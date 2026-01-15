Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обратный выкуп сорвался в последний момент: история заводов Hyundai в России получила жёсткий финал

Hyundai не стал выкупать бывшие заводы в Петербурге и Ленобласти — Мосеев
Экономика

Решение южнокорейского автоконцерна Hyundai Motor Company по поводу своих бывших российских активов больше не вызывает неопределённости. Компания не воспользовалась правом обратного выкупа производственных площадок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до установленного срока. Это означает, что вопрос о возвращении Hyundai на российский производственный рынок в прежнем формате фактически закрыт.

Автозавод
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автозавод

Что произошло и почему это важно

Как рассказали два источника в российском автомобильном бизнесе, Hyundai не стала активировать опцион на обратный выкуп активов, срок действия которого истекает 31 января 2026 года. Речь идёт о заводе в Сестрорецке, площадке в Каменке, а также о бывшем предприятии General Motors в Шушарах. Все эти объекты с января 2024 года принадлежат российскому холдингу "АГР" и после дедлайна окончательно закрепляются за новым владельцем.

Информацию подтвердил экс-глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

"Да, активы Hyundai остаются за АГР", — подтвердил бывший руководитель РОАД Олег Мосеев.

Официальных комментариев от российского представительства Hyundai и от самого холдинга "АГР" получить не удалось. В Министерстве промышленности и торговли РФ также воздержались от обсуждения возможной сделки.

Почему Hyundai не вернулся

Ещё в декабре 2025 года головной офис Hyundai заявлял, что окончательное решение по активам в России не принято. Тогда компания допускала разные сценарии, включая возможное возвращение, о чём писало агентство Reuters. Однако источник в Сеуле, знакомый с внутренними обсуждениями, сообщил, что на фоне продолжающейся специальной военной операции возвращение в Россию было признано невозможным с точки зрения рисков и стратегии, сообщает Газета.Ru.

Для Hyundai вопрос был не только экономическим, но и политическим. Возобновление деятельности в России потребовало бы сложных решений в сфере логистики, поставок комплектующих, страхования, а также взаимодействия с международными партнёрами. В результате концерн предпочёл окончательно выйти из этой истории, не дожидаясь формального окончания опционного периода.

Как активы перешли к АГР

Сделка по продаже российских активов Hyundai была оформлена в январе 2024 года. Тогда компания "Арт-Финанс", впоследствии переименованная в "Автозавод АГР", приобрела юридическое лицо "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус". В пакет входили завод в Каменке и бывший актив GM в Шушарах.

Сумма сделки была символической — около 10 тысяч рублей. Однако договор предусматривал важное условие: двухлетний опцион на обратный выкуп, который позволял Hyundai вернуть активы при изменении внешних обстоятельств. Этот механизм рассматривался как страховка на случай быстрой нормализации ситуации, но в реальности так и не был задействован.

Что это значит для российского автопрома

Окончательный отказ Hyundai от выкупа активов открывает новые возможности для российского владельца. Холдинг "АГР" получает полную свободу в определении стратегии развития площадок — от перезапуска производства под собственными брендами до кооперации с другими автопроизводителями и поставщиками комплектующих.

Для рынка это также сигнал: крупные иностранные концерны, ушедшие в 2022–2023 годах, не спешат возвращаться даже при наличии формальных опций. Российский автопром всё больше ориентируется на собственные силы, параллельный импорт, а также сотрудничество с азиатскими партнёрами.

Популярные вопросы

Вернётся ли Hyundai в Россию в будущем?

Формально — нет, по крайней мере в рамках прежних активов. После истечения опциона юридических механизмов быстрого возврата не остаётся.

Что будет производиться на бывших заводах Hyundai?

Это будет зависеть от стратегии холдинга "АГР". Возможны проекты с новыми брендами, контрактная сборка или выпуск моделей под локальными марками.

Повлияет ли это на цены автомобилей?

Косвенно — да. Уход крупного производителя сокращает конкуренцию, но развитие локальных проектов может частично компенсировать этот эффект.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
