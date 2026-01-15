Газовый рынок не выдержал морозов: Европа входит в январь с дорогим топливом

Морозы ускорили отбор газа из хранилищ ЕС — EADaily

Резкое похолодание в Европе вновь обнажило уязвимость регионального газового рынка. Приход арктических воздушных масс, известных как "Зверь с Востока", уже привёл к ускоренному расходу запасов и росту биржевых котировок. Об этом сообщает издание EADaily, анализируя ситуацию на энергетическом рынке ЕС.

Морозы и реакция рынка

15 января цена газа на европейской бирже TTF выросла до 405 долларов за тысячу кубометров. По таким котировкам торговались как текущие, так и февральские поставки. В отдельных странах стоимость топлива оказалась ещё выше: в Германии она достигла 413 долларов, а на австрийском газовом хабе Баумгартен — 420 долларов за тысячу кубометров.

Таких уровней цен в Евросоюзе не фиксировали с середины ноября прошлого года. Для сравнения, в декабре котировки опускались до 326 долларов. Однако первые недели января, сопровождавшиеся устойчивыми морозами, привели к заметному росту потребления газа и ускоренному отбору из подземных хранилищ.

Истощение запасов и рост потребления

По данным Gas Infrastructure Europe, за первые 11 дней января страны ЕС израсходовали 8,2 млрд кубометров газа. В отдельные дни, 7 и 8 января, суточное потребление приближалось к 1 млрд кубометров. В результате запасы в европейских хранилищах сократились до 58,7 млрд кубометров.

Ситуация осложняется тем, что к текущему отопительному сезону Европа закачала меньше газа, чем годом ранее. Если в начале зимы дефицит компенсировался тёплой погодой и сниженным спросом, то к середине января потребление уже превысило прошлогодние показатели, отмечает EADaily.

Факторы сдерживания и прогнозы

Рост цен пока сдерживается стабильными поставками сжиженного природного газа и импортом трубопроводного газа из Норвегии. Для сравнения, год назад котировки на европейском рынке достигали 540 долларов за тысячу кубометров, что показывает, что текущий уровень пока остаётся ниже пиковых значений.

Тем не менее метеорологи прогнозируют возвращение арктических воздушных масс в третьей декаде января. При сохранении нынешних темпов отбора, подчёркивает издание, Европа может существенно приблизиться к минимальным уровням запасов уже к концу марта.

Ограниченные возможности восполнения

Европейские страны уже сталкивались с более низкими запасами газа в середине января, в частности в 2021 году. Однако тогда ситуацию смягчало наличие дополнительных поставок из России, которые можно было оперативно нарастить. В текущих условиях такие возможности отсутствуют.

Из-за санкций и ответных ограничений "Газпром" поставляет газ в Европу только по европейской нитке "Турецкого потока", а общий объём экспорта снизился более чем в пять раз. Это существенно ограничивает манёвры рынка на фоне холодной погоды и усиливает чувствительность цен к климатическим факторам.