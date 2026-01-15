Москва больше не предел: куда россияне уезжают за деньгами, климатом и жизнью без бесконечной гонки

Южные регионы и Северный Кавказ стали главными направлениями миграции в России

Россияне всё активнее меняют место жительства внутри страны, и эта тенденция за последние годы приобрела устойчивый характер. Южные регионы и Северный Кавказ становятся главными точками притяжения, тогда как часть территорий сталкивается с затяжным оттоком населения. Такие процессы затрагивают рынок труда, уровень доходов и демографическую структуру регионов.

Южные регионы как центр притяжения

Аналитики Центра финансовой аналитики Сбербанка изучили внутреннюю миграцию россиян в период с 2021 года по октябрь 2025 года и зафиксировали чёткий сдвиг в сторону юга страны. Наиболее привлекательными оказались регионы с мягким климатом, развитой инфраструктурой и растущими экономическими возможностями. В первую очередь речь идёт о субъектах Южного федерального округа и Северо-Кавказского региона.

Переезд в эти территории чаще рассматривается не как вынужденная мера, а как осознанный шаг для повышения качества жизни. Климат, транспортная доступность, активное жилищное строительство и развитие сферы услуг делают юг альтернативой традиционным центрам притяжения — Москве и Санкт-Петербургу.

Кто чаще всего решается на переезд

Исследование показывает, что наиболее мобильны специалисты из отраслей с относительно высокими доходами. Среди лидеров по доле переехавших — работники строительной сферы, где сменили регион 13,2 % занятых. За ними следуют представители горнодобывающей промышленности (8,7 %), сотрудники органов государственного управления (6,8 %) и специалисты в сфере транспортировки и хранения (5,9 %).

Медицинские работники, напротив, демонстрируют минимальную мобильность. Лишь 2,3 % врачей и медперсонала за указанный период сменили регион проживания. Эксперты связывают это с дефицитом кадров и высокой привязкой специалистов к конкретным учреждениям.

Доходы и экономический эффект миграции

Переезд внутри страны в большинстве случаев сопровождается ростом доходов, однако он не носит резкого характера. Средний годовой прирост зарплаты у тех, кто сменил регион, составил 18 %, тогда как у оставшихся на прежнем месте — 16 %. При этом важной особенностью является стартовая разница: медианная зарплата мигрантов до переезда была примерно на 50 % выше, чем у тех, кто не менял место жительства.

После смены региона этот разрыв не только сохранился, но и увеличился до 52 %. Это говорит о том, что переезжают чаще всего уже финансово устойчивые специалисты, способные адаптироваться к новым условиям и находить более выгодные предложения на рынке труда.

Молодёжь как главная движущая сила миграции

Наиболее активной группой остаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Почти треть из них переезжает в другие регионы ради получения образования, прежде всего в столичные вузы. Если исключить Москву и Санкт-Петербург, около 25 % молодёжи всё равно покидают родные регионы, выбирая другие образовательные центры страны.

Примечательно, что миграция молодёжи не всегда носит окончательный характер. Каждый пятый студент после завершения обучения возвращается домой, привозя с собой новые компетенции и опыт, что потенциально может способствовать развитию регионов.

Гендерные различия в мобильности

Статистика также выявляет заметные различия между мужчинами и женщинами. В возрастной группе 18-27 лет переезжают 13 % мужчин и 8,6 % женщин. В категории 28-37 лет показатели составляют 8,3 % и 4,4 % соответственно. Эксперты отмечают, что мужчины чаще готовы к смене региона ради карьеры или более высоких доходов.

После 58 лет гендерные различия практически исчезают. В этом возрасте решения о переезде чаще связаны не с работой, а с условиями жизни, медицинской инфраструктурой и климатом.

Пенсионеры и климатическая миграция

Люди пенсионного возраста значительно реже меняют место жительства — примерно в пять раз реже, чем молодёжь. Тем не менее именно для них южные регионы становятся особенно привлекательными. С 2021 по 2024 год чистый приток пенсионеров в Краснодарский край, Адыгею, Ростовскую и Ставропольскую области составил около 3 %.

Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель оказался втрое ниже и не превысил 1 %. Наибольший отток пожилых людей зафиксирован из районов Крайнего Севера, где он достиг минус 4 %. Основными причинами переезда становятся мягкий климат, доступность медицины и более низкие расходы на повседневную жизнь.

Внутрирегиональные перемещения

Помимо межрегиональной миграции, аналитики отмечают активные перемещения внутри субъектов. В 43 регионах страны зафиксирован отток населения из сельских районов и малых населённых пунктов в административные центры. Особенно заметно это в Курской области, Еврейской автономной области, Магаданской области, Калмыкии и Чувашии.

В то же время существуют регионы с обратной тенденцией. Миграция из столиц субъектов характерна для Чечни, Северной Осетии — Алании, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ивановской области. Это может быть связано как с развитием пригородов, так и с социально-экономическими особенностями конкретных территорий, сообщает VSE42.Ru.

Основные направления в 2025 году

По итогам 2025 года ключевыми направлениями внутренней миграции остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, а также регионы Северного Кавказа. Одновременно продолжается рост численности населения в городах-миллионниках, которые концентрируют рабочие места, образовательные учреждения и современные сервисы.

Эксперты отмечают, что внутренняя миграция всё больше становится инструментом адаптации к меняющимся экономическим условиям. Для одних это способ увеличить доходы и реализовать карьерные амбиции, для других — возможность улучшить качество жизни и найти более комфортную среду. В ближайшие годы эта тенденция, по всей вероятности, сохранится, усиливая различия между регионами и формируя новые точки роста внутри страны.