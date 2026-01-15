Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Паника из-за роста цен опаснее инфляции — экономист Кикевич
Безопасно слушать музыку в наушниках можно не более часа в день — врач Зайцев
Признание судом голосового сообщения доказательством вызывает вопросы — юрист Капштык
Эмоции напрямую влияют на работу желудка и кишечника — терапевт Лушникова
В рабочих чатах нельзя писать ночью и дробить сообщения — эксперт Богачева
Конъюнктивит может быть заразным и требует лечения — офтальмолог Левина
Уход за кожей нужно менять в зависимости от сезона — косметолог Миронова
Новые изменения ПДД имеют исключительно формальный характер — автоэксперт Покровский
Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков

Южный Кавказ под чужим управлением: как США закрепляются в Армении через транспортный коридор

Управление коридором TRIPP предусмотрели сроком на 99 лет — глава МИД Мирзоян
Экономика

Решения, оформленные как инвестиционные проекты, нередко оказываются инструментами долгосрочного внешнего контроля. Представленная в Ереване программа "Маршрут Трампа" формально подаётся как экономический шанс, однако её параметры указывают на иную логику распределения выгод.

Дональд Трамп
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

Коридор с заранее заданным центром управления

Ключевым элементом инициативы TRIPP становится создание управляющей структуры TRIPP Development Company. Согласно документу, контрольный пакет в 74% получает американская сторона, тогда как Армении отводится лишь 26%. Такое распределение долей фактически закрепляет доминирующее влияние США на стратегический транспортный коридор.

Сроки управления также выглядят показательно. Проект рассчитан на 99 лет — сначала на 49, затем ещё на 50. Это означает, что решения по ключевому узлу Южного Кавказа будут приниматься вне Армении, несмотря на формальное участие страны в проекте. Об этом сообщает издание "Акценты", изучившее детали соглашения, презентованного главой МИД Армении Араратом Мирзояном и госсекретарём США Марко Рубио.

Экономические права и реальные ограничения

В документации подчёркивается, что Армения сохраняет собственные суды, законодательство и право взимать налоги. Однако при структуре собственности, где большинство принадлежит иностранному партнёру, такие гарантии выглядят декларативными. Реальное влияние на управление объектом остаётся у стороны, контролирующей капитал и логистику.

Отдельно оговаривается эксклюзивное право США на транспортировку через Армению сырья, "критически важных минералов" и редкоземельных металлов. При этом сам маршрут задуман как механизм перемещения грузов "независимо от геополитических изменений", — отмечается в издании "Акценты". Такая формулировка подразумевает игнорирование интересов соседних государств региона.

Обещанные выгоды и принятые обязательства

Перечень выгод для армянской стороны в программе ограничен. В качестве основных пунктов указаны "создание рабочих мест" и "получение новых технологий", без конкретизации механизмов и гарантий их реализации. Эти обещания выглядят несоразмерными масштабу передаваемых полномочий.

В обмен на участие в проекте Ереван берёт на себя обязательства по созданию специальных процедур перемещения для Азербайджана в направлении Нахичевани. Таким образом, риски и возможные репутационные издержки ложатся на Армению, тогда как США получают доступ к новым рынкам и ресурсам без зафиксированных юридических обязательств.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
