Нефтяной рынок теряет спокойствие: баррель приближается к тревожной отметке — и это не предел

Рынки всё чаще оглядываются на нефть — и не без тревоги. Геополитическая напряжённость на ключевых направлениях вновь делает сырьевой рынок уязвимым, а резкий скачок цен может запустить цепную реакцию в экономике. Аналитики предупреждают: сценарий нефтяного шока, знакомый по истории, перестаёт быть теоретическим.
В последние недели стоимость нефти заметно выросла на фоне обострения международных конфликтов. Усиление давления США на Венесуэлу, а также нестабильность вокруг Ирана — двух крупных производителей сырья — привели к росту котировок и усилили нервозность инвесторов. За одну неделю мартовские фьючерсы на нефть Brent прибавили около 10%, а внутридневной рост достигал 3%, что позволило цене закрепиться выше отметки $65 за баррель. Это максимальные значения с ноября прошлого года.
Для глобальной экономики подобные движения не выглядят безобидными. Нефть остаётся базовым ресурсом для транспорта, промышленности и энергетики, а её подорожание почти неизбежно отражается на инфляции, издержках бизнеса и потребительских ценах.
Экономисты используют термин "нефтяной шок" для описания ситуации, когда цены на нефть резко и быстро растут, вызывая негативные последствия сразу в нескольких сегментах экономики. По словам старшего экономиста Interactive Brokers Хосе Торреса, таким порогом может стать уровень около $80 за баррель.
В этом случае давление почувствуют сразу несколько рынков. Рост стоимости энергии ускоряет инфляцию, что снижает покупательскую способность и ухудшает ожидания по экономическому росту. Одновременно инвесторы начинают пересматривать стратегии, что может привести к одновременной распродаже акций и облигаций — редкому, но болезненному для рынков сценарию.
"Риск нефтяного шока вполне реален, особенно если учесть, что фондовый рынок прошёл три очень сильных года подряд", — отметил Торрес, комментируя ситуацию.
Американский рынок акций пережил два года подряд с двузначной доходностью индекса 500, и такие периоды часто сопровождаются повышенной чувствительностью к внешним шокам. Высокие цены на активы, ожидания снижения ставок и оптимизм инвесторов делают любые негативные сюрпризы особенно болезненными.
Дополнительный фактор риска — политика Федеральной резервной системы. Если рост цен на нефть подстегнёт инфляцию, у ФРС останется меньше пространства для снижения процентных ставок. А именно ожидания более мягкой денежно-кредитной политики в последние годы поддерживали рост рисковых активов, сообщает Business Insider.
Отдельное внимание аналитики уделяют Ближнему Востоку. Главный геополитический стратег BCA Research Мэтт Герткен оценивает вероятность масштабного глобального сбоя поставок нефти примерно в 40%. По его мнению, эскалация конфликта вокруг Ирана или возможная дестабилизация режима в стране может привести к значительному сокращению добычи не только там, но и в соседних регионах.
"Акции в США и мире в целом сейчас уязвимы к коррекции из-за сочетания переоценённости, перекупленности и нарастающих геополитических рисков", — подчеркнул Герткен в записке для клиентов.
Опасения разделяют и крупные финансовые институты. Аналитики Deutsche Bank называют риск нефтяного шока одним из ключевых для своего макроэкономического прогноза на год. По их оценке, резкое удорожание нефти способно существенно изменить инфляционные ожидания и усилить ценовые риски.
Схожую точку зрения высказывает и Джефф Карри, многолетний стратег по сырьевым рынкам и руководитель направления энергетических стратегий в Carlyle. Он отмечает сочетание высокого спроса на нефть и крайне напряжённой геополитической обстановки.
"Ситуация вокруг Венесуэлы резко увеличивает геополитические риски. Для стран-импортёров — будь то Китай, Индия или Европа — мир стал заметно опаснее", — заявил Карри в эфире CNBC.
Что считается нефтяным шоком?
Резкий и быстрый рост цен на нефть, который приводит к ускорению инфляции и негативным последствиям для экономики и рынков.
Почему уровень $80 за баррель считается критическим?
На этом уровне влияние цен на инфляцию и ожидания инвесторов становится особенно заметным, усиливая давление на рынки.
Кто страдает больше всего при росте цен на нефть?
Импортёры нефти, потребители топлива и компании с высокой долей энергетических затрат.
Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.