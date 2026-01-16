Электросети не выдерживают: подпольный майнинг захватывает Ростовскую область

В 2025 году в Ростовской области резко увеличилось количество обнаруженных нелегальных криптоферм — на 44 % больше, чем в 2024-м, что привело к дополнительной нагрузке на энергосистему и росту рисков для сетей.
По данным мониторинга, Ростовская область заняла второе место по числу выявленных нелегальных майнинговых ферм в Южном федеральном округе. На первом месте оказался Краснодарский край, где объёмы выявленных криптоферм в три раза превышают ростовские показатели. В целом по стране тенденция наблюдаемого роста числа таких объектов отражает увеличение интереса к добыче криптовалюты по обходным, незаконным схемам.
Используемая компанией МТС платформа EnergyTool анализирует данные счётчиков электроэнергии в реальном времени и выявляет аномальные пики потребления. Такие данные позволяют оперативно обнаруживать объекты, где электроэнергия расходуется значительно больше обычного, что является признаком работы майнингового оборудования.
Основные случаи незаконного майнинга зафиксированы в крупных населённых пунктах области. Среди них — Ростов-на-Дону, Таганрог и Аксай. Большая часть нелегальных ферм находилась в частном секторе, где контролировать потребление энергии сложнее из-за особенностей сетей и большого количества индивидуальных подключений.
Нелегальные криптофермы, по сути, представляют собой установки для массового решения вычислительных задач, связанных с подтверждением транзакций криптовалют. Эти процессы требуют значительных объёмов электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на местные электросети.
Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов обратил внимание на негативные последствия такого энергопотребления для инфраструктуры. По его словам, рост нелегального майнинга приводит к быстрому износу сетей и перебоям в поставке электричества для жителей и бизнеса, снижая качество услуг и создавая дополнительные эксплуатационные риски для коммунальных систем.
Один из оптимальных способов борьбы с нелегальными криптовалютчиками — внедрение технологий на базе искусственного интеллекта, способных распознать, к примеру, замаскированный майнинг или дистанционный взлом счётчика, — отметил Марьясов, подчёркивая, что технические средства анализа потребления являются ключевым инструментом в оперативном выявлении подобных объектов.
Рост незаконных майнинговых ферм создаёт вызовы не только для энергетической инфраструктуры, но и для правоохранительных и коммунальных служб, которым приходится искать баланс между развитием технологий и защитой критически важных систем региона — rostovgazeta.ru,
