Зима, холода и очереди к пунктам раздачи: коллапс обнажил главную проблему британского водоснабжения

Юго-восток Англии столкнулся с серьёзными перебоями в водоснабжении из-за холодов

Перебои с водой на юго-востоке Англии перешли из бытовой неприятности в историю с официальными проверками и политическими последствиями.

Британцы выстраиваются в очереди к пунктам раздачи, а некоторым приходится подстраивать под ситуацию работу, учёбу и визиты к врачу.

Инспекция по качеству питьевой воды начала расследование в отношении компании South East Water из-за сбоев водоснабжения. Об этом сообщает BBC.

Как это повлияло на школы и медицину

Сбои затронули не только домохозяйства. Некоторым школам в Сассексе и Кенте пришлось закрыться. В понедельник часть больничных приёмов перевели в онлайн-формат, чтобы не отменять консультации полностью и снизить нагрузку на учреждения в условиях ограничений.

Сколько людей остаются без воды и что говорит компания

South East Water не смогла назвать "конкретные цифры" по общему числу жителей, оставшихся без водоснабжения. Но СМИ сообщают, что более 9000 клиентов по-прежнему испытывают проблемы.

По версии SEW, массовые неполадки появились в субботу. Причиной компания назвала недавние холода и отключение электроэнергии на насосной станции.