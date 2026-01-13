Rostic's на грани? Сотрудники бьют тревогу из-за задержек зарплат

В сети Rostic's массовые увольнения, сотрудники жалуются на задержки выплат

Неожиданная пауза в работе сети фастфуда может обернуться не только закрытыми дверями, но и острыми вопросами по выплатам сотрудникам. В нескольких регионах России сразу несколько заведений под вывеской Rostic's перестали принимать гостей, а персонал говорит о внезапном прекращении смен, пишет EADaily.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

История получила продолжение уже после новогодних праздников.

Что известно о закрытии точек и увольнениях

По информации SHOT, в России закрыли 25 точек фастфуда под брендом Rostic's, и в итоге без работы остались 600 человек. Бывшие сотрудники утверждают, что рестораны прекратили работу 24 декабря, а 12 января им подтвердили увольнение.

Отдельная деталь, на которую обращают внимание экс-работники, — задержка выплат. По их словам, большая часть уволенных не получала зарплату с сентября прошлого года. Руководство, как утверждается, объясняло это проблемами с поступлением денег на расчётный счёт, однако сами сотрудники связывают ситуацию с возможной подготовкой компании к банкротству.

Кому принадлежали закрытые рестораны и при чём тут франшиза

Сообщается, что закрытыми точками владеет компания "Фаст фуд маркет", которая работает по франшизе от "Арт реста" — правообладателя бренда Rostic's в России. Также указывается, что у держателя франшизы в конце прошлого года возникли сложности с правами, после чего компании удалось продлить правообладание на логотип KFC с полковником Сандерсом до октября 2036 года.

Официальных комментариев о причинах массовых увольнений и задержек заработной платы, как отмечается, со стороны компании на момент публикации не было.