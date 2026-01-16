Гренландия как экономическая мина: ударит ли спор за остров по связям США и Европы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Экономический разрыв между США и Европой невозможен: взаимный торговый оборот слишком велик, а реальные решения принимаются бизнесом, а не политиками. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Ранее газета Financial Times сообщила, что министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил американского коллегу Скотта Бессента о том, что любая попытка аннексии Гренландии станет пересечением "красной линии" и поставит под угрозу экономические связи США с Европой.

По словам Беляева, разговоры о возможном разрыве экономических связей между США и ЕС не имеют под собой реальных оснований. Торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира сформированы десятилетиями и оцениваются в сотни миллиардов долларов, поэтому их прекращение невозможно ни в политическом, ни в практическом смысле.

"Товарооборот между США и Европой составляет порядка 600 миллиардов долларов, и исчезнуть он не может. Разговоры о разрыве этих связей — пустые политические декларации, не имеющие под собой экономических оснований. Реальные решения принимаются на уровне корпораций и бизнеса, а не правительств, поэтому никакие заявления не способны разрушить этот фундамент. Европейские политики делают громкие заявления лишь для того, чтобы не потерять лицо, но к реальной экономике это не имеет никакого отношения", — подчеркнул он.

Экономист отметил, что экономические интересы компаний значительно устойчивее политических решений, поэтому реальные отношения между США и Европой продолжат развиваться вне зависимости от временных кризисов или заявлений отдельных лидеров.

"Ни у Европы, ни у Америки нет ни сил, ни возможностей отказаться от взаимного товарообмена. Эти решения принимаются не на уровне правительств, а на уровне корпораций, связанных многомиллиардными контрактами. Все разговоры о санкциях, разрывах и эмбарго — это красивая телевизионная риторика, но бизнес работает по своим законам. Даже при введении ограничений компании всегда находят обходные пути, чтобы сохранить поставки и продолжить сотрудничество в экономически выгодных форматах", — сказал Беляев.

Финансовый аналитик добавил, что политическая дискуссия вокруг Гренландии не окажет существенного влияния на реальную экономику. По его мнению, Соединенные Штаты так или иначе установят над островом определенную форму контроля, а Европа ограничится формальными заявлениями, не решаясь на реальные ответные шаги.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
