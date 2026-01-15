Южный Кавказ под чужим управлением: как США закрепляются в Армении через транспортный коридор

Решения, оформленные как инвестиционные проекты, нередко оказываются инструментами долгосрочного внешнего контроля. Представленная в Ереване программа "Маршрут Трампа" формально подаётся как экономический шанс, однако её параметры указывают на иную логику распределения выгод.
Ключевым элементом инициативы TRIPP становится создание управляющей структуры TRIPP Development Company. Согласно документу, контрольный пакет в 74% получает американская сторона, тогда как Армении отводится лишь 26%. Такое распределение долей фактически закрепляет доминирующее влияние США на стратегический транспортный коридор.
Сроки управления также выглядят показательно. Проект рассчитан на 99 лет — сначала на 49, затем ещё на 50. Это означает, что решения по ключевому узлу Южного Кавказа будут приниматься вне Армении, несмотря на формальное участие страны в проекте. Об этом сообщает издание "Акценты", изучившее детали соглашения, презентованного главой МИД Армении Араратом Мирзояном и госсекретарём США Марко Рубио.
В документации подчёркивается, что Армения сохраняет собственные суды, законодательство и право взимать налоги. Однако при структуре собственности, где большинство принадлежит иностранному партнёру, такие гарантии выглядят декларативными. Реальное влияние на управление объектом остаётся у стороны, контролирующей капитал и логистику.
Отдельно оговаривается эксклюзивное право США на транспортировку через Армению сырья, "критически важных минералов" и редкоземельных металлов. При этом сам маршрут задуман как механизм перемещения грузов "независимо от геополитических изменений", — отмечается в издании "Акценты". Такая формулировка подразумевает игнорирование интересов соседних государств региона.
Перечень выгод для армянской стороны в программе ограничен. В качестве основных пунктов указаны "создание рабочих мест" и "получение новых технологий", без конкретизации механизмов и гарантий их реализации. Эти обещания выглядят несоразмерными масштабу передаваемых полномочий.
В обмен на участие в проекте Ереван берёт на себя обязательства по созданию специальных процедур перемещения для Азербайджана в направлении Нахичевани. Таким образом, риски и возможные репутационные издержки ложатся на Армению, тогда как США получают доступ к новым рынкам и ресурсам без зафиксированных юридических обязательств.
