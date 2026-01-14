Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Падение льда с крыши грузовика зимой приводит к ДТП и возмещению ущерба
Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский
Безопасность умных устройств зависит от действий владельца —киберэксперт Ульянов
Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова
Расписка о передаче денег приравнивается к договору займа — адвокат Айвар
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Эклектика позволяет создать интерьер вне времени — дизайнер Макарова
Россияне пожаловались на дефицит популярного антидепрессанта
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс

Нефтяной рынок теряет спокойствие: баррель приближается к тревожной отметке — и это не предел

Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Экономика

Рынки всё чаще оглядываются на нефть — и не без тревоги. Геополитическая напряжённость на ключевых направлениях вновь делает сырьевой рынок уязвимым, а резкий скачок цен может запустить цепную реакцию в экономике. Аналитики предупреждают: сценарий нефтяного шока, знакомый по истории, перестаёт быть теоретическим.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Нефть снова стала источником риска

В последние недели стоимость нефти заметно выросла на фоне обострения международных конфликтов. Усиление давления США на Венесуэлу, а также нестабильность вокруг Ирана — двух крупных производителей сырья — привели к росту котировок и усилили нервозность инвесторов. За одну неделю мартовские фьючерсы на нефть Brent прибавили около 10%, а внутридневной рост достигал 3%, что позволило цене закрепиться выше отметки $65 за баррель. Это максимальные значения с ноября прошлого года.

Для глобальной экономики подобные движения не выглядят безобидными. Нефть остаётся базовым ресурсом для транспорта, промышленности и энергетики, а её подорожание почти неизбежно отражается на инфляции, издержках бизнеса и потребительских ценах.

Что аналитики называют нефтяным шоком

Экономисты используют термин "нефтяной шок" для описания ситуации, когда цены на нефть резко и быстро растут, вызывая негативные последствия сразу в нескольких сегментах экономики. По словам старшего экономиста Interactive Brokers Хосе Торреса, таким порогом может стать уровень около $80 за баррель.

В этом случае давление почувствуют сразу несколько рынков. Рост стоимости энергии ускоряет инфляцию, что снижает покупательскую способность и ухудшает ожидания по экономическому росту. Одновременно инвесторы начинают пересматривать стратегии, что может привести к одновременной распродаже акций и облигаций — редкому, но болезненному для рынков сценарию.

"Риск нефтяного шока вполне реален, особенно если учесть, что фондовый рынок прошёл три очень сильных года подряд", — отметил Торрес, комментируя ситуацию.

Почему рынки особенно уязвимы именно сейчас

Американский рынок акций пережил два года подряд с двузначной доходностью индекса 500, и такие периоды часто сопровождаются повышенной чувствительностью к внешним шокам. Высокие цены на активы, ожидания снижения ставок и оптимизм инвесторов делают любые негативные сюрпризы особенно болезненными.

Дополнительный фактор риска — политика Федеральной резервной системы. Если рост цен на нефть подстегнёт инфляцию, у ФРС останется меньше пространства для снижения процентных ставок. А именно ожидания более мягкой денежно-кредитной политики в последние годы поддерживали рост рисковых активов, сообщает Business Insider.

Геополитика как главный катализатор

Отдельное внимание аналитики уделяют Ближнему Востоку. Главный геополитический стратег BCA Research Мэтт Герткен оценивает вероятность масштабного глобального сбоя поставок нефти примерно в 40%. По его мнению, эскалация конфликта вокруг Ирана или возможная дестабилизация режима в стране может привести к значительному сокращению добычи не только там, но и в соседних регионах.

"Акции в США и мире в целом сейчас уязвимы к коррекции из-за сочетания переоценённости, перекупленности и нарастающих геополитических рисков", — подчеркнул Герткен в записке для клиентов.

Мнение банков и сырьевых стратегов

Опасения разделяют и крупные финансовые институты. Аналитики Deutsche Bank называют риск нефтяного шока одним из ключевых для своего макроэкономического прогноза на год. По их оценке, резкое удорожание нефти способно существенно изменить инфляционные ожидания и усилить ценовые риски.

Схожую точку зрения высказывает и Джефф Карри, многолетний стратег по сырьевым рынкам и руководитель направления энергетических стратегий в Carlyle. Он отмечает сочетание высокого спроса на нефть и крайне напряжённой геополитической обстановки.

"Ситуация вокруг Венесуэлы резко увеличивает геополитические риски. Для стран-импортёров — будь то Китай, Индия или Европа — мир стал заметно опаснее", — заявил Карри в эфире CNBC.

Популярные вопросы о риске нефтяного шока

Что считается нефтяным шоком?

Резкий и быстрый рост цен на нефть, который приводит к ускорению инфляции и негативным последствиям для экономики и рынков.

Почему уровень $80 за баррель считается критическим?

На этом уровне влияние цен на инфляцию и ожидания инвесторов становится особенно заметным, усиливая давление на рынки.

Кто страдает больше всего при росте цен на нефть?

Импортёры нефти, потребители топлива и компании с высокой долей энергетических затрат.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Красота и стиль
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара Любовь Степушова Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Последние материалы
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Трагедия в роддоме связана с сочетанием факторов — неонатолог Зайниддинова
Падение льда с крыши грузовика зимой приводит к ДТП и возмещению ущерба
Пастичо готовят с острым мясным соусом и специями
Наклон головы при использовании смартфона усиливает образование морщин на шее
Конденсат в замках назвали основной причиной примерзания дверей авто зимой
Чёрную дыру обнаружили между двумя ядрами галактики, а не в центре — Earth
Золу добавляют в компост зимой для снижения кислотности
Калина морщинистолистная переносит кратковременные морозы −20 °C
Колебания погоды ухудшают состояние людей с гипертонией — невролог Гайфутдинов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.