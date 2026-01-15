Руль вместо офиса: какие подработки в Приморье приносят больше всего денег

Вакансии водителей такси выросли вдвое за год — vostokmedia.com

На фоне подготовки к экзаменам и сессии студенты в Приморье всё активнее выходят на рынок труда, выбирая подработки, которые по доходам сопоставимы с офисной зарплатой.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Востребованные подработки в Приморском крае

Аналитика сервиса показывает значительный рост числа предложений о временной занятости в Приморском крае: в 2025 году их количество увеличилось на 57 % по сравнению с предыдущим годом. При этом средний заявленный доход в таких вакансиях составляет 47 570 рублей в месяц, что для многих студентов и соискателей выглядит привлекательным вариантом.

Особенно заметными были изменения в двух профессиональных нишах, связанных с вождением. Так, вакансий водителей такси стало вдвое больше (+100 %), а среднее предложение по оплате достигает 68 990 рублей в месяц. Еще более высокий доход предлагают водителям-экспедиторам — 83 903 рубля в месяц, при этом число таких предложений выросло на 84 %. Эти профессии оказались одними из самых популярных среди тех, кто ищет работу с гибким графиком.

Условия и особенности рынка

Эксперты подчёркивают, что указанные уровни дохода носят ориентировочный характер. Конечная заработная плата в значительной мере зависит от многих факторов: интенсивности смен, географического расположения, конкретных обязанностей и уровня квалификации исполнителя. Тем не менее для многих подработка остаётся реальной возможностью повысить собственный доход.

Сравнение с общероссийскими трендами показывает региональные особенности: если в Приморье на лидирующие позиции вышли вакансии для водителей, то в целом по России больше всего вырос спрос на монтажников. Предложения по монтажным работам увеличились на 148 %, а средний заявленный доход для таких специалистов превысил 103 921 рубль в месяц.

Студенты и частичная занятость

Исследование также затрагивает мотивацию молодых людей к подработке. По данным "Авито Подработка", около 51 % опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет уже совмещают работу с учёбой, а ещё **33 % планируют найти подработку в будущем. Аналитики считают частичную занятость удобным форматом: она позволяет студентам получать доход и при этом сохранять возможность учёбы. Для бизнеса привлечение молодых сотрудников служит способом быстрее закрывать операционные задачи, особенно в периоды повышенной нагрузки — vostokmedia.com.