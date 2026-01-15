Огурцы стали индикатором тревоги: что на самом деле разогнало цены в январе

Повышение НДС стало основной причиной роста цен — экономист Сусин

В первые недели нового года инфляция в России ускорилась заметнее, чем ожидалось, и превысила показатели не только аналогичного периода прошлого года, но и всего января 2025-го. Резкий рост цен затронул сразу несколько категорий товаров и услуг, сформировав ощущение скачка, выходящего за рамки обычной сезонности.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ женщина в магазине

Январская инфляция и эффект "огурца"

Согласно официальной статистике, инфляция с 1 по 12 января 2026 года составила 1,26%. Этот показатель оказался выше, чем за тот же период годом ранее, и превзошёл итоговый результат за весь январь прошлого года. Наибольший вклад в рост цен внесла плодоовощная продукция, которая подорожала в среднем на 7,9%.

Самым резонансным стало увеличение стоимости огурцов — на 21,3%. Также заметно выросли цены на помидоры, картофель, капусту, морковь, свеклу и репчатый лук. При этом ряд продовольственных товаров, включая сахар-песок и пшено, показал незначительное снижение, что смягчило общий показатель, но не изменило общей картины — сообщает издание URA. RU.

Тарифы, налоги и услуги

Существенный вклад в инфляцию внес рост регулируемых тарифов. В январе подорожал проезд в общественном транспорте, включая метро, трамваи, автобусы и троллейбусы. Одновременно выросла плата за жильё в государственном и муниципальном фонде, а также тарифы на основные коммунальные услуги — электроэнергию, отопление, водоснабжение и водоотведение.

Подорожали и услуги гостиниц, особенно в сегменте четырёх- и пятизвёздочных отелей. Дополнительное давление на цены оказал рост стоимости туристических поездок, в том числе на российское Черноморское побережье и в ОАЭ. На фоне этого непродовольственные товары подорожали умеренно, за исключением ряда медикаментов.

Разовые факторы и ожидания экспертов

Экономисты связывают январский скачок цен с совокупностью разовых факторов. В декабре председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупреждала, что инфляция в начале года может оказаться выше ожиданий из-за повышения базовой ставки НДС до 22% и дополнительной индексации тарифов. Этот эффект регулятор изначально рассматривал как временный.

Начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин отметил, что рост цен был ожидаемым и связан с налогообложением, тарифами и сезонным удорожанием овощей. Но это действительно разовые факторы, устойчивые пока выделить трудно. Эффект от повышения НДС скорее всего будет краткосрочным, — считает Сусин.

Почему рост цен могли "перенести" на январь

По оценке главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец, не менее одного процентного пункта январской инфляции обеспечили именно налоги и тарифы. Она обращает внимание, что бизнес, в отличие от ситуации 2019 года, не стал повышать цены перед Новым годом, чтобы сохранить спрос, и сделал это уже после праздников.

Эксперт также указывает на погодный фактор. После тёплого декабря наступили морозы, что резко увеличило затраты на электроэнергию в тепличном хозяйстве. "После теплого декабря наступил холодный январь. А цена огурца очень зависит от того, сколько электроэнергии потратили на обогрев и подсветку", — объясняет Донец.

Перспективы на февраль и весну

Большинство опрошенных экономистов ожидают замедления инфляции уже в ближайшие недели. Директор департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев не исключает даже февральскую дефляцию, указывая на слабый экономический рост и ограниченный потенциал для дальнейшего разгона цен.

По его словам, плодоовощная продукция традиционно дорожает зимой и весной, но с началом летнего сезона цены снижаются. За последние пять лет цены на плодоовощную продукцию практически не изменились, — отметил Ведев. Следующая недельная статистика, по мнению экспертов, покажет, был ли инфляционный импульс исчерпан.