Юг накрыло снегом — и трудовой кодекс вдруг встал на сторону сотрудников: работодателей ждёт сюрприз

Снегопад в Краснодаре не считается прогулом — разъяснение юриста Константина Фролова

Выпавший снег в южных регионах России снова стал фактором, который буквально парализует привычную жизнь. Перекрытые дороги, остановившийся общественный транспорт и гололёд делают путь на работу небезопасным или вовсе невозможным. В такой ситуации многие сотрудники переживают: могут ли их уволить за невыход или опоздание.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Уборка снега с машины

Погодные условия и трудовое право: что важно знать

Сама по себе плохая погода не может считаться законным основанием для увольнения. Снегопад, гололёд или метель относятся к объективным обстоятельствам, которые не зависят от воли работника. Особенно это актуально для регионов, где такие явления носят редкий, но экстремальный характер.

От сотрудника ожидается разумная осмотрительность: попытка заранее спланировать маршрут, выйти раньше обычного времени, оценить риски. Однако при этом снег и гололёд — не обычный дождь, а реальная угроза безопасности, особенно для Краснодара, Сочи и других южных городов, где инфраструктура слабо адаптирована к зимним условиям.

В идеале подобные ситуации должны быть заранее описаны в трудовом договоре или локальных актах компании: что считается опозданием, какие обстоятельства признаются форс-мажором и когда сотрудник вправе не выходить на работу.

Регион и профессия имеют значение

В начале года сразу несколько субъектов России столкнулись с экстремальной погодой. Сильные снегопады затронули Краснодарский край и Адыгею, циклон прошёлся по Татарстану, а на Камчатке бушевали метели. Очевидно, что в таких условиях единых решений быть не может.

Многое зависит от специфики работы. Сотрудники экстренных и аварийных служб, задействованные в ликвидации последствий ЧС, как правило, обязаны прибыть на рабочее место. В таких случаях работодатель должен обеспечить дополнительные меры поддержки — служебный транспорт, спецтехнику или временное размещение поблизости от места работы.

Для офисных сотрудников, работников торговли, сферы услуг и других категорий ситуация оценивается иначе. Если дорога объективно опасна, риск для жизни становится приоритетным фактором.

Когда остаться дома — законно

Трудовое законодательство допускает отсутствие на рабочем месте, если выход на работу связан с реальной угрозой здоровью или жизни. Сильный снегопад, падение сосулек, неубранные дороги — всё это относится к чрезвычайным обстоятельствам.

Показательный пример — недавний случай в Краснодаре, когда человеку на улице упала на голову сосулька. Если бы работодатель настаивал на выходе сотрудника в таких условиях, а риск был бы зафиксирован, это могло обернуться серьёзными юридическими последствиями уже для самой компании.

Важно понимать: чрезвычайные ситуации — будь то снегопады, пожары, наводнения или иные стихийные бедствия — дают право не выходить на работу тем сотрудникам, которые не участвуют в ликвидации последствий, сообщает kubanpress.ru,.

Главное правило — предупредить работодателя

Даже если обстоятельства очевидны, нельзя просто пропасть и не выходить на связь. Работник обязан своевременно уведомить руководство о невозможности добраться до рабочего места. Это ключевой момент, который часто становится решающим при разборе конфликтов.

В качестве подтверждения могут использоваться:

официальные предупреждения метеослужб;

сообщения дорожных и транспортных организаций;

публикации в СМИ;

справки или уведомления от местных властей.

Чем прозрачнее коммуникация, тем меньше риск дисциплинарных последствий.

Почему работодатели иногда спорят

Проблема в том, что в Трудовом кодексе нет чёткого перечня "уважительных причин" отсутствия на работе. Этим и пользуются некоторые работодатели, пытаясь квалифицировать невыход как прогул.

Однако судебная практика, включая решения Верховного суда, чаще всего встаёт на сторону работников. Если доказано, что причина отсутствия была объективной и связанной с погодными условиями, увольнение признаётся незаконным.

Как действовать обеим сторонам

Вывод достаточно простой. Если на улице небезопасно и работник объективно опасается за свою жизнь, он вправе остаться дома, предварительно предупредив работодателя. В ряде случаев возможны компромиссные варианты — удалённая работа, перенос смены или оформление официального отгула.

Работодателям же стоит учитывать реалии рынка труда. Найти квалифицированного сотрудника сегодня куда сложнее, чем пережить его отсутствие один-два дня из-за снегопада. Гибкость и здравый смысл в таких ситуациях зачастую оказываются выгоднее формального подхода.