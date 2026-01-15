Паника в магазинах запускает цепную реакцию: почему цены могут рвануть сами по себе

Паника из-за роста цен опаснее инфляции — экономист Кикевич

Паника и ажиотажный спрос способны разгонять цены сильнее любых экономических факторов, считает независимый финансовый советник, руководитель проекта "Рост Сбережений" Сергей Кикевич. О волне прогнозов о резком росте цен и интернет-списках будущих подорожании специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Кикевич отметил, что многочисленные прогнозы о якобы неизбежном резком росте цен в следующем году не стоит воспринимать как объективную картину будущего. По его словам, даже официальные оценки не гарантируют точности, а неофициальные слухи часто и вовсе не имеют под собой реальных оснований.

"Я бы не стал доверять прогнозам слишком сильно, не только официальным, но уж тем более неофициальным. Поэтому я вам точно могу сказать, что и 2026 год вряд ли, с малой вероятностью, покажет нам какой-то экстраординарный рост цен, к которому мы, как россияне, к нему не привыкли. Но такого, чтобы все подорожало и очень сильно в следующем году я бы не… я не вижу никаких предпосылок для этого", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что ключевую роль в росте цен часто играет не экономика, а массовая реакция людей на тревожные сообщения в сети. Когда страх подогревается информационными вбросами, это само по себе запускает механизм подорожания.

"Опасно. Это часть информационной воли, которая абсолютно четко против нас ведется. Когда удается напугать большую часть населения, так люди бегут в магазины и скупают. Естественно, это ведет к необоснованному подорожанию товаров", — отметил Кикевич.

