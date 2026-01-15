Нефтегазовый кран прикрывается: бюджет России откатился к уровням, которые считались аномалией

Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 23,8%

В 2025 году нефтегазовый сектор принес федеральному бюджету России заметно меньше средств, чем годом ранее. Поступления от нефти и газа сократились почти на четверть, опустившись до уровня, который в последний раз фиксировался в период пандемии. Это отражает сразу несколько тенденций — от изменения налоговой модели до давления внешних факторов.

Итоги года: сколько бюджет получил от нефти и газа

По данным Минфина, в 2025 году нефтегазовые доходы бюджета составили 8,48 трлн рублей. Для сравнения: в 2024 году этот показатель достигал 11,13 трлн рублей. Таким образом, снижение составило 23,8% год к году. Это самый низкий объем нефтегазовых поступлений с 2020 года, когда доходы от отрасли ограничились 5,24 трлн рублей на фоне глобального экономического спада.

Нефтегазовый сектор традиционно остается одной из ключевых опор федерального бюджета, поэтому такие изменения сразу отражаются на общей финансовой картине государства. При этом падение доходов нельзя объяснить одной причиной — оно сформировалось под влиянием сразу нескольких факторов, сообщает oilcapital.ru.

Налоговая структура: что принесло больше всего денег

Основным источником нефтегазовых доходов по-прежнему остается налог на добычу полезных ископаемых. В 2025 году НДПИ обеспечил бюджету 8,74 трлн рублей, что на 28,6% меньше, чем годом ранее. Львиная доля этих поступлений пришлась на нефтяной сегмент — 7,27 трлн рублей.

Экспортные пошлины на нефтепродукты и газ принесли 0,46 трлн рублей, что означает снижение на 5,8%. При этом экспортная пошлина на нефть была полностью отменена с января 2024 года. Этим шагом фактически завершился многолетний налоговый маневр в нефтяной отрасли, который постепенно смещал фискальную нагрузку с экспорта на добычу.

Отдельной статьей остается налог на дополнительный доход (НДД). В 2025 году он принес бюджету 1,61 трлн рублей, что на 21,2% меньше, чем в предыдущем году. Этот инструмент был задуман как более гибкий механизм налогообложения новых и сложных месторождений, однако и он оказался чувствителен к изменению рыночной конъюнктуры.

Расходы бюджета на поддержку нефтяников

Параллельно со снижением доходов сократились и выплаты нефтегазовым компаниям из бюджета. В 2025 году нефтяники получили 1,30 трлн рублей в виде обратного акциза на сырье. Еще 0,88 трлн рублей было направлено на топливный демпфер, который сглаживает колебания цен на внутреннем рынке топлива. Дополнительно 170 млн рублей выделили на программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Все эти выплаты также снизились по сравнению с прошлым годом: обратный акциз — на 20,2%, демпфер — более чем на 50%, финансирование модернизации НПЗ — на 21,4%. Это говорит о том, что государство постепенно ужесточает бюджетную дисциплину даже в отношении стратегической отрасли.

Динамика поступлений в конце года

В конце 2025 года тенденция к снижению доходов сохранилась. В декабре бюджет получил от компаний нефтегазового сектора 447,8 млрд рублей, тогда как в ноябре эта сумма достигала 530 млрд. Снижение заметно и в части дополнительных нефтегазовых доходов: в декабре казна недополучила 137,6 млрд рублей.

Минфин также предупредил, что в текущем месяце бюджет может не получить еще 231,9 млрд рублей ожидаемых допдоходов. Эти цифры усиливают осторожные настроения в финансово-экономическом блоке правительства при планировании расходов.

Валюта и золото: отрицательный баланс

Еще одним показателем изменения ситуации стал объем операций с валютой и золотом в рамках бюджетного правила. По итогам прошлого года он вышел в отрицательную зону и составил минус 192,1 млрд рублей. Это означает, что вместо покупки активов государству пришлось компенсировать выпадающие доходы, что также указывает на напряженность в нефтегазовых поступлениях.

Почему доходы падают: ключевые причины

Эксперты отмечают, что снижение нефтегазовых доходов объясняется совокупностью факторов. Среди основных причин:

Падение мировых цен на углеводороды, которое напрямую сокращает экспортную выручку. Снижение физических объемов экспорта нефти и газа из России. Санкционные ограничения, затрагивающие логистику, расчеты и страхование поставок. Необходимость предоставлять существенные ценовые дисконты при продаже российской нефти на внешних рынках.

Все это вместе приводит к тому, что даже при сохранении добычи бюджет получает меньше средств, чем в предыдущие годы.

