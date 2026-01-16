Все зарплаты по инфляции: красивая идея может обернуться теневой оплатой труда

Унифицированная индексация зарплат может создать больше рисков для рынка труда, чем реальных выгод для работников, считает заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал инициативу об обязательной индексации зарплат не ниже уровня инфляции для всех работодателей.

Сальников обратил внимание на то, что сама логика универсального подхода к индексации вызывает серьезные вопросы с учетом текущего состояния экономики и положения бизнеса. По его словам, работодатели уже работают в условиях высокой кредитной нагрузки и снижающейся прибыли, что резко ограничивает их возможности для дополнительных обязательств.

"Меня, честно говоря, здесь больше обстоятельств смущает, чем обнадеживает или радует в такой инициативе. Как мы можем диктовать работодателям, что они должны делать в части политики оплаты труда. Работодатели и так уже очень активно повышали оплату труда, им просто некуда было деваться", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что финансовое давление на компании уже находится на предельном уровне, а значительная часть прибыли уходит на обслуживание заимствований. В таких условиях формальное выполнение требовании может привести к поиску обходных схем.

"Порядка 40% прибыли уходит на выплату процентов в среднем по экономике. Просто начнутся какие-то, так сказать, обходные пути находиться для того, чтобы не следовать этому. Будет уходить рынок труда, трудовых отношений в тень. Больше будет распространяться форма оплаты труда в конверте", — пояснил Сальников.

Эксперт добавил, что обсуждаемая мера может иметь смысл лишь в ограниченных и специальных ситуациях, но ее внедрение как универсального правила несет больше рисков, чем позитивных эффектов для экономики и занятости.

