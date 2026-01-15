Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морозы до −13 и штормовой ветер ожидаются в Краснодарском крае 15–17 января
Удмуртия вошла в топ-10 регионов России по снижению бедности за три года
Hyundai не стал выкупать бывшие заводы в Петербурге и Ленобласти — Мосеев
Завод по выпуску артиллерийских снарядов на Украине планируют ввести после 2026 года
Южные регионы и Северный Кавказ стали главными направлениями миграции в России
Российские паралимпийцы выступили под флагом на этапе Кубка мира FIS в Германии
Управление коридором TRIPP предусмотрели сроком на 99 лет — глава МИД Мирзоян
Паника из-за роста цен опаснее инфляции — экономист Кикевич
Безопасно слушать музыку в наушниках можно не более часа в день — врач Зайцев

Юг накрыло снегом — и трудовой кодекс вдруг встал на сторону сотрудников: работодателей ждёт сюрприз

Снегопад в Краснодаре не считается прогулом — разъяснение юриста Константина Фролова
Экономика

Выпавший снег в южных регионах России снова стал фактором, который буквально парализует привычную жизнь. Перекрытые дороги, остановившийся общественный транспорт и гололёд делают путь на работу небезопасным или вовсе невозможным. В такой ситуации многие сотрудники переживают: могут ли их уволить за невыход или опоздание.

Уборка снега с машины
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Уборка снега с машины

Погодные условия и трудовое право: что важно знать

Сама по себе плохая погода не может считаться законным основанием для увольнения. Снегопад, гололёд или метель относятся к объективным обстоятельствам, которые не зависят от воли работника. Особенно это актуально для регионов, где такие явления носят редкий, но экстремальный характер.

От сотрудника ожидается разумная осмотрительность: попытка заранее спланировать маршрут, выйти раньше обычного времени, оценить риски. Однако при этом снег и гололёд — не обычный дождь, а реальная угроза безопасности, особенно для Краснодара, Сочи и других южных городов, где инфраструктура слабо адаптирована к зимним условиям.

В идеале подобные ситуации должны быть заранее описаны в трудовом договоре или локальных актах компании: что считается опозданием, какие обстоятельства признаются форс-мажором и когда сотрудник вправе не выходить на работу.

Регион и профессия имеют значение

В начале года сразу несколько субъектов России столкнулись с экстремальной погодой. Сильные снегопады затронули Краснодарский край и Адыгею, циклон прошёлся по Татарстану, а на Камчатке бушевали метели. Очевидно, что в таких условиях единых решений быть не может.

Многое зависит от специфики работы. Сотрудники экстренных и аварийных служб, задействованные в ликвидации последствий ЧС, как правило, обязаны прибыть на рабочее место. В таких случаях работодатель должен обеспечить дополнительные меры поддержки — служебный транспорт, спецтехнику или временное размещение поблизости от места работы.

Для офисных сотрудников, работников торговли, сферы услуг и других категорий ситуация оценивается иначе. Если дорога объективно опасна, риск для жизни становится приоритетным фактором.

Когда остаться дома — законно

Трудовое законодательство допускает отсутствие на рабочем месте, если выход на работу связан с реальной угрозой здоровью или жизни. Сильный снегопад, падение сосулек, неубранные дороги — всё это относится к чрезвычайным обстоятельствам.

Показательный пример — недавний случай в Краснодаре, когда человеку на улице упала на голову сосулька. Если бы работодатель настаивал на выходе сотрудника в таких условиях, а риск был бы зафиксирован, это могло обернуться серьёзными юридическими последствиями уже для самой компании.

Важно понимать: чрезвычайные ситуации — будь то снегопады, пожары, наводнения или иные стихийные бедствия — дают право не выходить на работу тем сотрудникам, которые не участвуют в ликвидации последствий, сообщает kubanpress.ru,.

Главное правило — предупредить работодателя

Даже если обстоятельства очевидны, нельзя просто пропасть и не выходить на связь. Работник обязан своевременно уведомить руководство о невозможности добраться до рабочего места. Это ключевой момент, который часто становится решающим при разборе конфликтов.

В качестве подтверждения могут использоваться:

  • официальные предупреждения метеослужб;
  • сообщения дорожных и транспортных организаций;
  • публикации в СМИ;
  • справки или уведомления от местных властей.

Чем прозрачнее коммуникация, тем меньше риск дисциплинарных последствий.

Почему работодатели иногда спорят

Проблема в том, что в Трудовом кодексе нет чёткого перечня "уважительных причин" отсутствия на работе. Этим и пользуются некоторые работодатели, пытаясь квалифицировать невыход как прогул.

Однако судебная практика, включая решения Верховного суда, чаще всего встаёт на сторону работников. Если доказано, что причина отсутствия была объективной и связанной с погодными условиями, увольнение признаётся незаконным.

Как действовать обеим сторонам

Вывод достаточно простой. Если на улице небезопасно и работник объективно опасается за свою жизнь, он вправе остаться дома, предварительно предупредив работодателя. В ряде случаев возможны компромиссные варианты — удалённая работа, перенос смены или оформление официального отгула.

Работодателям же стоит учитывать реалии рынка труда. Найти квалифицированного сотрудника сегодня куда сложнее, чем пережить его отсутствие один-два дня из-за снегопада. Гибкость и здравый смысл в таких ситуациях зачастую оказываются выгоднее формального подхода.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Печёночный паштет готовят на основе куриной или утиной печени
Еда и рецепты
Печёночный паштет готовят на основе куриной или утиной печени
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Завод по выпуску артиллерийских снарядов на Украине планируют ввести после 2026 года
Южные регионы и Северный Кавказ стали главными направлениями миграции в России
Российские паралимпийцы выступили под флагом на этапе Кубка мира FIS в Германии
Зимний снег и ледяная корка повышают риск снежной плесени на газоне — Dum&Zahrada
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Пикси с длинной челкой стала одной из ключевых стрижек 2026 года
Управление коридором TRIPP предусмотрели сроком на 99 лет — глава МИД Мирзоян
Упрощение учёта бумаг сократило барьеры для инвесторов — экономист Беляев
Анапу "вымаливают", Крым — ждёт: инсайд о реальных планах по открытию южного неба
Ослабленные волосы восстанавливают аминокислотами и кератином — Vogue
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.