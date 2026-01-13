Финансы, IT, сырьё: где деньги в экономике превращаются в самые высокие оклады

Средняя зарплата в России за девять месяцев 2025 года заметно прибавила и приблизилась к психологически важной отметке в 100 тысяч рублей. Но наблюдается огромный разрыв между отраслями: где-то доходы кратно выше, а где-то рост идёт с низкой базы.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инженеры на рабочем месте

Экономисты обращают внимание, что быстрее всего прибавляют сегменты, связанные с финансами, IT и сырьевыми ресурсами. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Какой была средняя зарплата и где платили больше всего

Средний размер зарплаты за 9 месяцев 2025 года составил 96,26 тысячи рублей — почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года. На вершине рейтинга оказались ниши, где сочетаются высокая ответственность, сложные финансовые инструменты и ограниченный круг специалистов, сообщает сайт aif.ru.

Следом идут сотрудники холдинговых компаний (в среднем 374,4 тысячи рублей) и управление фондами (291,8 тысячи рублей). В сырьевом блоке заметно выделяется добыча природного газа и газового конденсата — 268,9 тысячи рублей в месяц, а также негосударственные пенсионные фонды — 248,8 тысячи рублей. В IT-сегменте отмечена разработка компьютерного программного обеспечения (ПО) со средним значением 215,8 тысячи рублей.

Отрасли, где рост был особенно заметен

Отдельный интерес вызывают направления, где зарплаты выросли кратно или прибавили сильнее, чем в среднем по стране. Наблюдается динамика в разработке ПО: более чем двукратный рост — с примерно 85,5 тысячи рублей до почти 175 тысяч рублей.

Также приводятся цифры по угольной отрасли: доходы занятых в добыче угля, антрацита и бурого угля, а также в производстве термоугля выросли с 39 966,7 рубля до 78 028,2 рубля. Ещё один пример — услуги размещения в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах: рост на 39,42%, с 32 071,5 рубля до 44 714,2 рубля.