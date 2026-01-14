Рецепт на пустоту: популярный антидепрессант вновь исчез из российских аптек

Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дефицит знаменитого антидепрессанта "Прозак" заставляет пациентов искать спасение в аналогах

Из российских аптек пропал популярный антидепрессант "Прозак" (международное непатентованное наименование — флуоксетин), производителем которого является компания Elli Lilly. Внимание на это обратили несколько читателей Pravda.Ru.

На момент написания материала, согласно данным сайта AptekaMos, препарат есть в наличии в двух аптеках Московской области, в Санкт-Петербурге — в семи, в Калининград- в одной. В наличии его нет и на популярных онлайн-аптеках.

В пяти аптеках "Горздрава" фармацевты сказали редактору Pravda. Ru, что препарата нет даже на складе. Аналогичная ситуация и в "Ригле", "Столичках". Препарат начал пропадать еще в конце ноября 2025 года. Планируется ли возобновление поставок, неизвестно.

Как рассказал в беседе с Pravda. Ru, психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПС Клиника" Александр Панов, россиянам, которые принимали "Прозак", переживать не стоит: на российском рынке представлено много его аналогов.

"Прозак" является оригинальным патентованным препаратом, но его международное название действующее вещество — флуоксетин. Он может выпускаться под разными торговыми марками. И действительно, и пациенты, и врачи иногда мы рекомендуем пользоваться именно оригинальным препаратом, потому что они работают все-таки лучше, более прогнозируемо", — рассказал он.

Последний раз россияне столкнулись с дефицитом "Прозака" в сентябре 2023 года. В марте того же года сообщалось, что производитель этого препарата американская фармацевтическая компания Eli Lilly решила покинуть российский рынок и передать бизнес своему партнеру — зарегистрированному в Швейцарии производителю Swixx Biopharma. За год до этого Eli Lilly приостановила инвестиции и ввоз ряда неосновных лекарств в Россию.

История разработки и медицинское применение

Разработка препарата, получившего торговое наименование "Прозак", началась в 1970-х годах в лабораториях американского фармацевтического гиганта Eli Lilly. Ученые искали решение, которое помогло бы эффективно справляться с депрессивными состояниями, обсессивно-компульсивными расстройствами и нервной булимией. В отличие от трициклических антидепрессантов предыдущего поколения, новый селективный ингибитор обратного захвата серотонина обладал уникальным профилем безопасности.

Основное преимущество флуоксетина заключалось в отсутствии тяжелых побочных эффектов, которые ранее серьезно ограничивали терапию. Пациенты больше не сталкивались с выраженными нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, что позволяло назначать лекарство на длительные сроки. К концу 1980-х годов, после выхода на рынок Соединенных Штатов, медикамент начал свое стремительное восхождение к статусу самого востребованного психотропного средства в мире.

Масштабы популярности "Прозака" в 1990-е годы были впечатляющими: по официальным данным, его принимали более 24 миллионов человек в 90 различных странах. Препарат перестал быть просто таблеткой из аптеки, превратившись в символ эпохи и объект обсуждения в интеллектуальных кругах. Его влияние на общество оказалось настолько глубоким, что он стал центральной темой в литературе и кинематографе того времени.

Наиболее ярким примером отражения этой темы в искусстве стала книга американской журналистки Элизабет Вуртцель под названием "Нация прозака", которая позже получила одноименную экранизацию. Произведение наглядно демонстрировало, как фармакологическая поддержка помогает справляться с вызовами современного мира. Продажи лекарства росли в геометрической прогрессии, делая его главным финансовым активом компании-производителя на долгие годы.