Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс
В IT-сфере участились случаи жульничества с помощью ИИ — HR-эксперт Мурадян
В Сочи весной соберут первый урожай бананов в России
В Сербии готовится революция нового типа — политолог Веизович
Запад перекладывает вину за поражение на Зеленского — политолог Колчин
Коррупция и несправедливость разрушают ВСУ изнутри — аналитик Герасимов
Закуска из батона, яиц и плавленого сырка готовится за 15 минут
Цикас признан одним из самых ядовитых декоративных растений
Россия вправе действовать так же решительно, как США — полковник Литовкин

Рецепт на пустоту: популярный антидепрессант вновь исчез из российских аптек

Россияне пожаловались на дефицит популярного антидепрессанта
Экономика
Дефицит знаменитого антидепрессанта "Прозак" заставляет пациентов искать спасение в аналогах
Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дефицит знаменитого антидепрессанта "Прозак" заставляет пациентов искать спасение в аналогах

Из российских аптек пропал популярный антидепрессант "Прозак" (международное непатентованное наименование — флуоксетин), производителем которого является компания Elli Lilly. Внимание на это обратили несколько читателей Pravda.Ru.

На момент написания материала, согласно данным сайта AptekaMos, препарат есть в наличии в двух аптеках Московской области, в Санкт-Петербурге — в семи, в Калининград- в одной. В наличии его нет и на популярных онлайн-аптеках.

В пяти аптеках "Горздрава" фармацевты сказали редактору Pravda. Ru, что препарата нет даже на складе. Аналогичная ситуация и в "Ригле", "Столичках". Препарат начал пропадать еще в конце ноября 2025 года. Планируется ли возобновление поставок, неизвестно.

Как рассказал в беседе с Pravda. Ru, психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПС Клиника" Александр Панов, россиянам, которые принимали "Прозак", переживать не стоит: на российском рынке представлено много его аналогов.

"Прозак" является оригинальным патентованным препаратом, но его международное название действующее вещество — флуоксетин. Он может выпускаться под разными торговыми марками. И действительно, и пациенты, и врачи иногда мы рекомендуем пользоваться именно оригинальным препаратом, потому что они работают все-таки лучше, более прогнозируемо", — рассказал он.

Последний раз россияне столкнулись с дефицитом "Прозака" в сентябре 2023 года. В марте того же года сообщалось, что производитель этого препарата американская фармацевтическая компания Eli Lilly решила покинуть российский рынок и передать бизнес своему партнеру — зарегистрированному в Швейцарии производителю Swixx Biopharma. За год до этого Eli Lilly приостановила инвестиции и ввоз ряда неосновных лекарств в Россию.

История разработки и медицинское применение

Разработка препарата, получившего торговое наименование "Прозак", началась в 1970-х годах в лабораториях американского фармацевтического гиганта Eli Lilly. Ученые искали решение, которое помогло бы эффективно справляться с депрессивными состояниями, обсессивно-компульсивными расстройствами и нервной булимией. В отличие от трициклических антидепрессантов предыдущего поколения, новый селективный ингибитор обратного захвата серотонина обладал уникальным профилем безопасности.

Основное преимущество флуоксетина заключалось в отсутствии тяжелых побочных эффектов, которые ранее серьезно ограничивали терапию. Пациенты больше не сталкивались с выраженными нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, что позволяло назначать лекарство на длительные сроки. К концу 1980-х годов, после выхода на рынок Соединенных Штатов, медикамент начал свое стремительное восхождение к статусу самого востребованного психотропного средства в мире.

Масштабы популярности "Прозака" в 1990-е годы были впечатляющими: по официальным данным, его принимали более 24 миллионов человек в 90 различных странах. Препарат перестал быть просто таблеткой из аптеки, превратившись в символ эпохи и объект обсуждения в интеллектуальных кругах. Его влияние на общество оказалось настолько глубоким, что он стал центральной темой в литературе и кинематографе того времени.

Наиболее ярким примером отражения этой темы в искусстве стала книга американской журналистки Элизабет Вуртцель под названием "Нация прозака", которая позже получила одноименную экранизацию. Произведение наглядно демонстрировало, как фармакологическая поддержка помогает справляться с вызовами современного мира. Продажи лекарства росли в геометрической прогрессии, делая его главным финансовым активом компании-производителя на долгие годы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сиамская кошка формирует тесную связь с одним хозяином
Домашние животные
Сиамская кошка формирует тесную связь с одним хозяином
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Наука и техника
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Садоводство, цветоводство
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Последние материалы
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Классические коричневые брюки стали заменой джинсам со свитерами
В Помпеях нашли следы горячего смешивания римского цемента — инженер Адмир Масик
Соевые бобы обеспечивают больше кальция, чем стакан молока — Marca
Россия предложила математически точно определить сумму западных репараций Африке
В Тюмени продали тур за 6,63 млн рублей для семейной пары
Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS
Стрижки для кудрявых волос в 2026 году делают ставку на слои и объём — Clara
Подготовка сада и огорода в январе включает планирование и ревизию семян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.