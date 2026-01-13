Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шахта в Макеевке включает новую скорость: что именно модернизировали на “Горняк-95”

Шахта "Горняк-95" в ДНР завершила масштабную модернизацию за 672,5 млн рублей
Экономика

На угольных предприятиях громкие перемены чаще всего происходят не на поверхности, а под землёй. В Макеевке на шахте "Горняк-95" завершили работы, которые должны заметно повлиять на добычу уже в ближайшие месяцы. Речь идёт о техническом перевооружении ключевого участка и переходе на более современную технологию.

Гора угля
Фото: Wikipedia by jpmueller99, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гора угля

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Что именно модернизировали на "Горняк-95"

В компании называют центральным проектом прошлого года полное переоснащение 6-й южной лавы пласта К3. Общий объём инвестиций в этот проект составил 672,5 млн рублей.

Перевооружение включало проходку 830 погонных метров горных выработок и установку комплекса оборудования для добычи и транспортировки угля. В перечне — очистной комбайн К-103, механизированная крепь "Спутник" и скребковый конвейер СП-618. Отдельно подчёркивается, что значительная часть техники выпущена предприятиями ДНР, что важно и для сроков поставок, и для сервисного ремонта.

Как устроили финансирование и на что пошли деньги

По данным пресс-службы, программу собрали из нескольких источников. Основной блок — средства целевого займа ФРП ДНР в размере 299,78 млн рублей и возвратная ссуда из бюджета ДНР на 91,7 млн рублей. Параллельно предприятие вложило 281 млн рублей собственных средств в ремонт оборудования, что обычно включает восстановление узлов, запасные части, обслуживание горнотранспортных систем и подготовку техники к работе в новой лаве.

Какие результаты были в 2025 году и что ждут в 2026-м

По итогам 2025 года "Горняк-95" добыл 53,5 тыс. тонн. В компании объясняют, что на объёмы повлияла плановая остановка мощностей: предприятие готовило новую лаву и переходило на обновлённую технологию добычи.

Теперь после завершения "инвестиционной фазы" на шахте рассчитывают прибавить. Плановая мощность после ввода в эксплуатацию 6-й южной лавы заявлена на уровне около 16 тыс. тонн в месяц, а ожидаемый годовой объём — 192 тыс. тонн. В пресс-службе отмечают, что это в 3,5 раза выше результата 2025 года.

История и текущий фон предприятия

Шахта "Горняк-95" работает с 1898 года и относится к числу непрерывно функционирующих предприятий. Она специализируется на добыче каменного угля марки К и является одной из двух действующих шахт города. Также предприятие — участник свободной экономической зоны.

В прошлом году у шахты был и финансовый стресс-тест: летом сообщалось о проблемах с выплатами, задолженность перед шахтёрами достигала 84,5 млн рублей, ситуация дошла до прокуратуры. После комплекса мероприятий долги были закрыты, и на этом фоне компания делает ставку на рост производства и более стабильную операционную модель.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
