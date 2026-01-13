Новая реальность рынка труда: кто выиграет битву за высокие зарплаты в 2026 году

Самые высокие зарплаты в 2026 году будут в промышленности — HR Никольская

В новом году рынок труда будет развиваться под влиянием кадрового избытка в офисных профессиях и повышенного спроса на специалистов промышленного сектора. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала владелец агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская.

Фото: freepik is licensed under public domain Увольнение с работы

Ранее "Известия" сообщили, что в 2026 году ожидается замедление роста заработных плат по рынку. При этом работодатели продолжат делать ставку на узких и дефицитных специалистов.

По словам Никольской, в 2026 году продолжится тенденция, которая сложилась еще в прошлом году: общее количество вакансий снижается, а рынок становится все более конкурентным. При этом наибольший спрос сохраняется в промышленности, производстве и логистике.

"Самые востребованные специалисты — это все, что связано с промышленностью, производством и рабочими профессиями. Во всех остальных сферах сейчас наблюдается избыток кадров, поэтому рост зарплат не ожидается. Исключение составляют редкие специалисты, обладающие уникальными компетенциями. А вот офисные работники и IT-специалисты уже не так ценятся на рынке труда", — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что для большинства категорий сотрудников 2026 год не принесет заметного увеличения доходов. Основной рост заработных плат возможен только в сегментах, где сохраняется реальный кадровый дефицит.