Пока мегаполисы тонут в цифрах, Удмуртия выныривает: странный парадокс бедности в России

Удмуртия вошла в топ-10 регионов России по снижению бедности за три года
Экономика

За последние несколько лет в Удмуртии заметно сократилось число жителей, живущих за чертой бедности. Регион оказался среди субъектов России, где динамика оказалась одной из самых устойчивых и выраженных. При этом общероссийская статистика показывает, что ситуация остаётся неоднородной и сильно зависит от территории.

Пара смотрит в кошелек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пара смотрит в кошелек

Как менялась ситуация с бедностью в регионах России

С 2021 по 2024 годы в большинстве российских регионов фиксировалось снижение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. По данным исследования, в ряде субъектов сокращение составило от 39,9% до 45,5%, что указывает на масштабные изменения в социальной структуре страны. Эти показатели отражают не только рост доходов, но и влияние мер господдержки, а также изменения на рынке труда.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где количество жителей за чертой бедности уменьшилось сразу на 45,6%. Для региона с непростыми климатическими и логистическими условиями такой результат стал одним из самых заметных за рассматриваемый период. Эксперты связывают динамику с ростом доходов в добывающих отраслях и адресными социальными программами.

Позиции Удмуртии в общероссийском рейтинге

Удмуртия заняла седьмое место в списке регионов с наибольшим сокращением бедности. За три года число граждан с доходами ниже установленного минимума здесь снизилось на 40,6%. Такой показатель позволяет отнести республику к группе субъектов с устойчивым социально-экономическим развитием.

Сравнимые результаты показали и другие регионы Поволжья. Так, Татарстан занял пятую строчку рейтинга: там количество жителей за чертой бедности сократилось на 41,6%. Эксперты отмечают, что в этих субъектах значительную роль сыграли инвестиции в промышленность, развитие малого бизнеса и рост занятости в реальном секторе экономики.

Где в России больше всего жителей за чертой бедности

Несмотря на положительную динамику в процентах, в абсолютных цифрах картина выглядит иначе. Лидером по числу жителей с низкими доходами остаётся Москва. По итогам 2024 года в столице насчитывалось более полумиллиона человек, официально относящихся к категории бедных.

На втором месте расположилась Московская область, где таких жителей оказалось около 423,7 тысячи человек. Третью позицию занял Краснодарский край — здесь в трудном материальном положении находятся примерно 411 тысяч человек. Высокие показатели в крупных регионах эксперты объясняют численностью населения, миграционным притоком и разрывом в уровне доходов между разными социальными группами, сообщает udm-info.ru.

Почему проценты и абсолютные цифры дают разную картину

Сокращение бедности в процентах не всегда означает, что проблема полностью решена. В крупных мегаполисах и густонаселённых регионах даже относительно небольшой процент трансформируется в сотни тысяч человек. В то же время для регионов с меньшей численностью населения аналогичные показатели могут означать более ощутимый социальный эффект.

При оценке уровня бедности важно учитывать сразу несколько факторов: уровень средних и медианных зарплат, доступность социальной поддержки, стоимость жилья, товаров и услуг, а также ситуацию на рынке труда. Без комплексного подхода статистика может создавать искажённое представление о реальном положении дел.

Связь снижения бедности и роста доходов населения

Ранее также сообщалось, что Удмуртия входит в число регионов — лидеров по темпам роста средних заработных плат. Рост доходов населения напрямую влияет на сокращение доли граждан, живущих за чертой бедности, особенно в сочетании с мерами социальной поддержки и индексацией пособий.

При этом специалисты обращают внимание, что устойчивый эффект возможен только при долгосрочном росте реальных доходов, а не разовых выплатах. Важную роль играют инвестиции в экономику региона, создание рабочих мест и повышение производительности труда.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
