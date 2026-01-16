Электросети не выдерживают: подпольный майнинг захватывает Ростовскую область

Число нелегальных криптоферм выросло на 44 процента — директор МТС Марьясов

В 2025 году в Ростовской области резко увеличилось количество обнаруженных нелегальных криптоферм — на 44 % больше, чем в 2024-м, что привело к дополнительной нагрузке на энергосистему и росту рисков для сетей.

Рост незаконного майнинга в регионе

По данным мониторинга, Ростовская область заняла второе место по числу выявленных нелегальных майнинговых ферм в Южном федеральном округе. На первом месте оказался Краснодарский край, где объёмы выявленных криптоферм в три раза превышают ростовские показатели. В целом по стране тенденция наблюдаемого роста числа таких объектов отражает увеличение интереса к добыче криптовалюты по обходным, незаконным схемам.

Используемая компанией МТС платформа EnergyTool анализирует данные счётчиков электроэнергии в реальном времени и выявляет аномальные пики потребления. Такие данные позволяют оперативно обнаруживать объекты, где электроэнергия расходуется значительно больше обычного, что является признаком работы майнингового оборудования.

Где растёт нелегальная добыча

Основные случаи незаконного майнинга зафиксированы в крупных населённых пунктах области. Среди них — Ростов-на-Дону, Таганрог и Аксай. Большая часть нелегальных ферм находилась в частном секторе, где контролировать потребление энергии сложнее из-за особенностей сетей и большого количества индивидуальных подключений.

Нелегальные криптофермы, по сути, представляют собой установки для массового решения вычислительных задач, связанных с подтверждением транзакций криптовалют. Эти процессы требуют значительных объёмов электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на местные электросети.

Последствия и меры борьбы

Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов обратил внимание на негативные последствия такого энергопотребления для инфраструктуры. По его словам, рост нелегального майнинга приводит к быстрому износу сетей и перебоям в поставке электричества для жителей и бизнеса, снижая качество услуг и создавая дополнительные эксплуатационные риски для коммунальных систем.

Один из оптимальных способов борьбы с нелегальными криптовалютчиками — внедрение технологий на базе искусственного интеллекта, способных распознать, к примеру, замаскированный майнинг или дистанционный взлом счётчика, — отметил Марьясов, подчёркивая, что технические средства анализа потребления являются ключевым инструментом в оперативном выявлении подобных объектов.

Рост незаконных майнинговых ферм создаёт вызовы не только для энергетической инфраструктуры, но и для правоохранительных и коммунальных служб, которым приходится искать баланс между развитием технологий и защитой критически важных систем региона — rostovgazeta.ru,