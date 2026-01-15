Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Санкции против России обернулись бумерангом: что они сделали с экономикой Финляндии

Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
Экономика

Экономические потери Финляндии из-за антироссийских санкций оказались ощутимыми — страна лишилась части торговли, инвестиций и туристического потока. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евросоюз

Ранее РИА "Новости" привело слова члена партии "Альянс свободы" Армандо Мема, который выразил удивление призывом главы МИД Финляндии Элины Валтонен к новым антироссийским санкциям и отметил, что именно они наносят наибольший ущерб финской экономике.

По словам Лежавы, Финляндия значительно пострадала от введенных ограничений, поскольку ранее активно сотрудничала с Россией. Санкции лишили страну значительной части доходов, а также сократили объем туризма и трансграничных операций.

"Россия была активным торговым партнером и участником различных трансграничных проектов. У многих российских граждан в Финляндии была недвижимость, активно развивался туризм. Сейчас все это прекратилось, а вместе с этим — и приток денег. У Финляндии начались экономические проблемы, все вполне закономерно: ребята наступили на грабли и получили по зубам", — отметил он.

Экономист добавил, что санкционное давление отразилось на большинстве европейских стран, особенно на тех, чьи экономики были тесно связаны с российским рынком. Германия, по словам Лежавы, оказалась среди наиболее уязвимых, в то время как Франция пострадала в меньшей степени.

"Антироссийские санкции затронули почти всех. Те, кто наиболее активно сотрудничал с Россией, страдают сильнее — в первую очередь Германия, которая поставляла промышленное оборудование, машины и технику. Франция испытала меньший эффект, но в целом убытки Европы значительны. После окончания конфликта санкции могут быть и не сняты, ведь в России теперь сомневаются, стоит ли доверять таким партнерам", — заключил Лежава.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
