Хранилища пустеют, танкеры спешат: Европа забирает максимум российского СПГ

Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Экономика

Резкое похолодание в Европе вновь обнажило уязвимость энергетического баланса региона. На фоне морозов и проблем в атомной генерации страны ЕС ускоренно расходуют газ и наращивают импорт, фиксируя новые ценовые и инфраструктурные рекорды. Об этом сообщает EADaily.

Танкер с СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/
Танкер с СПГ

Холод и энергетический дисбаланс

В середине января на европейский континент пришли арктические воздушные массы, получившие неофициальное название "Зверь с Востока". Погодный фактор совпал с внеплановой остановкой двух реакторов АЭС "Фламанвилль" во Франции после урагана. В результате мощность атомной генерации в стране снизилась с 53,6 до 49,8 ГВт, следует из данных ENTSO-E.

Снижение выработки электроэнергии привело к росту потребления газа, в том числе в секторе генерации. За первые две недели января из европейских подземных хранилищ отобрали 11 млрд кубометров, сократив запасы до 56,4 млрд кубометров. При сохранении таких темпов до конца отопительного сезона ПХГ могли бы опустеть полностью.

СПГ и роль Ямала

Чтобы компенсировать высокий отбор, европейские компании резко увеличили импорт сжиженного газа. По данным GIE, 14 января в газотранспортную систему ЕС с терминалов СПГ поступило 478 млн кубометров, что заметно выше среднемесячного уровня в 401 млн. Таким образом Европа вышла на новый исторический максимум приема СПГ.

Значительную часть этих объемов обеспечивает арктический проект "Ямал СПГ". За первую половину января во Францию, Бельгию и Испанию было доставлено 13 партий, а до конца месяца ожидается еще до десяти. Потенциальный объем поставок оценивается в 2,2-2,3 млрд кубометров, что может стать рекордом проекта на европейском направлении.

Трубопроводные поставки и рынок электроэнергии

Параллельно на высоком уровне сохраняется экспорт газа из Норвегии — около 340 млн кубометров в сутки. Российский "Газпром" с 12 января вернулся к максимальным объемам прокачки по европейской нитке "Турецкого потока". Уже несколько дней поставки держатся вблизи 56 млн кубометров в сутки, что ранее фиксировалось лишь в отдельные месяцы прошлого года.

Рост спроса на газ напрямую отражается на ценах. 16 января котировки на нидерландской бирже TTF превысили 420 долларов за тысячу кубометров, прибавив 27% за неделю. Одновременно подорожала электроэнергия: по данным Nord Pool, во Франции цена выросла до 99 евро за МВт·ч, а в Германии — до 107 евро, что заметно выше уровней конца декабря.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
