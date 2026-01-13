Зима, холода и очереди к пунктам раздачи: коллапс обнажил главную проблему британского водоснабжения

Перебои с водой на юго-востоке Англии перешли из бытовой неприятности в историю с официальными проверками и политическими последствиями.
Британцы выстраиваются в очереди к пунктам раздачи, а некоторым приходится подстраивать под ситуацию работу, учёбу и визиты к врачу.
Инспекция по качеству питьевой воды начала расследование в отношении компании South East Water из-за сбоев водоснабжения. Об этом сообщает BBC.
Сбои затронули не только домохозяйства. Некоторым школам в Сассексе и Кенте пришлось закрыться. В понедельник часть больничных приёмов перевели в онлайн-формат, чтобы не отменять консультации полностью и снизить нагрузку на учреждения в условиях ограничений.
South East Water не смогла назвать "конкретные цифры" по общему числу жителей, оставшихся без водоснабжения. Но СМИ сообщают, что более 9000 клиентов по-прежнему испытывают проблемы.
По версии SEW, массовые неполадки появились в субботу. Причиной компания назвала недавние холода и отключение электроэнергии на насосной станции.
Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?