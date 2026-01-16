Долг Российской империи на весах правосудия: чем завершится иск фонда США по царским облигациям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иск о царских долгах России может дойти до международных судов — юрист Капустин
Экономика

Судебное разбирательство по царским долгам России может дойти до международного уровня. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал президент Российской Ассоциации Международного Права, первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Анатолий Капустин.

Весы правосудия
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Весы правосудия

Ранее портал CourtListener сообщил, что инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к России с требованием вернуть долги по облигациям времен Российской империи. Сумма иска составила 225,8 млрд долларов.

По словам Капустина, с юридической точки зрения понятия "старый" или "новый" долг не существует: обязательство считается действительным, если по нему сохранились доказательства. Однако вопрос о так называемых царских долгах имеет особую правовую сложность, поскольку Россия официально отказалась от их погашения еще после Октябрьской революции.

"Если долг существует и имеются соответствующие доказательства, он подлежит взысканию. Но речь идет о долгах, от которых советское правительство отказалось еще сто лет назад. Если дело дойдет до суда, национальными инстанциями оно не ограничится, а интересы России, скорее всего, будут представлять частные адвокатские фирмы", — отметил он.

Юрист отметил, что в данном случае носителем права на взыскание выступает частная компания, а не государство. Это означает, что речь идет не о суверенном долге, а о частных требованиях, и именно этот факт, по словам Капустина, американский суд будет рассматривать особенно тщательно.

"В данном случае речь идет не о суверенном долге, а о частных требованиях. Американский суд, безусловно, будет тщательно изучать обоснованность этих претензий. Разбирательство может затянуться, и есть высокая вероятность, что российская сторона через своих адвокатов сможет добиться отклонения иска", — пояснил Капустин.

Он добавил, что даже если решение американского суда окажется неблагоприятным для России, процесс неизбежно перейдет на международный уровень. В этом случае Москва вправе предъявить встречные претензии, включая ущерб, нанесенный санкциями. По словам Капустина, эти суммы могут значительно превысить потенциальные требования фонда.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
