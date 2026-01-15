Немцы закладывают завод под носом у войны: уверенность Rheinmetall на Украине удивила даже военкоров

Завод по выпуску артиллерийских снарядов на Украине планируют ввести после 2026 года

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сделал ещё один шаг к расширению своего присутствия на Украине, согласовав площадку под строительство завода по выпуску артиллерийских боеприпасов. Сам факт подготовки такого объекта вызвал активное обсуждение в российском военном сообществе, где обратили внимание на уверенность немецкой стороны в безопасности будущего предприятия. Как сообщает EADaily, обозреватели и военкоры задаются вопросом, означает ли это, что в Берлине не опасаются возможных ударов по военной инфраструктуре.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завод

Завод Rheinmetall на Украине: что известно о проекте

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подтвердил, что украинские власти выделили компании земельный участок под строительство завода по производству артиллерийских снарядов. По его словам, процесс затянулся почти на два года и с 2024 года упирался в бюрократические процедуры и внутренние согласования. Несмотря на это, юридическая база проекта уже оформлена.

Под реализацию инициативы создано отдельное юридическое лицо — Ukrainian Centre of Excellence for Ammunition. В этой структуре контрольный пакет в 51 % принадлежит Rheinmetall, а оставшиеся 49 % находятся у украинской стороны. Такая схема подчёркивает стратегический характер партнёрства и позволяет немецкому концерну сохранять ключевое влияние на управление производством.

Сроки строительства и формат производства

По оценкам экспертов и профильных телеграм-каналов, в том числе "Два майора", даже при оптимистичном сценарии завод не будет введён в эксплуатацию раньше конца 2026 года. При этом предполагается, что предприятие сосредоточится не на полном цикле изготовления боеприпасов, а на их конечной сборке. Речь идёт об упаковке, финальной комплектации и загрузке взрывчатых веществ, что снижает технологическую сложность, но сохраняет военное значение объекта.

Такой формат позволяет быстрее развернуть производство и адаптировать его под текущие потребности. Одновременно он уменьшает объём критически важных технологий, размещённых непосредственно на территории Украины, что может рассматриваться как элемент риск-менеджмента.

Реакция военкоров и военных обозревателей

Российские военные корреспонденты обратили внимание на саму логику размещения подобного объекта. В их комментариях подчёркивается, что решение Rheinmetall может свидетельствовать о том, что немецкая сторона не ожидает прямых угроз для предприятия или уверена в его защищённости.

Подобные выводы строятся на том, что завод по выпуску артиллерийских снарядов автоматически становится объектом военной инфраструктуры. Следовательно, его строительство в зоне потенциального конфликта воспринимается как демонстрация уверенности в том, что риски либо минимальны, либо компенсированы политическими и военными факторами.

Другие проекты Rheinmetall на Украине

Производство артиллерийских боеприпасов — не единственный проект немецкого концерна в стране. Rheinmetall последовательно наращивает своё присутствие в украинском оборонно-промышленном секторе. Так, в июне 2024 года в западных регионах Украины был открыт ремонтный сервисный центр компании. Он специализируется на обслуживании бронетехники, включая боевые бронированные машины Marder и танки Leopard 1.

Кроме того, обсуждаются перспективы развёртывания производственных линий для выпуска боевых машин пехоты Lynx, а также элементов систем противовоздушной обороны Skynex. Эти проекты находятся на разных стадиях проработки, но в совокупности они формируют долгосрочную стратегию Rheinmetall по интеграции в украинскую оборонную инфраструктуру.

Что означает этот шаг в более широком контексте

Размещение оборонных производств на территории Украины отражает изменение подходов европейских компаний к вопросам безопасности и логистики. С одной стороны, это позволяет сократить цепочки поставок и ускорить ремонт и сборку техники. С другой — подобные решения неизбежно несут в себе политические и военные риски.

Эксперты отмечают, что выбор Rheinmetall может быть обусловлен не только расчётом на защищённость объектов, но и желанием закрепиться на перспективном рынке. Украина в ближайшие годы, вне зависимости от сценариев, останется крупным потребителем военной продукции и услуг по обслуживанию техники.

Популярные вопросы

Когда планируется запуск завода по выпуску снарядов?

Даже при благоприятных условиях предприятие вряд ли заработает раньше конца 2026 года.

Будет ли завод выпускать снаряды полного цикла?

По текущим оценкам, речь идёт преимущественно о конечной сборке и комплектации боеприпасов.

Какие ещё проекты реализует Rheinmetall на Украине?

Компания уже открыла ремонтный центр для военной техники и рассматривает запуск производственных линий БМП и систем ПВО.