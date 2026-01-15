Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Приморье начался сезон рождения детёнышей ларги — нацпарк Земля леопарда
У хамелеонов обнаружены спиральные зрительные нервы — доцент Хуан Даза
Результат в Германии стал антирекордом карьеры — лыжник Лекомцев
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 23,8%
Морозы до −13 и штормовой ветер ожидаются в Краснодарском крае 15–17 января
Удмуртия вошла в топ-10 регионов России по снижению бедности за три года
Снегопад в Краснодаре не считается прогулом — разъяснение юриста Константина Фролова
Hyundai не стал выкупать бывшие заводы в Петербурге и Ленобласти — Мосеев
Завод по выпуску артиллерийских снарядов на Украине планируют ввести после 2026 года

Огурцы стали индикатором тревоги: что на самом деле разогнало цены в январе

Повышение НДС стало основной причиной роста цен — экономист Сусин
Экономика

В первые недели нового года инфляция в России ускорилась заметнее, чем ожидалось, и превысила показатели не только аналогичного периода прошлого года, но и всего января 2025-го. Резкий рост цен затронул сразу несколько категорий товаров и услуг, сформировав ощущение скачка, выходящего за рамки обычной сезонности.

женщина в магазине
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
женщина в магазине

Январская инфляция и эффект "огурца"

Согласно официальной статистике, инфляция с 1 по 12 января 2026 года составила 1,26%. Этот показатель оказался выше, чем за тот же период годом ранее, и превзошёл итоговый результат за весь январь прошлого года. Наибольший вклад в рост цен внесла плодоовощная продукция, которая подорожала в среднем на 7,9%.

Самым резонансным стало увеличение стоимости огурцов — на 21,3%. Также заметно выросли цены на помидоры, картофель, капусту, морковь, свеклу и репчатый лук. При этом ряд продовольственных товаров, включая сахар-песок и пшено, показал незначительное снижение, что смягчило общий показатель, но не изменило общей картины — сообщает издание URA. RU.

Тарифы, налоги и услуги

Существенный вклад в инфляцию внес рост регулируемых тарифов. В январе подорожал проезд в общественном транспорте, включая метро, трамваи, автобусы и троллейбусы. Одновременно выросла плата за жильё в государственном и муниципальном фонде, а также тарифы на основные коммунальные услуги — электроэнергию, отопление, водоснабжение и водоотведение.

Подорожали и услуги гостиниц, особенно в сегменте четырёх- и пятизвёздочных отелей. Дополнительное давление на цены оказал рост стоимости туристических поездок, в том числе на российское Черноморское побережье и в ОАЭ. На фоне этого непродовольственные товары подорожали умеренно, за исключением ряда медикаментов.

Разовые факторы и ожидания экспертов

Экономисты связывают январский скачок цен с совокупностью разовых факторов. В декабре председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупреждала, что инфляция в начале года может оказаться выше ожиданий из-за повышения базовой ставки НДС до 22% и дополнительной индексации тарифов. Этот эффект регулятор изначально рассматривал как временный.

Начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин отметил, что рост цен был ожидаемым и связан с налогообложением, тарифами и сезонным удорожанием овощей. Но это действительно разовые факторы, устойчивые пока выделить трудно. Эффект от повышения НДС скорее всего будет краткосрочным, — считает Сусин.

Почему рост цен могли "перенести" на январь

По оценке главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец, не менее одного процентного пункта январской инфляции обеспечили именно налоги и тарифы. Она обращает внимание, что бизнес, в отличие от ситуации 2019 года, не стал повышать цены перед Новым годом, чтобы сохранить спрос, и сделал это уже после праздников.

Эксперт также указывает на погодный фактор. После тёплого декабря наступили морозы, что резко увеличило затраты на электроэнергию в тепличном хозяйстве. "После теплого декабря наступил холодный январь. А цена огурца очень зависит от того, сколько электроэнергии потратили на обогрев и подсветку", — объясняет Донец.

Перспективы на февраль и весну

Большинство опрошенных экономистов ожидают замедления инфляции уже в ближайшие недели. Директор департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев не исключает даже февральскую дефляцию, указывая на слабый экономический рост и ограниченный потенциал для дальнейшего разгона цен.

По его словам, плодоовощная продукция традиционно дорожает зимой и весной, но с началом летнего сезона цены снижаются. За последние пять лет цены на плодоовощную продукцию практически не изменились, — отметил Ведев. Следующая недельная статистика, по мнению экспертов, покажет, был ли инфляционный импульс исчерпан.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Еда и рецепты
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Учёные связали гамма-излучение солнечной вспышки с корональным источником — Earth
Наука и техника
Учёные связали гамма-излучение солнечной вспышки с корональным источником — Earth
Сладость томатов зависит от сорта и калийных подкормок
Садоводство, цветоводство
Сладость томатов зависит от сорта и калийных подкормок
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 23,8%
Морозы до −13 и штормовой ветер ожидаются в Краснодарском крае 15–17 января
Передозировка аскорбиновой кислоты вызывает мочекаменную болезнь — врачи
У межзвездной кометы 3I/ATLAS обнаружены три антихвоста
Удмуртия вошла в топ-10 регионов России по снижению бедности за три года
Снегопад в Краснодаре не считается прогулом — разъяснение юриста Константина Фролова
Hyundai не стал выкупать бывшие заводы в Петербурге и Ленобласти — Мосеев
Отрастающая чёлка требует до 12 месяцев для полного перехода — Glamour
Завод по выпуску артиллерийских снарядов на Украине планируют ввести после 2026 года
Южные регионы и Северный Кавказ стали главными направлениями миграции в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.