерстве.

Заявленные параметры стали рекордными за всю историю действия бюджетного правила. Для сравнения, в мае 2020 года ежедневные продажи составляли 11,4 млрд рублей, а осенью 2025 года объемы опускались до 0,1-1,4 млрд рублей в день — сообщает URA. RU.

Роль Центробанка и узость рынка

Банк России будет зеркалировать операции Минфина и дополнительно проводить собственные продажи валюты — 4,62 млрд рублей в день в первом полугодии. В результате чистые продажи со стороны регулятора могут увеличиться до 17,4 млрд рублей в день, что заметно выше декабрьских значений.

Глава аналитического отдела "Цифра брокер" Наталия Пырьева считает такие объемы существенными для российского рынка. По ее оценке, на фоне слабого импорта в январе и сохраняющейся высокой ключевой ставки это создает условия для укрепления рубля. Аналитик ожидает, что курс может приблизиться к 76 рублям за доллар.

Перспективы на 2026 год

Эксперты сходятся во мнении, что эффект от валютных интервенций будет ограниченным по времени. По мере снижения ключевой ставки и оживления спроса со стороны импортеров давление на рубль усилится. Наталия Пырьева прогнозирует среднегодовой курс доллара на уровне 92,5 рубля, с возможным максимумом 95 рублей.

Профессор Финансового университета Александр Цыганов отметил, что значительная часть операций может приходиться не на доллары и евро, а на юани и другие валюты третьих стран, что снижает влияние на рынок. При этом он подчеркнул, что резких колебаний курса ожидать не стоит: регулятор располагает достаточным набором инструментов для поддержания стабильности.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев добавил, что дальнейшая динамика будет зависеть от геополитики, цен на нефть и позиции экспортеров, заинтересованных в более слабом рубле.