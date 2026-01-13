Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима, холода и очереди к пунктам раздачи: коллапс обнажил главную проблему британского водоснабжения

Юго-восток Англии столкнулся с серьёзными перебоями в водоснабжении из-за холодов
Экономика

Перебои с водой на юго-востоке Англии перешли из бытовой неприятности в историю с официальными проверками и политическими последствиями.

Лед в замершей руке
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Лед в замершей руке

Британцы выстраиваются в очереди к пунктам раздачи, а некоторым приходится подстраивать под ситуацию работу, учёбу и визиты к врачу.

Инспекция по качеству питьевой воды начала расследование в отношении компании South East Water из-за сбоев водоснабжения. Об этом сообщает BBC.

Как это повлияло на школы и медицину

Сбои затронули не только домохозяйства. Некоторым школам в Сассексе и Кенте пришлось закрыться. В понедельник часть больничных приёмов перевели в онлайн-формат, чтобы не отменять консультации полностью и снизить нагрузку на учреждения в условиях ограничений.

Сколько людей остаются без воды и что говорит компания

South East Water не смогла назвать "конкретные цифры" по общему числу жителей, оставшихся без водоснабжения. Но СМИ сообщают, что более 9000 клиентов по-прежнему испытывают проблемы.

По версии SEW, массовые неполадки появились в субботу. Причиной компания назвала недавние холода и отключение электроэнергии на насосной станции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
