Нефтяной рынок теряет спокойствие: баррель приближается к тревожной отметке — и это не предел

Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока

Рынки всё чаще оглядываются на нефть — и не без тревоги. Геополитическая напряжённость на ключевых направлениях вновь делает сырьевой рынок уязвимым, а резкий скачок цен может запустить цепную реакцию в экономике. Аналитики предупреждают: сценарий нефтяного шока, знакомый по истории, перестаёт быть теоретическим.

Нефть снова стала источником риска

В последние недели стоимость нефти заметно выросла на фоне обострения международных конфликтов. Усиление давления США на Венесуэлу, а также нестабильность вокруг Ирана — двух крупных производителей сырья — привели к росту котировок и усилили нервозность инвесторов. За одну неделю мартовские фьючерсы на нефть Brent прибавили около 10%, а внутридневной рост достигал 3%, что позволило цене закрепиться выше отметки $65 за баррель. Это максимальные значения с ноября прошлого года.

Для глобальной экономики подобные движения не выглядят безобидными. Нефть остаётся базовым ресурсом для транспорта, промышленности и энергетики, а её подорожание почти неизбежно отражается на инфляции, издержках бизнеса и потребительских ценах.

Что аналитики называют нефтяным шоком

Экономисты используют термин "нефтяной шок" для описания ситуации, когда цены на нефть резко и быстро растут, вызывая негативные последствия сразу в нескольких сегментах экономики. По словам старшего экономиста Interactive Brokers Хосе Торреса, таким порогом может стать уровень около $80 за баррель.

В этом случае давление почувствуют сразу несколько рынков. Рост стоимости энергии ускоряет инфляцию, что снижает покупательскую способность и ухудшает ожидания по экономическому росту. Одновременно инвесторы начинают пересматривать стратегии, что может привести к одновременной распродаже акций и облигаций — редкому, но болезненному для рынков сценарию.

"Риск нефтяного шока вполне реален, особенно если учесть, что фондовый рынок прошёл три очень сильных года подряд", — отметил Торрес, комментируя ситуацию.

Почему рынки особенно уязвимы именно сейчас

Американский рынок акций пережил два года подряд с двузначной доходностью индекса 500, и такие периоды часто сопровождаются повышенной чувствительностью к внешним шокам. Высокие цены на активы, ожидания снижения ставок и оптимизм инвесторов делают любые негативные сюрпризы особенно болезненными.

Дополнительный фактор риска — политика Федеральной резервной системы. Если рост цен на нефть подстегнёт инфляцию, у ФРС останется меньше пространства для снижения процентных ставок. А именно ожидания более мягкой денежно-кредитной политики в последние годы поддерживали рост рисковых активов, сообщает Business Insider.

Геополитика как главный катализатор

Отдельное внимание аналитики уделяют Ближнему Востоку. Главный геополитический стратег BCA Research Мэтт Герткен оценивает вероятность масштабного глобального сбоя поставок нефти примерно в 40%. По его мнению, эскалация конфликта вокруг Ирана или возможная дестабилизация режима в стране может привести к значительному сокращению добычи не только там, но и в соседних регионах.

"Акции в США и мире в целом сейчас уязвимы к коррекции из-за сочетания переоценённости, перекупленности и нарастающих геополитических рисков", — подчеркнул Герткен в записке для клиентов.

Мнение банков и сырьевых стратегов

Опасения разделяют и крупные финансовые институты. Аналитики Deutsche Bank называют риск нефтяного шока одним из ключевых для своего макроэкономического прогноза на год. По их оценке, резкое удорожание нефти способно существенно изменить инфляционные ожидания и усилить ценовые риски.

Схожую точку зрения высказывает и Джефф Карри, многолетний стратег по сырьевым рынкам и руководитель направления энергетических стратегий в Carlyle. Он отмечает сочетание высокого спроса на нефть и крайне напряжённой геополитической обстановки.

"Ситуация вокруг Венесуэлы резко увеличивает геополитические риски. Для стран-импортёров — будь то Китай, Индия или Европа — мир стал заметно опаснее", — заявил Карри в эфире CNBC.

Популярные вопросы о риске нефтяного шока

Что считается нефтяным шоком?

Резкий и быстрый рост цен на нефть, который приводит к ускорению инфляции и негативным последствиям для экономики и рынков.

Почему уровень $80 за баррель считается критическим?

На этом уровне влияние цен на инфляцию и ожидания инвесторов становится особенно заметным, усиливая давление на рынки.

Кто страдает больше всего при росте цен на нефть?

Импортёры нефти, потребители топлива и компании с высокой долей энергетических затрат.